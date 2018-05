Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e5e27ee-0934-4026-bac3-4bd26b86c059","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogyan lehet mesterséges intelligencia segítségével pontosabban megérteni a daganatos betegségek kialakulását és az agy működését? Melyek a bölcsőde, az óvoda, az iskola vagy az egyetem elkezdésekor a hatékony alkalmazkodás kulcstényezői? Mi segíti a nehézségekkel való sikeres megküzdést? Milyen szerepük volt a papoknak és lelkészeknek a falvakban és kisvárosokban a történelmi Magyarországon és Erdélyben? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre keresik a választ az MTA Lendület programjának ez évi nyertesei. Az idei 21 új kutatócsoporttal együtt eddig összesen 164 Lendület-kutatócsoport alakult. Az MTA 2018-ban 3,54 milliárd forintot fordít a kutatócsoportok támogatására.","shortLead":"Hogyan lehet mesterséges intelligencia segítségével pontosabban megérteni a daganatos betegségek kialakulását és az agy...","id":"20180526_mta_lendulet_program_kutatasok_tamogatott_magyar_kutatok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e5e27ee-0934-4026-bac3-4bd26b86c059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef962ce-db0e-4847-ac6f-a17ae80539b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180526_mta_lendulet_program_kutatasok_tamogatott_magyar_kutatok","timestamp":"2018. május. 26. 11:03","title":"21 ígéretes magyar kutató, akik még a rákot is megértenék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b136ca5f-d51d-4b99-ab65-04776452fae4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szó sincs a letelepedési kötvény reinkarnációjáról – állítják a hivatalos szervek, miután Kínában felbukkant egy erre utaló hirdetés. Mindeközben az USA tiltakozik, mert Magyarországon több százan csalással jutottak útlevélhez. ","shortLead":"Szó sincs a letelepedési kötvény reinkarnációjáról – állítják a hivatalos szervek, miután Kínában felbukkant egy erre...","id":"201821__letelepedes_ingatlanokert__usatiltakozas__visszaelesek__zart_karokkal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b136ca5f-d51d-4b99-ab65-04776452fae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb7bc13-7ebc-443e-b8bd-1735facc10af","keywords":null,"link":"/gazdasag/201821__letelepedes_ingatlanokert__usatiltakozas__visszaelesek__zart_karokkal","timestamp":"2018. május. 26. 11:00","title":"Letelepedési kötvényprogram hivatalosan nincs, mégis vannak zűrös letelepedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd95b1a-3734-49d5-9199-2ca4815acabe","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezen a képen lényegében minden eddig kijött és hamarosan érkező elektromos autó, és annak töltési módja, illetve hatótávja fel van tüntetve.","shortLead":"Ezen a képen lényegében minden eddig kijött és hamarosan érkező elektromos autó, és annak töltési módja, illetve...","id":"20180527_zsenialis_abra_mult_jelen_jovo_villanyauto_akkumulator_toltes_abb_eauto_porsche_villamtolto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcd95b1a-3734-49d5-9199-2ca4815acabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9361cb5-af95-4773-87b9-08e51103795f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_zsenialis_abra_mult_jelen_jovo_villanyauto_akkumulator_toltes_abb_eauto_porsche_villamtolto","timestamp":"2018. május. 27. 06:41","title":"Egyetlen zseniális ábrán szinte minden fontos dolog, amit a múlt, jelen és jövő villanyautóiról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9856d1d-f23e-402c-be52-6aca51b2b0ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A román hatóság már kereste az autót, végül a magyar rendőrök kapcsolták le.","shortLead":"A román hatóság már kereste az autót, végül a magyar rendőrök kapcsolták le.","id":"20180526_audi_lopott_auto_autolopas_tompa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9856d1d-f23e-402c-be52-6aca51b2b0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd0e8f3-4e06-47fe-afb5-a6ddf8928267","keywords":null,"link":"/cegauto/20180526_audi_lopott_auto_autolopas_tompa","timestamp":"2018. május. 26. 13:16","title":"Hiába sunnyogtak a tolvajok, lebukott a lopott Q7-es Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26431948-7fac-4526-b19d-b13e2306bc7e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Monacói Nagydíjat, amely csapata történetének 250. F1-es futama volt.","shortLead":"Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Monacói Nagydíjat, amely csapata...","id":"20180527_Ricciardo_technikai_problemak_ellenere_is_nyert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26431948-7fac-4526-b19d-b13e2306bc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cafae9-48a8-4623-817f-443f810047ca","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Ricciardo_technikai_problemak_ellenere_is_nyert","timestamp":"2018. május. 27. 17:23","title":"Ricciardo technikai problémák ellenére is nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f806c6-a3ac-4edc-a074-14f4ef1aa8d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok magyar úszó nagy fölénnyel, elsőként biztosította helyét a döntőben a 2018 Speedo Grand Challenge nevű versenyen.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok magyar úszó nagy fölénnyel, elsőként biztosította helyét a döntőben a 2018 Speedo Grand...","id":"20180525_jo_idovel_uszott_a_dontobe_idei_elso_versenyen_hosszu_katinka","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5f806c6-a3ac-4edc-a074-14f4ef1aa8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798f8c8d-74b6-437e-b373-5d11b846f873","keywords":null,"link":"/sport/20180525_jo_idovel_uszott_a_dontobe_idei_elso_versenyen_hosszu_katinka","timestamp":"2018. május. 25. 20:41","title":"Jó idővel úszott a döntőbe idei első versenyén Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7a28a4-9e7b-46ae-943e-2640b06a7447","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Minden gyerek álma, hogy olyan iskolában tanuljon, mint Harry Potter, de ha jobban belegondolunk, a magyar iskola például sokkal biztonságosabb, mint a Roxfort, és más téren is veri a mugli közoktatás a varázslóiskolát. Tegye mindenki a szívére a kezét: szívesen elengedné a gyerekét Harry Potterrel és társaival tanulni?\r

\r

","shortLead":"Minden gyerek álma, hogy olyan iskolában tanuljon, mint Harry Potter, de ha jobban belegondolunk, a magyar iskola...","id":"20180525_Jobb_a_magyar_iskola_mint_a_Roxfort","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a7a28a4-9e7b-46ae-943e-2640b06a7447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf9272a-a225-4a4e-8c31-33ff3b0b52e0","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Jobb_a_magyar_iskola_mint_a_Roxfort","timestamp":"2018. május. 25. 20:00","title":"Jobb a magyar iskola, mint a Roxfort?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0551c0e4-0fef-4df5-bdcd-ed525fc8760c","c_author":"Szabó Márta","category":"gazdasag","description":"A GDP jobban növekedett a vártnál, igaz, a mentőprogramban előírt más feltételek még nem teljesültek. A görög kilábalásba bezavarhat még a menekültkérdés is.","shortLead":"A GDP jobban növekedett a vártnál, igaz, a mentőprogramban előírt más feltételek még nem teljesültek. A görög...","id":"201821__gorog_mentoprogramveg__javulo_mutatok__menekultkerdes__irany_akijarat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0551c0e4-0fef-4df5-bdcd-ed525fc8760c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cd1c5f-5419-4b6f-9cfb-9093faa3fb79","keywords":null,"link":"/gazdasag/201821__gorog_mentoprogramveg__javulo_mutatok__menekultkerdes__irany_akijarat","timestamp":"2018. május. 27. 08:30","title":"Az adósságuk marad, mégis szabadulhatnak a görögök az uniós pénzügyi béklyóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]