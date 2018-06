Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"903882ef-4e46-4141-9529-756e9c0e9573","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten és számos vidéki helyszínen is zajlanak a felújítások, a beruházók célja, hogy még vonzóbbak legyenek a plázák, és a közösségi élet valódi központjaivá váljanak.","shortLead":"Budapesten és számos vidéki helyszínen is zajlanak a felújítások, a beruházók célja, hogy még vonzóbbak legyenek...","id":"20180614_Tenyleg_azt_akarjak_a_befektetok_hogy_plazakban_eljuk_az_eletunket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=903882ef-4e46-4141-9529-756e9c0e9573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cb4eac-01a2-444a-9336-ef6093ec3c65","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Tenyleg_azt_akarjak_a_befektetok_hogy_plazakban_eljuk_az_eletunket","timestamp":"2018. június. 14. 12:46","title":"Tényleg azt akarják a befektetők, hogy plázákban éljük az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105adbb0-57d1-4942-84fa-02bbd60c01a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"CR7 szuperdrága és igen gyors luxusautóit még felsorolni is nehéz, nemhogy egymás után felváltva időről időre egy kicsit megjáratni őket. ","shortLead":"CR7 szuperdrága és igen gyors luxusautóit még felsorolni is nehéz, nemhogy egymás után felváltva időről időre...","id":"20180615_cristiano_ronaldo_garazs_futball_vilagbajnoksag_bugatti_chiron_veyron_ferrari_mercedes_rollsroyce_porsche_911","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=105adbb0-57d1-4942-84fa-02bbd60c01a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f159c7-d34d-481d-af21-b6f5f3331c37","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_cristiano_ronaldo_garazs_futball_vilagbajnoksag_bugatti_chiron_veyron_ferrari_mercedes_rollsroyce_porsche_911","timestamp":"2018. június. 15. 11:21","title":"Belesne a ma pályára lépő Ronaldo elképesztő garázsába? Itt a lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség adatai szerint tavaly 42 külföldi sofőr halt meg itthon az utakon, és több mint kétszáz megsérült. Az egyik jobbikos képviselő kérdezte meg, szigorítják-e az ellenőrzéseket a ceglédberceli tragédia után.","shortLead":"A rendőrség adatai szerint tavaly 42 külföldi sofőr halt meg itthon az utakon, és több mint kétszáz megsérült. Az egyik...","id":"20180614_pinter_Tovabbra_is_tervszeruen_akarjak_ellenorizni_itthon_a_kulfoldi_soforoket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab82c68-8153-40bd-ba62-634e65c54007","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_pinter_Tovabbra_is_tervszeruen_akarjak_ellenorizni_itthon_a_kulfoldi_soforoket","timestamp":"2018. június. 14. 17:10","title":"Pintér: Továbbra is tervszerűen akarják ellenőrizni itthon a külföldi sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4ea708-e361-4023-ac69-f33e47d55d08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3 milliárd forint értékű áru égett el szerdán a Ramiris raktárában, a rendőrség rongálás gyanújával indított büntetőeljárást.","shortLead":"3 milliárd forint értékű áru égett el szerdán a Ramiris raktárában, a rendőrség rongálás gyanújával indított...","id":"20180615_Buntetoeljarast_inditott_a_rendorseg_a_Sesztakkozeli_ceget_erinto_tuzeset_kapcsan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b4ea708-e361-4023-ac69-f33e47d55d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1a6af3-1037-4063-969f-e5afdad2eee7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Buntetoeljarast_inditott_a_rendorseg_a_Sesztakkozeli_ceget_erinto_tuzeset_kapcsan","timestamp":"2018. június. 15. 13:02","title":"Büntetőeljárást indított a rendőrség a Seszták-közeli céget érintő tűzeset kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bcecc5a-2696-4aeb-a63e-2ce2510c0f82","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kitalálja, melyik ország a második azoknak a listáján, akik ugyan nem jutottak ki a vb-re, mégis rengeteg, az ottani bajnokságban játszó focista lesz ott a világbajnokságon? ","shortLead":"Kitalálja, melyik ország a második azoknak a listáján, akik ugyan nem jutottak ki a vb-re, mégis rengeteg, az ottani...","id":"20180614_Nem_jutottak_ki_a_vbre_megis_ott_vannak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bcecc5a-2696-4aeb-a63e-2ce2510c0f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0b0648-8764-4df2-be35-8f18cb189cf3","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Nem_jutottak_ki_a_vbre_megis_ott_vannak","timestamp":"2018. június. 14. 15:42","title":"Nem jutottak ki a vb-re, mégis ott vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e46804-38f0-4eab-b6b3-3afeebdf1a07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka a jelek szerint továbbra sem hagy fel a sportos típusok fejlesztésével és forgalmazásával.","shortLead":"A svéd márka a jelek szerint továbbra sem hagy fel a sportos típusok fejlesztésével és forgalmazásával.","id":"20180614_volvo_s60_polestar_sved_auto_geely_sportauto_tuning_v60_xc60_plugin_hibrid_zold_rendszam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19e46804-38f0-4eab-b6b3-3afeebdf1a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028eb49e-6f18-47d1-82c1-799e0ebdbf8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_volvo_s60_polestar_sved_auto_geely_sportauto_tuning_v60_xc60_plugin_hibrid_zold_rendszam","timestamp":"2018. június. 14. 11:22","title":"Izgalmas zöld rendszámos: 415 lóerővel támad az új Volvo S60 Polestar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4cb3ee-37fa-4d8d-97a7-b5e95cb48670","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bátor munkatársaink vállalták, hogy megjósolják a vb 64 meccsének eredményét. Összesen öt csapatból nézzük ki, hogy világbajnok lehet.","shortLead":"Bátor munkatársaink vállalták, hogy megjósolják a vb 64 meccsének eredményét. Összesen öt csapatból nézzük ki...","id":"20180614_Tobb_mint_20_HVGs_tippelte_meg_ki_nyeri_a_vbt_Nincs_nagy_szoras","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e4cb3ee-37fa-4d8d-97a7-b5e95cb48670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad00c428-8e3f-468f-aa9f-3059ce97114b","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Tobb_mint_20_HVGs_tippelte_meg_ki_nyeri_a_vbt_Nincs_nagy_szoras","timestamp":"2018. június. 14. 17:15","title":"Több mint 20 HVG-s tippelte meg, ki nyeri a vb-t. Nincs nagy szórás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e63f3c7-549d-4a78-93b6-b38e55aa52de","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Van még mit csiszolni ezen a megoldáson.","shortLead":"Van még mit csiszolni ezen a megoldáson.","id":"20180615_Lecserelte_a_Fradicimert_egy_osztrak_ujsag__de_hogyan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e63f3c7-549d-4a78-93b6-b38e55aa52de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47de3a1-86f6-491c-b6e0-0808d6b64c6e","keywords":null,"link":"/sport/20180615_Lecserelte_a_Fradicimert_egy_osztrak_ujsag__de_hogyan","timestamp":"2018. június. 15. 17:23","title":"Lecserélte a Fradi-címert egy osztrák újság – de hogyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]