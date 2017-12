[{"available":true,"c_guid":"448be6a4-7997-42c0-9edb-1b3d44b3c0c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lap szerint Clintonnak kötögetnie, Trump szóvivőjének sütnie-főznie, az elnöknek pedig frizurát kellene inkább váltania.","shortLead":"A lap szerint Clintonnak kötögetnie, Trump szóvivőjének sütnie-főznie, az elnöknek pedig frizurát kellene inkább...","id":"20171230_nyugdijba_kuldte_a_vanity_fair_hillary_clintont_botrany_lett_belole","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=448be6a4-7997-42c0-9edb-1b3d44b3c0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde57d86-de94-41ef-9197-a12099811bab","keywords":null,"link":"/vilag/20171230_nyugdijba_kuldte_a_vanity_fair_hillary_clintont_botrany_lett_belole","timestamp":"2017. december. 30. 09:56","title":"Nyugdíjba küldte a Vanity Fair Hillary Clintont, botrány lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77139fa9-00a8-4dc2-8a75-d6581ebe0e1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kultsorozat új szezonja ma debütált a Netflixen.","shortLead":"A kultsorozat új szezonja ma debütált a Netflixen.","id":"20171229_Black_Mirror_uj_ev_uzenet_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77139fa9-00a8-4dc2-8a75-d6581ebe0e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32abb8e-533e-4db7-b04a-f14b0d66b056","keywords":null,"link":"/kultura/20171229_Black_Mirror_uj_ev_uzenet_video","timestamp":"2017. december. 29. 13:59","title":"Ironikus üzenettel üdvözli az új évet és az új évadot a Black Mirror - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újévtől életbe lépő változások közül az egyik legfontosabb az, hogy nem büntetik meg azonnal azokat, akik e-matrica nélkül tévednek fizetős útra, hanem hagynak egy kis időt nekik a díjfizetésre. A mulasztók kaphatnak részletfizetést, valamint a négy gyermeket nevelő családok kedvezményét ezentúl a háromgyermekesek is elérhetik.","shortLead":"Az újévtől életbe lépő változások közül az egyik legfontosabb az, hogy nem büntetik meg azonnal azokat, akik e-matrica...","id":"20171230_a_fizetos_utakra_tevedo_autosok_egy_ora_konnyitest_kapnak_jovore","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a806688-c764-4c13-bfeb-886d77c5d2b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20171230_a_fizetos_utakra_tevedo_autosok_egy_ora_konnyitest_kapnak_jovore","timestamp":"2017. december. 30. 13:12","title":"A fizetős utakra tévedő autósok egy óra könnyítést kapnak jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d3bdc4-da64-42ad-8706-6ab1283d6225","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ötemeletes ház gyulladt ki. ","shortLead":"Egy ötemeletes ház gyulladt ki. ","id":"20171229_Egy_csecsemo_is_meghalt_egy_haztuzben_New_Yorkban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66d3bdc4-da64-42ad-8706-6ab1283d6225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13035ed-f7e6-49c6-bb55-0600abca093a","keywords":null,"link":"/vilag/20171229_Egy_csecsemo_is_meghalt_egy_haztuzben_New_Yorkban","timestamp":"2017. december. 29. 05:27","title":"Egy csecsemő is meghalt egy háztűzben New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37337832-4af0-4a53-9c08-4b41c7d00e64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tartalékot képez, hogy vissza tudja fizetni az EU-nak, amit majd kell, állítólag nem az oktatástól, egészségügytől, szociális keretből vesznek el.","shortLead":"Tartalékot képez, hogy vissza tudja fizetni az EU-nak, amit majd kell, állítólag nem az oktatástól, egészségügytől...","id":"20171229_4es_metro_a_kormany_hivatalos_dokumentumban_vadolja_elodeit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37337832-4af0-4a53-9c08-4b41c7d00e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4717a22d-32ac-48a9-a99a-cac7ff6d4e99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171229_4es_metro_a_kormany_hivatalos_dokumentumban_vadolja_elodeit","timestamp":"2017. december. 29. 20:15","title":"4-es metró: a kormány hivatalos dokumentumban vádolja elődeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef78639-6ff7-4704-95c2-4f8544fa6195","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Üzemzavar miatt áll az építéshatósági eljárásokat befogadó és bonyolító internetes felület. Az érintettek dühönghetnek, mivel minden határidő-túllépésért megbírságolhatják őket a hatóságok. Az ügyfélszolgálaton csak a vállukat vonogatják, a postai feladást javasolják","shortLead":"Üzemzavar miatt áll az építéshatósági eljárásokat befogadó és bonyolító internetes felület. Az érintettek dühönghetnek...","id":"20171229_Rosszul_kezdodhet_az_ev_az_epiteszeknek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ef78639-6ff7-4704-95c2-4f8544fa6195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fb8afa-8ed0-4190-abf6-5cdb7744a0d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171229_Rosszul_kezdodhet_az_ev_az_epiteszeknek","timestamp":"2017. december. 29. 15:10","title":"Lehalt a rendszer, rosszul kezdődhet az új év az építészeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e10b79f-ee3e-4ac9-8a62-55d66c0f8808","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Dolgok, amelyeket 2016 végén még nehezen hittünk volna el: lassan egy éve hatalmon van Donald Trump amerikai elnök. Ez az egy év csöppet sem volt unalmas – még azoknak sem, akiket amúgy sem a gazdaság, sem a politika nem hoz lázba – köszönhetően az üzletemberből lett politikus sajátos stílusának és néha börleszkbe hajló Twitter-aktivitásának. ","shortLead":"Dolgok, amelyeket 2016 végén még nehezen hittünk volna el: lassan egy éve hatalmon van Donald Trump amerikai elnök...","id":"20171230_trump_twitter_covfefe_kormanyzas_amerikai_elnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e10b79f-ee3e-4ac9-8a62-55d66c0f8808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1927c681-7d71-4026-a3d5-1988bcfd8263","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171230_trump_twitter_covfefe_kormanyzas_amerikai_elnok","timestamp":"2017. december. 30. 12:30","title":"Donald Trump és a valóság: a Twitter királyának első éve a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24a286d-092b-4123-9995-0b5b0768bad4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Orfeo együttes nem zárja szomorúan az évet.","shortLead":"Az Orfeo együttes nem zárja szomorúan az évet.","id":"20171229_Az_MMA_elnok_Vashegyi_Gyorgy_Orfeo_zenekar_tamogatas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d24a286d-092b-4123-9995-0b5b0768bad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0523610c-a5d9-4a60-b56f-74d77dfed63f","keywords":null,"link":"/kultura/20171229_Az_MMA_elnok_Vashegyi_Gyorgy_Orfeo_zenekar_tamogatas","timestamp":"2017. december. 29. 10:17","title":"Az MMA elnök zenekara sem maradt ki a nagy karácsonyi kulturális pénzkiosztásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]