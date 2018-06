Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Radikálisnak tűnő ötletektől az egészségügyi problémákon át számos területtel foglalkozik az Amazon berkein belül működő, Grand Challenge néven illetett speciális csapat, melynek nem kisebb célja van, mint megoldást találni a világ jelenlegi és várható kihívásaira. ","shortLead":"Radikálisnak tűnő ötletektől az egészségügyi problémákon át számos területtel foglalkozik az Amazon berkein belül...","id":"20180609_rak_kutatas_amazon_grand_challenge_team_amazon_dronok_amazon_x_1942","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fff981c-5b69-4752-bc5b-78085d06c78d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_rak_kutatas_amazon_grand_challenge_team_amazon_dronok_amazon_x_1942","timestamp":"2018. június. 09. 09:03","title":"Van az Amazonnak egy titkos részlege, ahol 50 ember dolgozik azon, hogy megtalálják a rák ellenszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is megérkezett Szingapúrba. A két politikus kedden tart történelmi jelentőségű tanácskozást: ez lesz az első alkalom, hogy egy hivatalban lévő amerikai elnök találkozik a távol-keleti kommunista diktatúra első emberével. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is megérkezett Szingapúrba. A két politikus kedden...","id":"20180610_A_testorok_megint_futhatnak__Kim_es_TRump_is_megerkezett_Szingapurba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f77c63-cfb0-430f-9d98-577fb5d3b3f0","keywords":null,"link":"/vilag/20180610_A_testorok_megint_futhatnak__Kim_es_TRump_is_megerkezett_Szingapurba","timestamp":"2018. június. 10. 14:59","title":"A testőrök megint futhatnak – Kim és Trump is megérkezett Szingapúrba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkészült a csomagtartóban talált kötélről vett DNS-minták vizsgálata. A Blikk azt írja, a rendőrség már tudja, ki a bűnpártolója a lány feltételezett gyilkosának. ","shortLead":"Elkészült a csomagtartóban talált kötélről vett DNS-minták vizsgálata. A Blikk azt írja, a rendőrség már tudja, ki...","id":"20180609_VV_Fanniugy_Csaladtag_segithette_a_gyanusitottat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe7b4c-fcc4-4d24-9c20-96bca459a5f6","keywords":null,"link":"/elet/20180609_VV_Fanniugy_Csaladtag_segithette_a_gyanusitottat","timestamp":"2018. június. 09. 08:12","title":"VV Fanni-ügy: Családtag segíthette a gyanúsítottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294db75d-4c45-4e1e-be7c-d354a585f7ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal saját bőrápoló kozmetikumát népszerűsíti a svéd csatár.","shortLead":"Ezúttal saját bőrápoló kozmetikumát népszerűsíti a svéd csatár.","id":"20180608_Ibrahimovic_sajat_vallalkozasanak_ujabb_reklamaban_szerepel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=294db75d-4c45-4e1e-be7c-d354a585f7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1917e72-163a-4b24-b99f-a1a8eec8ecff","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Ibrahimovic_sajat_vallalkozasanak_ujabb_reklamaban_szerepel","timestamp":"2018. június. 08. 19:27","title":"Most saját vállalkozásának reklámjában szerepel Ibrahimovic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szörnyű tragédia Péren történt, a teherautó sofőrje már csak későn látta meg az úttesten fekvő férfit.\r

\r

","shortLead":"A szörnyű tragédia Péren történt, a teherautó sofőrje már csak későn látta meg az úttesten fekvő férfit.\r

\r

","id":"20180610_Az_uttesten_fekudt_athajtott_rajta_egy_teherauto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f87999a-89d4-49cb-95b6-030e2e838a15","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Az_uttesten_fekudt_athajtott_rajta_egy_teherauto","timestamp":"2018. június. 10. 08:55","title":"Az úttesten feküdt, áthajtott rajta egy teherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180609_Szulinapos_akinek_a_rock_and_roll_es_a_filmtortenet_metszetenek_legemblematikusabb_jelenetet_koszonhetjuk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901161db-31a3-4824-8faa-caddc4a32fa5","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Szulinapos_akinek_a_rock_and_roll_es_a_filmtortenet_metszetenek_legemblematikusabb_jelenetet_koszonhetjuk","timestamp":"2018. június. 09. 11:33","title":"Szülinapos, akinek a rock and roll és a filmtörténet metszetének legemblematikusabb jelenetét köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea87c43-012e-42d9-81ee-28967b29cfae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már az Antarktisz távoli vizeiben is kimutatható a műanyag- és vegyi szennyezettség a Greenpeace természetvédelmi szervezet szerint. ","shortLead":"Már az Antarktisz távoli vizeiben is kimutatható a műanyag- és vegyi szennyezettség a Greenpeace természetvédelmi...","id":"20180608_muanyagszemcsek_vegyszerek_szennyezes_antarktisz_greenpeace","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea87c43-012e-42d9-81ee-28967b29cfae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f498ce-9422-442e-aa8d-105bb26eadcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_muanyagszemcsek_vegyszerek_szennyezes_antarktisz_greenpeace","timestamp":"2018. június. 08. 20:03","title":"Az emberiség szégyene: már az Antarktiszon is mikroműanyagot és vegyszereket találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bff4de-7121-44d8-9fb9-7773661dacf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180610_Teljes_fordulatszamon_az_illegalis_migransokat_segitok_meg_is_van_az_eredmenye","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60bff4de-7121-44d8-9fb9-7773661dacf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf98511-7f69-4cd2-82a0-91c23128f9b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Teljes_fordulatszamon_az_illegalis_migransokat_segitok_meg_is_van_az_eredmenye","timestamp":"2018. június. 10. 08:29","title":"Teljes fordulatszámon az illegális migránsokat segítők, meg is van az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]