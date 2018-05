Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ingyenjegy, grátiszutazás: a jelek szerint mindent bevet a Puskás Akadémia, hogy a magyar kupadöntőn ne legyen kínosan üres a szektoruk a 22 ezres Groupama Arénában.","shortLead":"Ingyenjegy, grátiszutazás: a jelek szerint mindent bevet a Puskás Akadémia, hogy a magyar kupadöntőn ne legyen kínosan...","id":"20180522_Mindent_bevet_a_Felcsut_hogy_Orban_ne_akadjon_ki_a_nezoszamon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7799edf-5840-4b1a-ba00-96873a50d52b","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Mindent_bevet_a_Felcsut_hogy_Orban_ne_akadjon_ki_a_nezoszamon","timestamp":"2018. május. 22. 10:17","title":"Mindent bevet a Felcsút, hogy Orbán ne akadjon ki a nézőszámon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kopasz, Felhő, Eső, Kiwi, Bogyó és Babóca – csak néhány utónév azok közül, amelyeket az utóbbi időben az MTA elutasított. ","shortLead":"Kopasz, Felhő, Eső, Kiwi, Bogyó és Babóca – csak néhány utónév azok közül, amelyeket az utóbbi időben az MTA...","id":"20180522_Megint_nehez_dolga_volt_az_Akademianak_valaki_beprobalkozott_a_Kopasz_utonevvel_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5dbafdd-9c93-47fc-937e-ed7313939913","keywords":null,"link":"/elet/20180522_Megint_nehez_dolga_volt_az_Akademianak_valaki_beprobalkozott_a_Kopasz_utonevvel_is","timestamp":"2018. május. 22. 10:52","title":"Megint nehéz dolga volt az Akadémiának: valaki bepróbálkozott a Kopasz utónévvel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10abffec-2cd2-45e1-b280-3833a5440cfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, lábujjhegyen és kinyújtott karokkal. Előképzettség nem szükséges.","shortLead":"Igaz, lábujjhegyen és kinyújtott karokkal. Előképzettség nem szükséges.","id":"20180522_Itt_egy_alomallas_adomentes_fizetes_dubaji_szallas__csak_212_cmes_magassag_kell_hozza","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10abffec-2cd2-45e1-b280-3833a5440cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba22f5b-df6f-4207-aeab-552f94e8ea9e","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Itt_egy_alomallas_adomentes_fizetes_dubaji_szallas__csak_212_cmes_magassag_kell_hozza","timestamp":"2018. május. 22. 11:11","title":"Itt egy álomállás: adómentes fizetés, dubaji szállás – csak 212 cm-es magasság kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d186daed-80cf-4950-8aad-d218da5d45c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három fotót tettek közzé a hivatalos csoportképekből. ","shortLead":"Három fotót tettek közzé a hivatalos csoportképekből. ","id":"20180521_Ime_a_hivatalos_fotok_Harry_es_Meghan_eskuvojerol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d186daed-80cf-4950-8aad-d218da5d45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c5df0e-d65a-401e-9078-312ab91e8886","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Ime_a_hivatalos_fotok_Harry_es_Meghan_eskuvojerol","timestamp":"2018. május. 21. 16:19","title":"Íme a hivatalos fotók Harry és Meghan esküvőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08a4f45-4017-4d45-bea8-56d750f2929d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Országos Mentőszolgálat nemrég hozta nyilvánosságra azt a felvételt, amit egy mentőautó fedélzeti kamerája rögzített.","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat nemrég hozta nyilvánosságra azt a felvételt, amit egy mentőautó fedélzeti kamerája rögzített.","id":"20180521_budapest_gyalogos_mentoauto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d08a4f45-4017-4d45-bea8-56d750f2929d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007b2b6b-4639-4865-9878-693c7f24a718","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_budapest_gyalogos_mentoauto","timestamp":"2018. május. 21. 08:21","title":"Szirénázva robogott a budapesti mentőautó, amikor kilépett elé a gyalogos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kilométeres a dugó, teljes szélességben lezárták az autópályát. ","shortLead":"Több kilométeres a dugó, teljes szélességben lezárták az autópályát. ","id":"20180521_Teljesen_beallt_az_M3as_inkabb_ne_menjen_arra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4adbbe87-bb83-4b06-bcb8-1982871a4c23","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_Teljesen_beallt_az_M3as_inkabb_ne_menjen_arra","timestamp":"2018. május. 21. 19:07","title":"Teljesen beállt az M3-as, inkább ne menjen arra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0b232b-4577-4d71-9a6f-df5f474b52b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy friss felmérés szerint a fideszesek kétharmada is elutasítja a stadionépítéseket. ","shortLead":"Egy friss felmérés szerint a fideszesek kétharmada is elutasítja a stadionépítéseket. ","id":"20180521_A_fideszesek_tobbsege_szerint_sem_a_fociba_kellene_tolni_a_penzt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a0b232b-4577-4d71-9a6f-df5f474b52b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d917d6-5b4a-4522-bb58-edfe908e7957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180521_A_fideszesek_tobbsege_szerint_sem_a_fociba_kellene_tolni_a_penzt","timestamp":"2018. május. 21. 20:05","title":"A fideszesek többsége szerint sem a fociba kellene tolni a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar munkahelyeket kell teremteni, ebben látta meg Mészáros Lőrinc a fantáziát – mondta a 2rule márkanevet levédető cég vezetője.","shortLead":"Magyar munkahelyeket kell teremteni, ebben látta meg Mészáros Lőrinc a fantáziát – mondta a 2rule márkanevet levédető...","id":"20180522_Meszarost_mindenki_csak_bantja_a_2rule_miatt_de_most_megvedtek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2759f2c8-c1b6-497b-a37f-d2db594d3f1a","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Meszarost_mindenki_csak_bantja_a_2rule_miatt_de_most_megvedtek","timestamp":"2018. május. 22. 10:45","title":"Mészárost mindenki csak bántja a 2rule miatt, de most megvédték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]