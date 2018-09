Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c314bcf7-a10a-498b-adbc-b68114ab5948","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanadai Új-Skócia autópályája mellett egy egészen furcsa közlekedési tábla tűnt fel, ami nemcsak megfejthetetlen, de balesetveszélyes is.","shortLead":"A kanadai Új-Skócia autópályája mellett egy egészen furcsa közlekedési tábla tűnt fel, ami nemcsak megfejthetetlen, de...","id":"20180912_kozlekedesi_tabla_kanada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c314bcf7-a10a-498b-adbc-b68114ab5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572d4f65-be33-4921-8e91-2e4897926fa2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_kozlekedesi_tabla_kanada","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:21","title":"A nap képe: ilyen közlekedési táblát még biztosan nem látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2e4e7d-9573-427b-817d-0945c72444ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselő szeretné, ha már az idén lépnének a tagországok a jelentése elfogadása után.","shortLead":"A képviselő szeretné, ha már az idén lépnének a tagországok a jelentése elfogadása után.","id":"20180912_Sargentini_nincs_semmi_bajom_Magyarorszaggal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2e4e7d-9573-427b-817d-0945c72444ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7571b431-bba5-4248-9513-4826a2bfc2e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Sargentini_nincs_semmi_bajom_Magyarorszaggal","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:49","title":"Sargentini: nincs semmi bajom Magyarországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171da288-6587-49de-a4a0-ddd41883f6b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén először már ezermilliárd forintnál is többet költenek a húsok és tejtermékek növényi alapú helyettesítőire az amerikaiak. Azért a húsiparnak így sincs miért félnie.","shortLead":"Idén először már ezermilliárd forintnál is többet költenek a húsok és tejtermékek növényi alapú helyettesítőire...","id":"20180913_Ezermilliard_forintos_uzlet_lett_hus_nelkuli_etelekre_cserelni_a_hust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=171da288-6587-49de-a4a0-ddd41883f6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cab93e-5897-4168-8b8c-bc0228a4a297","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Ezermilliard_forintos_uzlet_lett_hus_nelkuli_etelekre_cserelni_a_hust","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:59","title":"Ezermilliárd forintos üzlet lett hús nélküli ételekre cserélni a húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb004d5c-87c9-4582-9e96-6bfc9f62b1bd","c_author":"-k-","category":"elet","description":"Ha a múlt hétvége a borok jegyében telt a Várban, akkor a mostani a söröké Kőbányán. A KRAFT 4. Sörfesztiválon 9 hazai és 8 külföldi főzde 100 söre lesz kóstolható. A szeptember 14. és 16. közötti fesztivál annyiban rendhagyó, hogy a Kraft Egyesület tagjai mellett ezúttal külföldi sörfőzdék is bemutatkoznak.","shortLead":"Ha a múlt hétvége a borok jegyében telt a Várban, akkor a mostani a söröké Kőbányán. A KRAFT 4. Sörfesztiválon 9 hazai...","id":"20180912_Kraft_Kobanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb004d5c-87c9-4582-9e96-6bfc9f62b1bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94d4408-724f-4550-8a6e-72f744de0600","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Kraft_Kobanyan","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:41","title":"Kraft Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972d4e17-56a4-4166-9ac6-cad914491fd3","c_author":"Seres László","category":"vilag","description":"Miért lesz \"illiberális\" egy svéd? Hogy vetíti rá a menekültválságra a bűnözési statisztikákat? Mit gondol a svédországi és a magyarországi korrupcióról? Kikkel kötne európai koalíciót, és hogy lett uniótagadóból mégis EU-párti? Erik Almqvist, a Svéd Demokraták volt képviselője, szóvivője Budapesten él, mi pedig a hétvégi svédországi választások után próbáltuk vele beszélgetve kideríteni, miért nyerhetnek teret egy hagyományosan nyitott társadalomban bevándorlásellenes nézetek. ","shortLead":"Miért lesz \"illiberális\" egy svéd? Hogy vetíti rá a menekültválságra a bűnözési statisztikákat? Mit gondol...","id":"20180913_erik_almqvist_illiberalizmus_sved_demokratak_svedorszag_orban_viktor_bevandorlas_migracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=972d4e17-56a4-4166-9ac6-cad914491fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb15f01-1b0e-48c0-8d73-22c8e7b32be3","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_erik_almqvist_illiberalizmus_sved_demokratak_svedorszag_orban_viktor_bevandorlas_migracio","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:45","title":"Mitől érzi jól magát egy svéd illiberális Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfd644b-4ef9-41c0-8a32-8b976370d2fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új motorokkal támadó kompakt divatterepjárót a Párizsi Autószalonon láthatjuk majd először testközelből.","shortLead":"Az új motorokkal támadó kompakt divatterepjárót a Párizsi Autószalonon láthatjuk majd először testközelből.","id":"20180913_megerkezett_az_uj_renault_kadjar_facelift_benzinmotor_dizelmotor_kataliztor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dfd644b-4ef9-41c0-8a32-8b976370d2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3322aa18-d1ae-4bf7-b59e-5c6e9fc15d27","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_megerkezett_az_uj_renault_kadjar_facelift_benzinmotor_dizelmotor_kataliztor","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:21","title":"Megérkezett az új Renault Kadjar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai amerikai tinédzserek gyakran nyomkodják az okostelefonjukat, többségük szinte folyamatosan figyeli a közösségi médiát, és jobban szeretik a szöveges üzengetést, mint a személyes beszélgetést – ez derült ki a Common Sense Media nevű nonprofit szervezet által végzett, az amerikai 13-17 évesek körében reprezentatív felmérésből. A sok szempontból itthoni viszonyok közt is érvényesnek tűnő eredményekkel előálló kutatók azt is megállapították: a kamaszok életére saját érzetük szerint jó hatással van a közösségi média, magabiztosabbnak, kevésbé magányosnak és kevésbé letörtnek érzik magukat.","shortLead":"A mai amerikai tinédzserek gyakran nyomkodják az okostelefonjukat, többségük szinte folyamatosan figyeli a közösségi...","id":"20180911_fiatalok_kozossegi_media_hasznalata_amerikai_tinedzserek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff613703-c247-4ad1-a4c8-f8179aafd19d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_fiatalok_kozossegi_media_hasznalata_amerikai_tinedzserek","timestamp":"2018. szeptember. 11. 18:13","title":"A fiatalok jól tudják, hogy a Facebook és a Snapchat manipulálja őket, de nem szeretnének leszakadni róluk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vizsgálatok éppen csak elkezdődtek, de a szakértő szerint az állati hullák „elvermelése” a hulladékgazdálkodás rendjének megsértését súrolják, ami miatt több év börtönt is kaphat a felelős. ","shortLead":"A vizsgálatok éppen csak elkezdődtek, de a szakértő szerint az állati hullák „elvermelése” a hulladékgazdálkodás...","id":"20180913_Tiszafoldvari_sertes_horror_Borton_is_lehet_a_vege_a_tetemek_elvermelesenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1c087-b1b3-4557-8cf0-e93b8d73af89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Tiszafoldvari_sertes_horror_Borton_is_lehet_a_vege_a_tetemek_elvermelesenek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:06","title":"Tiszaföldvári sertéshorror: börtön is lehet a vége a tetemek „elvermelésének”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]