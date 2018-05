Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az első ilyen halálos baleset Amerikában, de további 195 esetben okozott már robbanást vagy tüzet elektromos cigaretta az USA-ban.","shortLead":"Ez az első ilyen halálos baleset Amerikában, de további 195 esetben okozott már robbanást vagy tüzet elektromos...","id":"20180517_Felrobbant_az_elektromos_cigarettaja_meghalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95391463-6f77-4e0e-95d0-ec98ff436764","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Felrobbant_az_elektromos_cigarettaja_meghalt","timestamp":"2018. május. 17. 11:26","title":"Felrobbant az elektromos cigarettája, meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5255e387-b47e-486a-94e1-b638d7c95f00","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Robin Cook kipróbálta a gulyást és nagy hatással volt rá. ","shortLead":"Robin Cook kipróbálta a gulyást és nagy hatással volt rá. ","id":"20180516_A_gulyaslevest_is_beleirja_uj_konyvebe_Robin_Cook","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5255e387-b47e-486a-94e1-b638d7c95f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642f8dcf-024a-4d3d-8672-f2f449ee0d87","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_A_gulyaslevest_is_beleirja_uj_konyvebe_Robin_Cook","timestamp":"2018. május. 16. 11:49","title":"A gulyáslevest is beleírja új könyvébe Robin Cook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ac82e6-8f82-46ed-a4cc-fa064289f841","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritmust váltott az orbáni ideológiai gyár, a régi vágású kereszténydemokrácia az új alap. Igaz, a valódi és autentikus kereszténydemokráciának semmi köze nincs a NER mindennapi gyakorlatához, írja az e heti HVG.\r

\r

","shortLead":"Ritmust váltott az orbáni ideológiai gyár, a régi vágású kereszténydemokrácia az új alap. Igaz, a valódi és autentikus...","id":"20180517_Igy_hazudik_Orban_a_keresztenydemokraciarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0ac82e6-8f82-46ed-a4cc-fa064289f841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbed600-de57-4537-8dec-180d8a6b1abe","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Igy_hazudik_Orban_a_keresztenydemokraciarol","timestamp":"2018. május. 17. 13:58","title":"Így hazudik Orbán a kereszténydemokráciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a30f81-b4a9-4f06-9ad4-bca1a62ccbdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán kedvező változásokat jelentett be a Google tárolási szolgáltatásánál, a jövőben kevesebbet kell majd fizetni érte, és új funkciók is elérhetők lesznek.","shortLead":"Igazán kedvező változásokat jelentett be a Google tárolási szolgáltatásánál, a jövőben kevesebbet kell majd fizetni...","id":"20180517_google_one_uj_adattarolas_a_googlenel_google_drive_tarhely_vasarlasa_arak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92a30f81-b4a9-4f06-9ad4-bca1a62ccbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75208acb-89a3-4674-91d7-32b9f570d38a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_google_one_uj_adattarolas_a_googlenel_google_drive_tarhely_vasarlasa_arak","timestamp":"2018. május. 17. 12:03","title":"Ez sokaknak jó hír: olcsóbb lesz az internetes tárhely a Google-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királyi esküvő előtt pár nappal kórházba került Samantha Grant, Meghan Markle féltestvére. A nő autóbalesetet szenvedett, miután összetűzésbe került néhány lesifotóssal. ","shortLead":"A királyi esküvő előtt pár nappal kórházba került Samantha Grant, Meghan Markle féltestvére. A nő autóbalesetet...","id":"20180517_Autobalesetet_szenvedett_Meghan_Markle_feltestvere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca341e8d-35f6-43e8-921c-dc527ba1d754","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Autobalesetet_szenvedett_Meghan_Markle_feltestvere","timestamp":"2018. május. 17. 11:37","title":"Autóbalesetet szenvedett Meghan Markle féltestvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tavalyi első rendezvényt zárt ajtók mögött tartották, idén is így tervezték, de a szervezők visszaléptek, miután őrizetbe vették egy nyilvános felolvasás szervezőjét.","shortLead":"A tavalyi első rendezvényt zárt ajtók mögött tartották, idén is így tervezték, de a szervezők visszaléptek, miután...","id":"20180516_lefujtak_libanon_masodik_melegfelvonulasat_a_szervezok_szerint_a_hatosagok_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed25690-8a9e-485b-b45b-c09b82b75f7a","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_lefujtak_libanon_masodik_melegfelvonulasat_a_szervezok_szerint_a_hatosagok_miatt","timestamp":"2018. május. 16. 12:25","title":"Lefújták Libanon második melegfelvonulását, a szervezők szerint a hatóságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee55c4-76f6-456e-b391-b3896addf24d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Gyula még a választások előtt egyezett meg az elnökséget megkerülve a Liberálisokkal, hogy ennyit fizet a szövetségesüknek.","shortLead":"Molnár Gyula még a választások előtt egyezett meg az elnökséget megkerülve a Liberálisokkal, hogy ennyit fizet...","id":"20180518_Az_MSZP_elnoke_60_millioval_segiti_Fodor_Gabor_partjat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baee55c4-76f6-456e-b391-b3896addf24d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2831472c-09c2-4ee6-8df2-1cbbcf95bb64","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Az_MSZP_elnoke_60_millioval_segiti_Fodor_Gabor_partjat","timestamp":"2018. május. 18. 07:44","title":"Az MSZP elnöke 60 millióval segíti Fodor Gábor pártját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bill Gates magyarázta el neki.","shortLead":"Bill Gates magyarázta el neki.","id":"20180518_Donald_Trumpnak_fogalma_sincs_mi_a_kulonbseg_a_HIV_es_a_HPV_kozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a2fac8-a2bf-47b0-938c-3d2489166a12","keywords":null,"link":"/elet/20180518_Donald_Trumpnak_fogalma_sincs_mi_a_kulonbseg_a_HIV_es_a_HPV_kozott","timestamp":"2018. május. 18. 08:30","title":"Donald Trumpnak fogalma sincs, mi a különbség a HIV és a HPV között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]