Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24096529-ff21-4ccc-a256-916cdd7a372d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A Műértő 2011-ben publikálta első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének listáját, a Magyar Power 50-et, melynek kialakításában a legismertebb hasonló nemzetközi projekt, az ArtReview idén 16. alkalommal kiadott Power 100-as rangsorának készítésében alkalmazott gyakorlatot követtük.","shortLead":"A Műértő 2011-ben publikálta első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének...","id":"20180304_Magyar_Power_50__A_Muerto_magyar_erosorrendje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24096529-ff21-4ccc-a256-916cdd7a372d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eddad19-b012-4945-a190-ef4d2b80b302","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180304_Magyar_Power_50__A_Muerto_magyar_erosorrendje","timestamp":"2018. március. 04. 14:17","title":"Magyar Power 50 - A Műértő magyar erősorrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5807d43-61aa-41e3-b4a6-a39c6b35cc35","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lindsey Vonnt nem a sportsikereiről faggatták a reptéren.","shortLead":"Lindsey Vonnt nem a sportsikereiről faggatták a reptéren.","id":"20180303_Megkerdeztek_az_egyik_legszexibb_olimpikont_pasizotte_a_verseny_alatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5807d43-61aa-41e3-b4a6-a39c6b35cc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77612bab-8c86-4cb4-8d12-f63e0b49a039","keywords":null,"link":"/sport/20180303_Megkerdeztek_az_egyik_legszexibb_olimpikont_pasizotte_a_verseny_alatt","timestamp":"2018. március. 03. 19:11","title":"Megkérdezték az egyik legszexibb olimpikont, pasizott-e a verseny alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e27f2e-1834-4149-a48b-ab19f3426ca4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fertőzés az időseket, terhes nőket és a gyerekeket fenyegeti.","shortLead":"A fertőzés az időseket, terhes nőket és a gyerekeket fenyegeti.","id":"20180303_Harman_meghaltak_fertozott_sargadinnye_miatt_Ausztraliaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46e27f2e-1834-4149-a48b-ab19f3426ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7af9df3-8648-43f9-9dc3-d4104932fa48","keywords":null,"link":"/elet/20180303_Harman_meghaltak_fertozott_sargadinnye_miatt_Ausztraliaban","timestamp":"2018. március. 03. 15:50","title":"Hárman meghaltak fertőzött sárgadinnye miatt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c849408-078c-41fa-8f4b-e39c47b6cee9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városi közlekedési vállalatok dolgozói - többségében buszsofőrök - tömegesen jelentkeztek az olaszországi szavazóhelyek elnöki tisztségére a jó fizetés miatt, ami számos olasz városban megbéníthatja a tömegközlekedést vasárnap.","shortLead":"A városi közlekedési vállalatok dolgozói - többségében buszsofőrök - tömegesen jelentkeztek az olaszországi...","id":"20180304_Felugyelik_a_szavazast_az_olasz_buszsoforok_megallt_a_kozlekedes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c849408-078c-41fa-8f4b-e39c47b6cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2680580-589a-4597-a1d5-9c8043180fb7","keywords":null,"link":"/vilag/20180304_Felugyelik_a_szavazast_az_olasz_buszsoforok_megallt_a_kozlekedes","timestamp":"2018. március. 04. 09:43","title":"Felügyelik a szavazást az olasz buszsofőrök, megállt a közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b182948c-6606-4016-96a6-f22be2d2cc62","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Vasárnap megkezdik a Normafa kísértetszállójának, a Hotel Olimpiának a bontását. A Kádár-kori luxus mumifikálódott tárgyi emlékeit rejtő épület 2002 óta áll üresen, fénykorát a hetvenes, nyolcvanas években élte. A Hosszúlépés jóvoltából még egyszer utoljára bejárhattuk az egykori olimpikonjaink fellegvárát, vagyis inkább azt a siralmas romhalmazt, amely az ország első wellnessszállodájából megmaradt.","shortLead":"Vasárnap megkezdik a Normafa kísértetszállójának, a Hotel Olimpiának a bontását. A Kádár-kori luxus mumifikálódott...","id":"20180304_Ez_volt_a_Kadarkori_luxus_hattyudala","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b182948c-6606-4016-96a6-f22be2d2cc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fec5a34-b34d-4131-a339-4be2c3606f35","keywords":null,"link":"/elet/20180304_Ez_volt_a_Kadarkori_luxus_hattyudala","timestamp":"2018. március. 04. 10:00","title":"Ez a Kádár-kori luxus hattyúdala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e0b53cc-83a4-4112-897c-39d70fa88718","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több nyugat-európai országban is izgatottan várták a svájci fejleményeket. Az alpesi országban arról szavazhattak a polgárok, számolják-e fel a közszolgálati médiát. A bázisdemokrácia a populisták vereségét hozta az első hírek szerint.","shortLead":"Több nyugat-európai országban is izgatottan várták a svájci fejleményeket. Az alpesi országban arról szavazhattak...","id":"20180304_A_kozszolgalati_media_megeri_a_penzet__Svajcban_a_polgaroknak_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e0b53cc-83a4-4112-897c-39d70fa88718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450ac909-62fc-4d5f-92ac-2e17773b4a26","keywords":null,"link":"/kultura/20180304_A_kozszolgalati_media_megeri_a_penzet__Svajcban_a_polgaroknak_is","timestamp":"2018. március. 04. 13:42","title":"A közszolgálati média megéri a pénzét – Svájcban a polgároknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Személyi sérüléses baleset történt a Szegedi úton.","shortLead":"Személyi sérüléses baleset történt a Szegedi úton.","id":"20180304_budapest_baleset_szegedi_ut","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93be8993-890e-4923-b997-c42eea2cb0d9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180304_budapest_baleset_szegedi_ut","timestamp":"2018. március. 04. 19:31","title":"Két autó ütközött Budapesten, sérült is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416df9df-5f5d-4291-85e0-cd02660bf368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen erős tempóban érkezett meg a Facebookra a miniszter. Apátfalván kampányolt.","shortLead":"Egészen erős tempóban érkezett meg a Facebookra a miniszter. Apátfalván kampányolt.","id":"20180304_Palinkazott_es_komcsizott_Lazar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416df9df-5f5d-4291-85e0-cd02660bf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c413ff3b-4851-4bf9-a22c-7d8ade722120","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Palinkazott_es_komcsizott_Lazar","timestamp":"2018. március. 04. 08:06","title":"Pálinkázott és komcsizott Lázár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]