[{"available":true,"c_guid":"1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lokálisan zéró, vagy legalábbis alacsony károsanyag-kibocsátású járművek egyre nagyobb lendülettel támadnak.","shortLead":"A lokálisan zéró, vagy legalábbis alacsony károsanyag-kibocsátású járművek egyre nagyobb lendülettel támadnak.","id":"20180604_elektromos_autok_akkumulator_villanyauto_toltes_gyorstoltes_eauto_plugin_hibrid","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f05b88-0344-42be-9500-5ea5d2f35147","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_elektromos_autok_akkumulator_villanyauto_toltes_gyorstoltes_eauto_plugin_hibrid","timestamp":"2018. június. 04. 14:21","title":"Mindent eláraszthatnak az elektromos autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A belügyminiszter lányainak többségi tulajdonában van az a cég, amely megvásárolta a színművész budai házát. A kft.-ben egy ciprusi hátterű cég a kisebbségi tulajdonos, Pintér felesége pedig az ügyvezető.\r

\r

","shortLead":"A belügyminiszter lányainak többségi tulajdonában van az a cég, amely megvásárolta a színművész budai házát. A kft.-ben...","id":"20180604_Pinter_Sandor_csaladi_cege_csapott_le_Kulka_Janos_hazara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d077425-5e2d-476c-af62-87b81fec772e","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Pinter_Sandor_csaladi_cege_csapott_le_Kulka_Janos_hazara","timestamp":"2018. június. 04. 08:10","title":"Pintér Sándor családi cége csapott le Kulka János házára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Durvul a kereskedelmi háború.","shortLead":"Durvul a kereskedelmi háború.","id":"20180603_Csunyan_nekiestek_Trumpnak_sajat_szovetsegesei","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbae214d-8e8c-4ff6-92aa-f6efb98b789b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Csunyan_nekiestek_Trumpnak_sajat_szovetsegesei","timestamp":"2018. június. 03. 08:54","title":"Csúnyán nekiestek Trumpnak saját szövetségesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9618cf64-ac11-4e15-b246-983ef74bdded","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"Avagy mi is futhat át egy portofinói motorcsónakozás közben a tévétulajdonos-filmmogul fején.\r

\r

","shortLead":"Avagy mi is futhat át egy portofinói motorcsónakozás közben a tévétulajdonos-filmmogul fején.\r

\r

","id":"20180602_Az_elet_Vajnaeknal_Andy_retteg_Timea_harap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9618cf64-ac11-4e15-b246-983ef74bdded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6a58ae-959d-43ef-8577-4fbfe8696f69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Az_elet_Vajnaeknal_Andy_retteg_Timea_harap","timestamp":"2018. június. 02. 19:34","title":"Az élet Vajnáéknál: Andy retteg, Tímea harap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem látja még a Dózsa Györgyöket, akik megakadályoznák, hogy az urak és cselédek országát építse ki Orbán Viktor rendszere. De a múltból azt a következtetést vonta le, hogy rossz szövetségest választott magának a kormány, és a bukása külföldi okok miatt következik majd be.","shortLead":"Nem látja még a Dózsa Györgyöket, akik megakadályoznák, hogy az urak és cselédek országát építse ki Orbán Viktor...","id":"20180603_Vekerdy_baljos_joslata_Orbannak_A_Dozsa_Gyorgyok_meg_nincsenek_itt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1277fb42-7163-4863-9583-a46b015a55a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Vekerdy_baljos_joslata_Orbannak_A_Dozsa_Gyorgyok_meg_nincsenek_itt","timestamp":"2018. június. 03. 10:26","title":"Vekerdy baljós szavai Orbánnak: A Dózsa Györgyök még nincsenek itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4dbf52-f139-4a0f-b4a3-96ecf90767f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégek sok fiatalt keresnek nyári munkára, a minimális órabér is közelíti az 1000 forintot, jellemzően a könnyű fizikai munkáknál, de hiányszalmákban ennek a dupláját is megadhatják a vállalkozások.","shortLead":"A cégek sok fiatalt keresnek nyári munkára, a minimális órabér is közelíti az 1000 forintot, jellemzően a könnyű...","id":"20180602_Beszel_japanul_es_programozonak_keszul_Verhetetlen_fizetest_kap_nyari_diakmunkaskent","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b4dbf52-f139-4a0f-b4a3-96ecf90767f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cf135b-9c6e-467d-a452-f958f6b548a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Beszel_japanul_es_programozonak_keszul_Verhetetlen_fizetest_kap_nyari_diakmunkaskent","timestamp":"2018. június. 02. 17:59","title":"Beszél japánul és programozónak készül? Verhetetlen fizetést kap nyári diákmunkásként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9ad2dd-4897-4712-bc7f-ca23433dc14b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" ","shortLead":" ","id":"20180602_El_nem_hinne_hogy_valtjak_a_fontot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae9ad2dd-4897-4712-bc7f-ca23433dc14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f08cc4-e023-4c23-a8f7-0b732cbf36c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_El_nem_hinne_hogy_valtjak_a_fontot","timestamp":"2018. június. 02. 17:32","title":"El nem hinné, hogy váltják a fontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8849fc1d-869c-4c98-bb5a-0c42041099ef","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub a honlapján jelentette be, hogy több személyi változás történt a házuk táján.","shortLead":"A klub a honlapján jelentette be, hogy több személyi változás történt a házuk táján.","id":"20180604_pinter_attila_puskas_akademia_tavozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8849fc1d-869c-4c98-bb5a-0c42041099ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a091816b-0cd1-424e-8e36-37d033ff46ef","keywords":null,"link":"/sport/20180604_pinter_attila_puskas_akademia_tavozas","timestamp":"2018. június. 04. 13:30","title":"Már nem Pintér Attila a Puskás Akadémia vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]