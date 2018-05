Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b710bcc3-422a-4aef-b42f-f299f28280f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Luis Fonsi mellett van még egy ember, akinek a köszönhetjük a világtörténelem egyik legtöbbször meghallgatott számát, a Despacitot. Ő a szintén Puerto Rico-i Daddy Yankee, akinek új száma van, be is jelentkezett a nyár slágere 2018 díjra.","shortLead":"Luis Fonsi mellett van még egy ember, akinek a köszönhetjük a világtörténelem egyik legtöbbször meghallgatott számát...","id":"20180523_Slagergyanu_uj_szama_van_a_Despacito_eloadojanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b710bcc3-422a-4aef-b42f-f299f28280f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173b795-a3f8-42c7-99ab-65f7c1ee8be7","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Slagergyanu_uj_szama_van_a_Despacito_eloadojanak","timestamp":"2018. május. 23. 09:51","title":"Slágergyanú: új száma van a Despacito előadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút előzetes letartóztatásba helyezték. ","shortLead":"A fiút előzetes letartóztatásba helyezték. ","id":"20180521_Reszletes_vallomast_tett_a_solyi_kislany_megolesevel_gyanusitott_16_eves_fiu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c60c918-7986-48da-b057-fa44aec2f0ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Reszletes_vallomast_tett_a_solyi_kislany_megolesevel_gyanusitott_16_eves_fiu","timestamp":"2018. május. 21. 18:56","title":"Részletes vallomást tett a sólyi kislány megölésével gyanúsított 16 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad59be7-3bbc-4c21-96b5-0d5d0f32e481","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla büszkén tette közzé azt a videót, amelyen addig próbálkoznak, amíg fel nem borítják a Model X-et.","shortLead":"A Tesla büszkén tette közzé azt a videót, amelyen addig próbálkoznak, amíg fel nem borítják a Model X-et.","id":"20180522_tesla_model_x_borulas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ad59be7-3bbc-4c21-96b5-0d5d0f32e481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebb4601-84d3-46a6-af0d-04133539fc65","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_tesla_model_x_borulas","timestamp":"2018. május. 22. 18:21","title":"Még a törésteszten is alig bírták felborítani a Tesla Model X-et - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72d1b57-50eb-4b59-be54-68eb2375085a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka megkezdte legújabb kanyarvadász sportgépének, az izmos és könnyű M3 CS-nek a forgalmazását.","shortLead":"A bajor márka megkezdte legújabb kanyarvadász sportgépének, az izmos és könnyű M3 CS-nek a forgalmazását.","id":"20180522_bmw_m3_cs_nemet_sportauto_limitalt_szeria_tuning_m4_competition_package","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b72d1b57-50eb-4b59-be54-68eb2375085a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8d47e7-ee0f-4b6b-9f77-a7ed34c8f7da","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_bmw_m3_cs_nemet_sportauto_limitalt_szeria_tuning_m4_competition_package","timestamp":"2018. május. 22. 08:21","title":"A BMW tovább feszítette a húrt: itt a kőkemény BMW M3 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38a8778-5b3c-4c6e-b133-20f6b32df29a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha szeret füvet nyírni, Önre van szüksége Komló város önkormányzatának","shortLead":"Ha szeret füvet nyírni, Önre van szüksége Komló város önkormányzatának","id":"20180522_Nincs_aki_lenyirja_a_fuvet_Komlon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d38a8778-5b3c-4c6e-b133-20f6b32df29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b290c5-3428-49ac-a7d9-eb1e8d945880","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Nincs_aki_lenyirja_a_fuvet_Komlon","timestamp":"2018. május. 22. 16:21","title":"Nincs, aki lenyírja a füvet Komlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96c0216-e409-45b7-9f19-ccfcf65451a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Belaz legendásan óriási munkagépeket készít, ha ezekkel koccannak, abba beleremeg a környék.","shortLead":"A Belaz legendásan óriási munkagépeket készít, ha ezekkel koccannak, abba beleremeg a környék.","id":"20180522_belaz_tanker_baleset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b96c0216-e409-45b7-9f19-ccfcf65451a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984c9fb9-0405-4162-a6d2-8d13b8044ed9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_belaz_tanker_baleset","timestamp":"2018. május. 22. 14:17","title":"Fotó: az sem mindennapi, amikor egy tartálykocsi a kisautó egy balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd15e28-3cc0-4f56-b258-23745230df2d","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Igen, az a Roman Polanski forgatott filmet egy nő zaklatásáról és széthullásáról, aki maga egyébként minősített szexuális ragadozó.","shortLead":"Igen, az a Roman Polanski forgatott filmet egy nő zaklatásáról és széthullásáról, aki maga egyébként minősített...","id":"20180521_polanski_igaz_tortenet_alapjan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dd15e28-3cc0-4f56-b258-23745230df2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9161ce2f-4dbe-45ba-8e46-5c407284f895","keywords":null,"link":"/kultura/20180521_polanski_igaz_tortenet_alapjan","timestamp":"2018. május. 21. 20:00","title":"Nicsak, ki beszél? Csak nem Roman Polanski?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választásokra se fejeződik be az M3-as metró felújítása, holott eredetileg már az országgyűlési választások előtt megtartották volna az átadó ünnepséget – értesült a Magyar Narancs.","shortLead":"Az önkormányzati választásokra se fejeződik be az M3-as metró felújítása, holott eredetileg már az országgyűlési...","id":"20180522_Tarlosra_racsukjak_az_ajtot_az_onkormanyzati_voksolasra_sem_lesz_kesz_a_metro","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba81b8b-c407-41d3-b851-6800480f41f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Tarlosra_racsukjak_az_ajtot_az_onkormanyzati_voksolasra_sem_lesz_kesz_a_metro","timestamp":"2018. május. 22. 11:57","title":"Tarlósra rácsukják az ajtót: az önkormányzati voksolásra sem lesz kész a metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]