Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e7f4dc4-ec7f-499f-967c-d42ca23c253d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kispadra a másik korábbi magyar szövetségi kapitány, Georges Leekens is képben volt.","shortLead":"A kispadra a másik korábbi magyar szövetségi kapitány, Georges Leekens is képben volt.","id":"20180903_Megvan_Storck_uj_klubja_a_tokutolso_belga_csapathoz_megy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e7f4dc4-ec7f-499f-967c-d42ca23c253d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c91b9b-55dd-4b53-8bf6-d3d5eb9abdc7","keywords":null,"link":"/sport/20180903_Megvan_Storck_uj_klubja_a_tokutolso_belga_csapathoz_megy","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:51","title":"Megvan Storck új klubja, a tökutolsó belga csapathoz megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Mind a gyalogos-, mind a személygépjármű forgalmat felfüggesztették kedden délután Záhonynál, mert az ukrán vámszerv informatikai rendszere meghibásodott.","shortLead":"Mind a gyalogos-, mind a személygépjármű forgalmat felfüggesztették kedden délután Záhonynál, mert az ukrán vámszerv...","id":"20180904_Informatikai_hiba_miatt_szunetel_a_hatarforgalom_Zahonynal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8c9d17-4323-4955-a401-661080db4cf5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180904_Informatikai_hiba_miatt_szunetel_a_hatarforgalom_Zahonynal","timestamp":"2018. szeptember. 04. 17:05","title":"Informatikai hiba miatt szünetel a határforgalom Záhonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e992c156-1108-435e-95f2-d233519df9ec","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Mercedes kedd este leleplezte első olyan modelljét, melyet a kezdetektől fogva elektromos autónak terveztek. Két motor, egy nagykapacitású akkumulátorcsomag és 400+ lóerő a hangtalan EQC-ben.","shortLead":"A Mercedes kedd este leleplezte első olyan modelljét, melyet a kezdetektől fogva elektromos autónak terveztek. Két...","id":"20180904_mercedes_elso_teslarivalis_modellje_beultunk_az_eqc_villanyautoba_akkumulator_wltp_audi_etron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e992c156-1108-435e-95f2-d233519df9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d18a80-003b-4a90-af03-a2af2ca114c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_mercedes_elso_teslarivalis_modellje_beultunk_az_eqc_villanyautoba_akkumulator_wltp_audi_etron","timestamp":"2018. szeptember. 04. 20:19","title":"Itt a Mercedes első Tesla-rivális modellje: beültünk a most leleplezett EQC villanyautóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Heiko Maas szerint nem szabad hagyni, hogy a migrációs kérdés megossza az Unió tagállamait.","shortLead":"Heiko Maas szerint nem szabad hagyni, hogy a migrációs kérdés megossza az Unió tagállamait.","id":"20180903_Nemet_kulugyminiszter_Vallaljon_mas_feladatot_aki_nem_akar_menekulteket_befogadni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a85c166-a307-4e08-8f79-1a1a90c609ac","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_Nemet_kulugyminiszter_Vallaljon_mas_feladatot_aki_nem_akar_menekulteket_befogadni","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:25","title":"Német külügyminiszter: Vállaljon más feladatot, aki nem akar menekülteket befogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa017d4-0255-4725-b812-00398cecfb31","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új munkatársakat keres az Emirates, az adómentes fizetés mellett ingyenes szálláslehetőséggel csábítják a légiutas-kísérők következő generációját.","shortLead":"Új munkatársakat keres az Emirates, az adómentes fizetés mellett ingyenes szálláslehetőséggel csábítják...","id":"20180903_700_ezres_fizetessel_toboroz_egy_legitarsasag_Pecsett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fa017d4-0255-4725-b812-00398cecfb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a294ab-19fd-401b-834b-b64a970218e0","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_700_ezres_fizetessel_toboroz_egy_legitarsasag_Pecsett","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:59","title":"700 ezres fizetéssel toboroz egy légitársaság Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb26d1a-4fde-4832-8405-c8438155776e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az még nem világos, hogy megölték vagy öngyilkosság áldozata lett.","shortLead":"Az még nem világos, hogy megölték vagy öngyilkosság áldozata lett.","id":"20180904_Akasztas_okozta_a_20_eves_ausztral_blogger_halalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bb26d1a-4fde-4832-8405-c8438155776e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6af5fd4-891d-4b5f-8693-e4971438a408","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Akasztas_okozta_a_20_eves_ausztral_blogger_halalat","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:29","title":"Akasztás okozta a 20 éves ausztrál blogger halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c35cc3-ad54-470b-ba6d-e563b7556784","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A rendőrök eddig egy iraki és egy szír állampolgárt gyanúsítottak, most egy harmadik, szintén iraki származású férfi is a képbe került.","shortLead":"A rendőrök eddig egy iraki és egy szír állampolgárt gyanúsítottak, most egy harmadik, szintén iraki származású férfi is...","id":"20180904_Ujabb_gyanusitottat_keresnek_a_chemnitzi_tunteteseket_kivalto_keseles_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18c35cc3-ad54-470b-ba6d-e563b7556784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b376b507-795c-40a9-85b7-18f351b5465c","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Ujabb_gyanusitottat_keresnek_a_chemnitzi_tunteteseket_kivalto_keseles_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 04. 17:14","title":"Újabb gyanúsítottat keresnek a chemnitzi tüntetéseket kiváltó késelés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészen kiskorunk óta tanítanak minket arra, hogy ha elrontunk valamit, kérjünk bocsánatot. De egészen más dolog kifejezni, hogy sajnáljuk, hogy késünk a buliból, mint azért mentegetőzni, hogy milyen ruhát vettünk fel, vagy mert útban vagyunk – vagy egyáltalán, folyamatosan bocsánatot kérni.","shortLead":"Egészen kiskorunk óta tanítanak minket arra, hogy ha elrontunk valamit, kérjünk bocsánatot. De egészen más dolog...","id":"20180905_Folyton_bocsanatot_ker_Akkor_on_valoszinuleg_szorong","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff114c19-0c83-429e-b38a-182b32a15a65","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Folyton_bocsanatot_ker_Akkor_on_valoszinuleg_szorong","timestamp":"2018. szeptember. 05. 07:32","title":"Folyton bocsánatot kér? Akkor ön valószínűleg szorong","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]