Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c5fda69-72c3-4bde-af41-8a4902aba322","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A palesztinokkal szembeni emberi jogi visszaélések miatt Izland a távolétével büntetheti a jövő évi döntőt. Legalábbis egy petícióban ezt követelik sokan.","shortLead":"A palesztinokkal szembeni emberi jogi visszaélések miatt Izland a távolétével büntetheti a jövő évi döntőt. Legalábbis...","id":"20180517_Bojkott_varhat_az_izraeli_Euroviziora","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c5fda69-72c3-4bde-af41-8a4902aba322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec18ae0-8d8a-40ec-8359-d643fc137ed5","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Bojkott_varhat_az_izraeli_Euroviziora","timestamp":"2018. május. 17. 11:41","title":"Bojkott várhat az izraeli Eurovízióra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a534c733-95f4-4204-ba90-2b332fe5af76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Juno űrszonda által megörökített újabb, páratlan felvétel láttán továbbra is nehéz nem azt hinni, hogy a Jupiter felszíne valójában egy szürreális festmény.","shortLead":"A Juno űrszonda által megörökített újabb, páratlan felvétel láttán továbbra is nehéz nem azt hinni, hogy a Jupiter...","id":"20180517_jupiter_foto_nasa_juno_urszonda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a534c733-95f4-4204-ba90-2b332fe5af76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0047a2-78f1-4e2a-be35-3fe0c1d6ef18","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_jupiter_foto_nasa_juno_urszonda","timestamp":"2018. május. 17. 10:03","title":"Szürreális fotót küldött haza a Juno űrszonda a Jupiterről – mutatjuk nagyban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e1bb70-8501-4909-85e6-bec3bf1d2dce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Somogy Megyei Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádol egy férfit, élettársát és annak két fiát, valamint az élettárs édesanyját, akik három éven át palántázták, porciózták és árulták a marihuánát.","shortLead":"A Somogy Megyei Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádol...","id":"20180517_Lebukott_a_marihuanatermeszto_csaladi_vallalkozas__csaknem_20_millio_forintot_szedtek_ossze","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6e1bb70-8501-4909-85e6-bec3bf1d2dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c3f28d-afb8-4a97-ab75-f701a8492893","keywords":null,"link":"/kkv/20180517_Lebukott_a_marihuanatermeszto_csaladi_vallalkozas__csaknem_20_millio_forintot_szedtek_ossze","timestamp":"2018. május. 17. 09:19","title":"Lebukott a marihuánatermesztő családi vállalkozás - csaknem 20 millió forintot szedtek össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7ac5cb-5c9a-4e6c-bfc6-1156c2a80981","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Új szintre emelkedett a Kongói Demokratikus Köztársaságban az ebolajárvány, a belső és külső vérzést okozó kóros betegség megjelent egy milliós városban, Mbandakában is. Miközben a szakértők szerint a városi megjelenés miatt súlyos egészségügyi válsághelyzet alakult ki, a tudósok az állítják, az ebola és a többi súlyos fertőző betegség ott jelenik meg, ahol korábban nagyarányú erdőirtást végeztek.","shortLead":"Új szintre emelkedett a Kongói Demokratikus Köztársaságban az ebolajárvány, a belső és külső vérzést okozó kóros...","id":"20180517_Az_erdoirtas_hozza_rank_az_ebolat_es_a_tobbi_szornyu_betegseget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac7ac5cb-5c9a-4e6c-bfc6-1156c2a80981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c96c0b-28f2-472c-8b6b-6dffc982c409","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Az_erdoirtas_hozza_rank_az_ebolat_es_a_tobbi_szornyu_betegseget","timestamp":"2018. május. 17. 14:28","title":"Az erdőirtás hozza ránk az ebolát és a többi szörnyű betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e9479-cf4c-4c67-8b81-888fd69d7e74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Listavezetőként indíthatják a nagynevű német szociáldemokrata politikus a következő európai parlamenti választáson. Schulz jelenleg semmilyen pozíciót nem tölt be a képviselőségen kívül.","shortLead":"Listavezetőként indíthatják a nagynevű német szociáldemokrata politikus a következő európai parlamenti választáson...","id":"20180517_Visszaterhet_az_EPbe_Martin_Schulz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984e9479-cf4c-4c67-8b81-888fd69d7e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505bd70f-1ea2-4679-804d-4ad36daa8d96","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Visszaterhet_az_EPbe_Martin_Schulz","timestamp":"2018. május. 17. 08:44","title":"Visszatérhet az Európai Parlamentbe Orbán régi ellenfele, Martin Schulz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tavalyi első rendezvényt zárt ajtók mögött tartották, idén is így tervezték, de a szervezők visszaléptek, miután őrizetbe vették egy nyilvános felolvasás szervezőjét.","shortLead":"A tavalyi első rendezvényt zárt ajtók mögött tartották, idén is így tervezték, de a szervezők visszaléptek, miután...","id":"20180516_lefujtak_libanon_masodik_melegfelvonulasat_a_szervezok_szerint_a_hatosagok_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed25690-8a9e-485b-b45b-c09b82b75f7a","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_lefujtak_libanon_masodik_melegfelvonulasat_a_szervezok_szerint_a_hatosagok_miatt","timestamp":"2018. május. 16. 12:25","title":"Lefújták Libanon második melegfelvonulását, a szervezők szerint a hatóságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf064f9-5cca-4baf-a920-6d95354a8e86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Több millióan látták már a közösségi oldalakon, ahogy Marcelo fia a Real Madrid futballistáival fejelget.","shortLead":"Több millióan látták már a közösségi oldalakon, ahogy Marcelo fia a Real Madrid futballistáival fejelget.","id":"20180516_Imadja_az_internet_Marcelo_fiat_aki_siman_elfejelget_a_Realjatekosokkal_az_oltozoben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cf064f9-5cca-4baf-a920-6d95354a8e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8debb67b-f04f-4868-a8c6-4bdb12c1c54e","keywords":null,"link":"/sport/20180516_Imadja_az_internet_Marcelo_fiat_aki_siman_elfejelget_a_Realjatekosokkal_az_oltozoben","timestamp":"2018. május. 16. 11:13","title":"Imádja az internet Marcelo fiát, aki simán elfejelget a Real-játékosokkal az öltözőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy tanulmány szerint összefüggés lehet a balkezesség és a születési testsúly között. ","shortLead":"Egy tanulmány szerint összefüggés lehet a balkezesség és a születési testsúly között. ","id":"20180516_Kisebb_sullyal_szuletnek_a_balkezes_csecsemok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f2ebac-0a9f-429b-acad-6b71eaaa904e","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Kisebb_sullyal_szuletnek_a_balkezes_csecsemok","timestamp":"2018. május. 16. 16:02","title":"Kisebb súllyal születnek a balkezes csecsemők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]