[{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményében azt írják, hogy nem egyeztettek vele a munkálatok megkezdése előtt, most a HÉV járatsűrítésével és a helyi munkálatok elhalasztásával próbálkozik.","shortLead":"Közleményében azt írják, hogy nem egyeztettek vele a munkálatok megkezdése előtt, most a HÉV járatsűrítésével és...","id":"20180830_Intezkedik_a_hatalmas_dugok_miatt_a_Csepeli_onkormanyzat_de_csodat_ok_sem_tudnak_tenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a25be8f-c68f-4041-be22-faa7e0f354b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Intezkedik_a_hatalmas_dugok_miatt_a_Csepeli_onkormanyzat_de_csodat_ok_sem_tudnak_tenni","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:06","title":"Intézkedik a hatalmas dugók miatt a csepeli önkormányzat, de csodát nem tud tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53f511d-8792-4e00-abf4-0fe725036610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vujity Tvrtkóval beszélgetett az ATV-n Márki-Zay Péter, aki elkövette azt a végzetes hibát, hogy kétszer is túrós rétest mondott, miközben bizonyára túrós lepényre, a helyi gasztronómiai hírességre gondolt. A helyi fideszes újság szerint ezzel porba tiportak egy szelet vásárhelyiséget, ezért elvárják, hogy a polgármester kövesse meg a vásárhelyi túrós lepényt.","shortLead":"Vujity Tvrtkóval beszélgetett az ATV-n Márki-Zay Péter, aki elkövette azt a végzetes hibát, hogy kétszer is túrós...","id":"20180830_A_vasarhelyi_ujsag_MarkiZay_kovesse_meg_a_helyi_turos_lepenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f53f511d-8792-4e00-abf4-0fe725036610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2d7b9a-fb7a-4a71-95fa-e0784689a76e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_vasarhelyi_ujsag_MarkiZay_kovesse_meg_a_helyi_turos_lepenyt","timestamp":"2018. augusztus. 30. 22:11","title":"Vásárhelyi újság: Márki-Zay kövesse meg a helyi túrós lepényt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"557e66c2-f953-4572-b695-22cad4509421","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az \"élményalapú gazdaságban\" nem maradhat versenyképes az a vállalat, amelynek terméke, szolgáltatása nem párosul valamilyen kimagasló, különleges élménnyel. Ugyanígy nem maradhat versenyképes egy vállalat, mint munkáltató, ha nem fordít kellő figyelmet arra, hogy dolgozói milyen élménnyel találkoznak nap, mint nap. A pillanattól, hogy munkahelyükre belépnek, a munkaállomásukhoz leülnek vagy éppen a főnökükkel beszélnek. ","shortLead":"Az \"élményalapú gazdaságban\" nem maradhat versenyképes az a vállalat, amelynek terméke, szolgáltatása nem párosul...","id":"HVG_konferencia_20180827_megujulo_hr_az_elmenyalapu_gazdasagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=557e66c2-f953-4572-b695-22cad4509421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3dfd48-964e-4eda-8b8e-75fc0a2bd7fa","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20180827_megujulo_hr_az_elmenyalapu_gazdasagban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 14:06","title":"Megújuló HR az élményalapú gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"65f23e33-3fdd-4c33-9c04-24103eb410ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy táskát és benne egy tabletet loptak el egy nyitva hagyott ablakú autóból Budapesten. Az RTL Klub szerint az egyik helyettes államtitkárt károsították meg, ezért a BRFK nagyobb bűnügyekre specializálódott felderítő főosztálya dolgozott a piti lopáson, és rövid idő alatt meg is oldották az ügyet.","shortLead":"Egy táskát és benne egy tabletet loptak el egy nyitva hagyott ablakú autóból Budapesten. Az RTL Klub szerint az egyik...","id":"20180830_Nagy_erokkel_nyomozott_a_rendorseg_a_helyettes_allamtitkar_ellopott_taskaja_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65f23e33-3fdd-4c33-9c04-24103eb410ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed38b528-c078-41c6-bfb8-1d6727ec576e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Nagy_erokkel_nyomozott_a_rendorseg_a_helyettes_allamtitkar_ellopott_taskaja_utan","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:54","title":"Nagy erőkkel nyomozott a rendőrség a helyettes államtitkár ellopott táskája után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771c840a-1510-4b0b-905a-f33243e64cea","c_author":"Zgut Edit","category":"velemeny","description":"Magyarország és Lengyelország esetében eddig azt láttuk, hogy az Európai Unió csak minimális mértékben volt képes feltartóztatni az autoriter rezsimépítkezést. Bár a jogállamisági viták új politikai mechanizmusokat termeltek ki, eddig egyik sem bizonyul hatékonynak, egy részük pedig vissza is üthet. A megoldás az unió eddig óvatos gyakorlatot követő bíróságának kezében lehet. ","shortLead":"Magyarország és Lengyelország esetében eddig azt láttuk, hogy az Európai Unió csak minimális mértékben volt képes...","id":"20180831_ki_inditja_be_brusszelt_zgut_lengyelorszag_jogallam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=771c840a-1510-4b0b-905a-f33243e64cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ebf34f-0464-43c3-b404-f109ae208ce6","keywords":null,"link":"/velemeny/20180831_ki_inditja_be_brusszelt_zgut_lengyelorszag_jogallam","timestamp":"2018. augusztus. 31. 12:05","title":"Ki indítja be Brüsszelt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43563b6a-7cfa-4119-8a35-7298ce7d01a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi kalandpark alpinistái a katasztrófavédelem és a rendőrök segítségével hozták le az elakadt férfit. ","shortLead":"A helyi kalandpark alpinistái a katasztrófavédelem és a rendőrök segítségével hozták le az elakadt férfit. ","id":"20180830_Fotok_A_fan_logott_az_elakadt_sikloernyos_a_rendorok_es_alpinistak_szedtek_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43563b6a-7cfa-4119-8a35-7298ce7d01a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11ad140-7f34-4f35-a7d8-cb4b6fabaa07","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Fotok_A_fan_logott_az_elakadt_sikloernyos_a_rendorok_es_alpinistak_szedtek_le","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:15","title":"Fotók: A fán lógott az elakadt siklóernyős, a rendőrök és alpinisták szedték le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kevesen múlott, hogy végre nekünk is a szokásosnál is izgalmasabb legyen a labdarúgó Bajnokok Ligája sorsolása: a Mol Vidi az utolsó pillanatig harcban volt a csoportkörbe jutásért, tulajdonképpen csak egy gól miatt nincs most ott. És nem, az az egy gól nem az első meccsen volt, hanem a hetedik-nyolcadikon. Így a fehérváriak majd pénteken izgulhatnak az Európa Liga-sorsoláson, csütörtökön viszont eldőlt, milyen csoportok jöttek össze a Bajnokok Ligája 2018/19-es szezonjára. Hát, lesznek nagy meccsek, és szerintünk két halálcsoport. Olvassa el, miként alakult a sorsolás, és kik nyerték az UEFA idei különdíjait. Segítünk: tarolt a Real Madrid.","shortLead":"Kevesen múlott, hogy végre nekünk is a szokásosnál is izgalmasabb legyen a labdarúgó Bajnokok Ligája sorsolása: a Mol...","id":"20180830_Lesze_halalcsoport_Hany__eloben_a_Bajnokok_Ligaja_sorsolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea14b6d-d456-4d1e-840e-ae1f055d5d5e","keywords":null,"link":"/sport/20180830_Lesze_halalcsoport_Hany__eloben_a_Bajnokok_Ligaja_sorsolasa","timestamp":"2018. augusztus. 30. 18:00","title":"Van halálcsoport az idei BL-ben (kettő is), de lesz Real–Roma és Juve–ManUnited is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek megpróbálták menteni, ami még menthető, de a kár így is hatalmas.","shortLead":"A helyiek megpróbálták menteni, ami még menthető, de a kár így is hatalmas.","id":"20180830_Egyetlen_ejszaka_alatt_tomegesen_pusztultak_ki_halak_a_pilisvorosvari_Nagytobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec85529-a981-42b5-9acc-60ef2231c551","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Egyetlen_ejszaka_alatt_tomegesen_pusztultak_ki_halak_a_pilisvorosvari_Nagytobol","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:45","title":"Egyetlen éjszaka alatt tömegesen pusztultak ki halak a pilisvörösvári Nagy-tóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]