Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04bd3d5f-ef1a-4aed-bb0d-80b418421d38","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Blaha Lujzáról maradt egyetlen filmfelvétel, Korda Sándor vagy Kertész Mihály némafilmjei, de idővel az Egri csillagok vagy Dargay Attila legendás rajzfilmjei is az enyészetté válnának, ha a filmrestaurátorok nem mentenék meg ezeket. Bebarangoltuk az élő és lélegző filmtörténet mentsvárát, műhelytitkokról, körömlakká olvasztott klasszikus filmekről, helyrepofozott korszakos alkotásokról beszélgettünk a Filmarchívum munkatársaival. ","shortLead":"A Blaha Lujzáról maradt egyetlen filmfelvétel, Korda Sándor vagy Kertész Mihály némafilmjei, de idővel az Egri...","id":"20180516_Ezekert_a_kincsekert_a_filmrajongok_sirva_konyorognenek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04bd3d5f-ef1a-4aed-bb0d-80b418421d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959fab3c-7b44-439a-814e-3f2cd9b3ed23","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Ezekert_a_kincsekert_a_filmrajongok_sirva_konyorognenek","timestamp":"2018. május. 16. 20:00","title":"Sírva könyörögnének ezekért a kincsekért a filmrajongók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87da9fe8-185a-47ab-966a-294a50ce8042","c_author":"","category":"itthon","description":"Legalább már kiderült, mire kérték a pénzt, de hogy mire költötték, az még nem.","shortLead":"Legalább már kiderült, mire kérték a pénzt, de hogy mire költötték, az még nem.","id":"20180517_Nagyon_nem_kellett_megdolgoznia_a_COFnek_az_allami_felmilliardert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87da9fe8-185a-47ab-966a-294a50ce8042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a70d442-60cf-4420-9af7-a8a9103c161f","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Nagyon_nem_kellett_megdolgoznia_a_COFnek_az_allami_felmilliardert","timestamp":"2018. május. 17. 13:21","title":"Nagyon nem kellett megdolgoznia a CÖF-nek az állami félmilliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2638aa74-9b78-4850-939f-2f22e50f5ade","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rajtunk kívül 19 másik ország kapott felszólító levelet az EB-től. Az ok: nem ültettük át megfelelően a jogrendünkbe a radioaktív hulladékok kezeléséről szóló uniós irányelv követelményeit.","shortLead":"Rajtunk kívül 19 másik ország kapott felszólító levelet az EB-től. Az ok: nem ültettük át megfelelően a jogrendünkbe...","id":"20180517_Magyarorszag_is_felszolitast_kapott_Brusszeltol_a_nuklearis_hulladekkezeles_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2638aa74-9b78-4850-939f-2f22e50f5ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c49b1e5-838b-4d10-a529-cc985d78bb86","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Magyarorszag_is_felszolitast_kapott_Brusszeltol_a_nuklearis_hulladekkezeles_miatt","timestamp":"2018. május. 17. 18:43","title":"Magyarország is felszólítást kapott Brüsszeltől a nukleáris hulladékkezelés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f731c9c4-5af7-44d0-90dc-8b8bc3768ead","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Németh Alexandra a második magyar nő, aki megmászta a világ legmagasabb hegycsúcsát.","shortLead":"Németh Alexandra a második magyar nő, aki megmászta a világ legmagasabb hegycsúcsát.","id":"20180518_Ujabb_magyar_siker_a_Mount_Everesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f731c9c4-5af7-44d0-90dc-8b8bc3768ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac421b8-5c81-4a16-b1ba-01c46945a058","keywords":null,"link":"/elet/20180518_Ujabb_magyar_siker_a_Mount_Everesten","timestamp":"2018. május. 18. 16:30","title":"Újabb magyar siker a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e7fe01-e76a-4fe0-a9de-498480a4718f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"Rövid idő alatt kétszer törtek be ugyanabba az üzletbe, de ezúttal a méregdrága laptopokat is vitték.","shortLead":"Rövid idő alatt kétszer törtek be ugyanabba az üzletbe, de ezúttal a méregdrága laptopokat is vitték.","id":"20180518_Nem_csak_iPhoneokat_a_MacBookokat_is_vitte_a_budapesti_Appleboltot_kifoszto_banda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03e7fe01-e76a-4fe0-a9de-498480a4718f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87855bd8-3244-44e3-923e-817fe12e993f","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180518_Nem_csak_iPhoneokat_a_MacBookokat_is_vitte_a_budapesti_Appleboltot_kifoszto_banda","timestamp":"2018. május. 18. 10:23","title":"Nem csak iPhone-okat, a MacBookokat is vitte a budapesti Apple-boltot kifosztó banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee94665-408e-4a86-bc3f-8163484f6bf9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil labdarúgó tavaly nyáron igazolt el az FC Barcelona csapatától a francia PSG-hez, 222 millió euróért. Most visszatérhet Spanyolországba, a Real Madridhoz. Leo Messi erről azt mondta, nagyon szomorú lenne.","shortLead":"A brazil labdarúgó tavaly nyáron igazolt el az FC Barcelona csapatától a francia PSG-hez, 222 millió euróért. Most...","id":"20180517_Megegyezhetett_egymassal_Neymar_es_a_Real_Madrid","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aee94665-408e-4a86-bc3f-8163484f6bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60cc4712-afee-4dff-8c5f-7e7172ad0239","keywords":null,"link":"/sport/20180517_Megegyezhetett_egymassal_Neymar_es_a_Real_Madrid","timestamp":"2018. május. 17. 12:18","title":"Megegyezhetett egymással Neymar és a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mártélyon kapta el a 444.hu videós stábja Lázár János leköszönő kancelláriaminisztert, aki a Fidesztől szokatlan jókedéllyel és hosszan nyilatkozott őt kérdező ellenzéki médiumnak. Azt is elmondta, miért nincs rajta a fideszes csoportképen, ahogy azt is, hogy ez az utolsó nyilatkozata a kormány ügyeiről.","shortLead":"Mártélyon kapta el a 444.hu videós stábja Lázár János leköszönő kancelláriaminisztert, aki a Fidesztől szokatlan...","id":"20180516_Ilyen_felszabadultan_nyilatkozik_Lazar_Janos_amiota_nem_tagja_a_kormanynak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2dfeb3-1e87-4cfe-b64f-65e5d8c710d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Ilyen_felszabadultan_nyilatkozik_Lazar_Janos_amiota_nem_tagja_a_kormanynak","timestamp":"2018. május. 16. 22:13","title":"Ilyen felszabadultan nyilatkozik Lázár János, amióta nem tagja a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megfelelő útvonalválasztással és óvatos pedálkezeléssel sikerült elérni ezt az igen komoly hatótávolságot.","shortLead":"Megfelelő útvonalválasztással és óvatos pedálkezeléssel sikerült elérni ezt az igen komoly hatótávolságot.","id":"20180517_tesla_model_3_villanyauto_hatotavolsag_rekord_akkumulator_toltes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb07a3b-f9a9-4552-bd7b-fdb1953e8b17","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_tesla_model_3_villanyauto_hatotavolsag_rekord_akkumulator_toltes","timestamp":"2018. május. 17. 11:21","title":"Megcsinálták: 830 kilométer egyetlen feltöltéssel a kicsi és olcsó Teslával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]