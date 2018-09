Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea Kristina Mladenoviccsal az oldalán bejutott a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyének fináléjába.","shortLead":"Babos Tímea Kristina Mladenoviccsal az oldalán bejutott a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női...","id":"20180907_tenisztortenelem_babosek_dontoznek_a_us_openen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6980d8a-0163-48c6-9c6c-747996e0ba50","keywords":null,"link":"/sport/20180907_tenisztortenelem_babosek_dontoznek_a_us_openen","timestamp":"2018. szeptember. 07. 06:44","title":"Tenisztörténelem: Babosék döntőznek a US Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9110b4cd-6206-4da4-afdb-fd3a0427eee6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tájfun, nagy esőzések után erős földrengés rázta meg Japánt csütörtök hajnalban. A rengés okozta földcsuszamlásokban több mint harmincan eltűntek, 120-ra teszik a sérültek számát. Egy atomerőmű áramellátása is leállt, majd' 3 millió háztartás maradt áram nélkül.","shortLead":"Tájfun, nagy esőzések után erős földrengés rázta meg Japánt csütörtök hajnalban. A rengés okozta földcsuszamlásokban...","id":"20180906_Eros_foldrenges_volt_Japanban_legalabb_30an_eltuntek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9110b4cd-6206-4da4-afdb-fd3a0427eee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeed1667-b3b3-4d6a-abb4-180f841a0c0a","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Eros_foldrenges_volt_Japanban_legalabb_30an_eltuntek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:52","title":"Erős földrengés volt Japánban, legalább 30-an eltűntek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2054eefe-cf16-46ca-b804-ff4985857d54","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai színésszel szívinfarktus végzett. 82 éves volt.","shortLead":"Az amerikai színésszel szívinfarktus végzett. 82 éves volt.","id":"20180906_Meghalt_Burt_Reynolds","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2054eefe-cf16-46ca-b804-ff4985857d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3cd57a-3101-44a9-8666-275024440d68","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_Meghalt_Burt_Reynolds","timestamp":"2018. szeptember. 06. 21:22","title":"Meghalt Burt Reynolds","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e17039d-bd17-4cce-b3ff-e368e2c0995c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte számos iskolából küldtek órarendeket a Független Diákparlamentnek középiskolás diákok, amelyekből kiderül: van, akinek akár 40 tanórája is van egy héten. ","shortLead":"Országszerte számos iskolából küldtek órarendeket a Független Diákparlamentnek középiskolás diákok, amelyekből kiderül...","id":"20180906_tizenegy_oraja_is_lehet_egy_kozepiskolasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e17039d-bd17-4cce-b3ff-e368e2c0995c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db3af3a-4a09-42c9-9ae6-679e2f879e2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_tizenegy_oraja_is_lehet_egy_kozepiskolasnak","timestamp":"2018. szeptember. 06. 05:37","title":"Tizenegy órája is lehet egy nap a középiskolásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9378219c-74b7-4b95-b3df-28023bdcecfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma sok napsütésre számíthatunk, futó zápor is csupán néhány helyen alakulhat ki.","shortLead":"Ma sok napsütésre számíthatunk, futó zápor is csupán néhány helyen alakulhat ki.","id":"20180906_elment_a_hidegcsepp_vege_a_nagy_esoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9378219c-74b7-4b95-b3df-28023bdcecfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6858523-32e8-4bbb-939c-d2c4555f7795","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_elment_a_hidegcsepp_vege_a_nagy_esoknek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 07:16","title":"Elment a hidegcsepp, vége a nagy esőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tucatnyi utas influenza jellegű megbetegedése miatt karantén újabb két repülőgép utasait különítették el az Egyesült Államokban.","shortLead":"Tucatnyi utas influenza jellegű megbetegedése miatt karantén újabb két repülőgép utasait különítették el az Egyesült...","id":"20180907_rejtelyes_megbetegedesek_europabol_erkezo_repuloket_vontak_karanten_ala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92bcb797-9039-4dbb-b290-d9eded323a79","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_rejtelyes_megbetegedesek_europabol_erkezo_repuloket_vontak_karanten_ala","timestamp":"2018. szeptember. 07. 06:57","title":"Rejtélyes megbetegedések: Európából érkező repülőket vontak karantén alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekek iskolai túlterheltségéről régóta beszél mindenki, pedagógusok, szülők, politikusok, sőt a kormány is.","shortLead":"A gyerekek iskolai túlterheltségéről régóta beszél mindenki, pedagógusok, szülők, politikusok, sőt a kormány is.","id":"20180907_Napi_horror_a_kozoktatasban_8_ora_a_masodik_osztalyban_mindennap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf9e719-c52d-46c3-8901-87718e85d0f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Napi_horror_a_kozoktatasban_8_ora_a_masodik_osztalyban_mindennap","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:18","title":"Napi horror a közoktatásban: 8 óra a második osztályban minden nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kezdeményező Ujhelyi István szocialista EP-képviselő kész nélkülük is az Európai Parlament elé vinni az ügyet.","shortLead":"A kezdeményező Ujhelyi István szocialista EP-képviselő kész nélkülük is az Európai Parlament elé vinni az ügyet.","id":"20180906_bojkottaltak_a_fapados_legitarsasagok_az_etikai_kodexrol_szolo_egyeztetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e2cd40-bf5e-4398-bf3a-ff122f76526c","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_bojkottaltak_a_fapados_legitarsasagok_az_etikai_kodexrol_szolo_egyeztetest","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:05","title":"Bojkottálták a fapados légitársaságok az etikai kódexről szóló egyeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]