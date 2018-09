Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f35d53d-5d9b-4516-9703-18bf232978d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitüntetnék azokat a biztonsági őröket is, akik a helyszínen tartották a tetteseket, amíg a rendőrség megérkezett.","shortLead":"Kitüntetnék azokat a biztonsági őröket is, akik a helyszínen tartották a tetteseket, amíg a rendőrség megérkezett.","id":"20180911_A_fiatal_borasz_meggyilkolasa_volt_az_utolso_csepp_surgosen_javitana_a_kozbiztonsagon_Badacsonytomaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f35d53d-5d9b-4516-9703-18bf232978d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202ce029-a87b-4830-90be-a0de2106c6fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_A_fiatal_borasz_meggyilkolasa_volt_az_utolso_csepp_surgosen_javitana_a_kozbiztonsagon_Badacsonytomaj","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:31","title":"A fiatal borász meggyilkolása volt az utolsó csepp, sürgősen javítana a közbiztonságon Badacsonytomaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b6a416-0c39-4197-b9e4-c810fd19212a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Újabb történelmi rekordot állított fel a foglalkoztatottság az Európai Unióban és az euróövezetben is – közölte az Eurostat.","shortLead":"Újabb történelmi rekordot állított fel a foglalkoztatottság az Európai Unióban és az euróövezetben is – közölte...","id":"20180911_Soha_nem_dolgozott_meg_ennyire_sok_europai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1b6a416-0c39-4197-b9e4-c810fd19212a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be8152a-c882-4a5c-85ae-8e9abd3f2314","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Soha_nem_dolgozott_meg_ennyire_sok_europai","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:18","title":"Soha nem dolgozott még ennyire sok európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b551ddc-d6ea-45c9-b463-49f83cd7942a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE jogi karára is jogtalanul hivatkozik a képviselő. 