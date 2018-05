Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Idén már több mint négyszáz esetet regisztráltak, míg tavaly egész évben csak 267 megbetegedést jelentettek be.","shortLead":"Idén már több mint négyszáz esetet regisztráltak, míg tavaly egész évben csak 267 megbetegedést jelentettek be.","id":"20180511_Angliaban_is_terjed_a_kanyaro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a1b01b-d7b7-4d99-a055-6ad3b3caf2c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_Angliaban_is_terjed_a_kanyaro","timestamp":"2018. május. 11. 17:31","title":"Angliában is aggasztó gyorsasággal terjed a kanyaró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b796e41e-6732-483d-89f0-87a61f31225c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Majgull Axelsson sokat segített Svédországnak, hogy szembenézzen a múlt század antiszemita és romaellenes politikai és társadalmi hullámaival. A svéd íróval arról beszélgettünk, hogy annak idején miként lehetett a hallgatás a túlélés záloga, és hogy most miért van szükség ugyanehhez a kibeszélésre. ","shortLead":"Majgull Axelsson sokat segített Svédországnak, hogy szembenézzen a múlt század antiszemita és romaellenes politikai és...","id":"20180512_nem_vagyok_miriam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b796e41e-6732-483d-89f0-87a61f31225c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4352598-5982-45cd-8c61-7517702e9a15","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_nem_vagyok_miriam","timestamp":"2018. május. 12. 15:00","title":"„Nagyon jók voltunk abban, hogy elfelejtsük a történelmünket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1b1b95-fd4b-4cae-b194-689fc87289f7","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az Így csajozz egy földönkívülivel leginkább azért érdekes, mert sikerül neki az, ami ritkán jön össze mozgóképnek: igazából csak önmagával azonos. Szürreális bájával, finoman szólva is önfejű szerkezetével vagy elkapja nézőjét, vagy messzire löki magától. Nagyjából úgy, mint a közeg, amelyben játszódik. Kritika.","shortLead":"Az Így csajozz egy földönkívülivel leginkább azért érdekes, mert sikerül neki az, ami ritkán jön össze mozgóképnek...","id":"20180511_Ez_a_film_egy_igazi_UFO_Igy_csajozz_egy_foldonkivulivel_kritika","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1b1b95-fd4b-4cae-b194-689fc87289f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea8808b-536a-4b23-8adc-bf9361ba16ad","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Ez_a_film_egy_igazi_UFO_Igy_csajozz_egy_foldonkivulivel_kritika","timestamp":"2018. május. 11. 20:30","title":"Ez a film egy igazi ufó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec38d874-074f-41bf-9b1f-f2ace3cd31ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Facebook nagyon komolyan gondolja, hogy kriptovalutát készít.","shortLead":"A Facebook nagyon komolyan gondolja, hogy kriptovalutát készít.","id":"20180512_facebook_kriptovaluta_bitcoin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec38d874-074f-41bf-9b1f-f2ace3cd31ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ae6bb6-3df4-4b6c-b337-c9b2ef76832f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_facebook_kriptovaluta_bitcoin","timestamp":"2018. május. 12. 08:35","title":"A Facebook tényleg saját pénzrendszert fejleszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b39691f-07bd-47b7-a856-674da2c7c65f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon (is) lényegesen felülmúlhatja a Huawei P-szériájának tavalyi értékesítési sikereit a gyártó idei készülékcsaládja. Eladott darabszámokat ugyan nem közölt a cég, de egy impresszív százalékos adat már ismert.","shortLead":"Magyarországon (is) lényegesen felülmúlhatja a Huawei P-szériájának tavalyi értékesítési sikereit a gyártó idei...","id":"20180512_huawei_p20_pro_eladasi_adatok_ertekesites_mesterseges_intelligencia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b39691f-07bd-47b7-a856-674da2c7c65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d58096-d3a9-47d0-b425-9a907cbfeaef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_huawei_p20_pro_eladasi_adatok_ertekesites_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. május. 12. 09:03","title":"Nagyon rákattantak a magyarok a Huawei új telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86259809-7942-4e01-94fe-7f04adbf52c7","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A párt szombaton megválasztott új elnöke megerősítené a Jobbikot, 2022-re készülnek.","shortLead":"A párt szombaton megválasztott új elnöke megerősítené a Jobbikot, 2022-re készülnek.","id":"20180512_Sneider_Szocialisan_erzekeny_neppart_lesz_a_Jobbik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86259809-7942-4e01-94fe-7f04adbf52c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60034e90-956c-418d-a6f9-158cb7f4e2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Sneider_Szocialisan_erzekeny_neppart_lesz_a_Jobbik","timestamp":"2018. május. 12. 18:39","title":"Sneider: Szociálisan érzékeny néppárt lesz a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30126fc0-1829-49ce-9ace-920ea0a69ff5","c_author":"","category":"kultura","description":"A legismertebb amerikai állam, New York kormányzója szeretne lenni Cynthia Nixon, a Szex és New York című tv-sorozat egyik legismertebb sztárja. A színésznő azért vált a politikára, hogy így harcoljon Donald Trump elnök ellen.\r

","shortLead":"A legismertebb amerikai állam, New York kormányzója szeretne lenni Cynthia Nixon, a Szex és New York című tv-sorozat...","id":"20180512_New_York_kormanyzoja_akar_lenne_a_Szex_es_New_York_Mirandaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30126fc0-1829-49ce-9ace-920ea0a69ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da889f71-99e8-4a3c-9a9e-192ae565f26a","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_New_York_kormanyzoja_akar_lenne_a_Szex_es_New_York_Mirandaja","timestamp":"2018. május. 12. 17:52","title":"New York kormányzója akar lenni a Szex és New York Mirandája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a35555-29a8-4f2a-abf1-edd32aac3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Teleky Zoltán étteremtulajdonos és séf szerint munkatársuk egyszerűen meglépett a többiek pénzével és azóta nem jelentkezik.","shortLead":"Teleky Zoltán étteremtulajdonos és séf szerint munkatársuk egyszerűen meglépett a többiek pénzével és azóta nem...","id":"20180512_A_neves_pecsi_sef_felmillios_dijat_ajanl_hogy_elokeritsek_a_kollegait_meglopo_uzletvezetojet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a35555-29a8-4f2a-abf1-edd32aac3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b25ea96-6e33-4ba2-80ed-805bd594143b","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_A_neves_pecsi_sef_felmillios_dijat_ajanl_hogy_elokeritsek_a_kollegait_meglopo_uzletvezetojet","timestamp":"2018. május. 13. 06:00","title":"A neves pécsi séf félmilliót ajánl, hogy előkerítsék a kollégáit meglopó üzletvezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]