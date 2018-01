[{"available":true,"c_guid":"5e9f247f-7d00-47a3-911f-5ccaa4a6dfd8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Január elsejétől megszűnt a műszaki biztonsági felülvizsgálat a gázszolgáltatásnál. A számítások szerint éves szinten 30 milliárd forint megtakarítást jelenthet az új intézkedés.","shortLead":"Január elsejétől megszűnt a műszaki biztonsági felülvizsgálat a gázszolgáltatásnál. A számítások szerint éves szinten...","id":"20180119_Jott_egy_fontos_hir_gazugyben_hetmillio_magyart_erint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e9f247f-7d00-47a3-911f-5ccaa4a6dfd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc1e1ba-23d4-4edc-9481-fc1e31c1a8a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180119_Jott_egy_fontos_hir_gazugyben_hetmillio_magyart_erint","timestamp":"2018. január. 19. 12:55","title":"Jött egy fontos hír gázügyben, hétmillió magyart érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy jár a német lánc, mint a Tesco?","shortLead":"Úgy jár a német lánc, mint a Tesco?","id":"20180118_Ugy_tunik_nem_jott_be_a_Lidl_nagy_dobasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5244497-b3a8-4786-b160-0a0a953c2c74","keywords":null,"link":"/kkv/20180118_Ugy_tunik_nem_jott_be_a_Lidl_nagy_dobasa","timestamp":"2018. január. 18. 16:45","title":"Úgy tűnik, nem jött be a Lidl nagy dobása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34ad88e-1fcd-4273-8a13-8375723ff47c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Önvezető technológia fronton az Audi meglógott a riválisai elől, de természetesen ők is szakadatlanul fejlesztenek.","shortLead":"Önvezető technológia fronton az Audi meglógott a riválisai elől, de természetesen ők is szakadatlanul fejlesztenek.","id":"20180119_2_ev_kell_az_sosztalyos_mercinek_hogy_feljojjon_az_audi_a8_szintjere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a34ad88e-1fcd-4273-8a13-8375723ff47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc06044-111b-4a26-80f6-7e90bf53f07b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180119_2_ev_kell_az_sosztalyos_mercinek_hogy_feljojjon_az_audi_a8_szintjere","timestamp":"2018. január. 19. 13:25","title":"2 év kell az S-osztályos Mercinek, hogy feljöjjön az Audi A8 szintjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e9371f-ccc8-4b91-83d2-cc6f2fece6ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elképesztően erős olasz sportautót nem éppen ilyen felhasználási körülményekre találták ki. ","shortLead":"Az elképesztően erős olasz sportautót nem éppen ilyen felhasználási körülményekre találták ki. ","id":"20180119_igy_gyilkolnak_egy_800_loeros_lamborghinit_a_sarban__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04e9371f-ccc8-4b91-83d2-cc6f2fece6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7804c5d9-5a1c-4ec2-aabe-8637e49afebe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180119_igy_gyilkolnak_egy_800_loeros_lamborghinit_a_sarban__video","timestamp":"2018. január. 19. 10:23","title":"Így gyilkolnak egy 800 lóerős Lamborghini sportkocsit a sárban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube szeretné kiszűrni azokat a csatornákat, amelyek nem minőségi tartalmat gyártanak a platformra, így két komoly kritériumnak is meg kell felelnie a jövőben annak, aki pénzt akar keresni a videóival.","shortLead":"A YouTube szeretné kiszűrni azokat a csatornákat, amelyek nem minőségi tartalmat gyártanak a platformra, így két komoly...","id":"20180118_youtube_partnerprogram_mennyi_penzt_lehet_keresni_youtubebal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4160b669-3bc7-4f1d-8ff4-669f8185e13a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180118_youtube_partnerprogram_mennyi_penzt_lehet_keresni_youtubebal","timestamp":"2018. január. 18. 15:03","title":"Bekeményít a YouTube, mostantól nem kaphat tőlük akárki pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf2283a-1f38-403d-be11-9a7e553a404c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár még csak a tesztüzem fut, de már most nagy sikert tudhat magáénak az új orvosi segélyhívó szám Bécsben, hiszen eddig mintegy húszezren vették igénybe a szolgáltatást.\r

