[{"available":true,"c_guid":"274b8fcf-70f8-4650-b92b-4f1f767a0ac1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV a korábbi kifogások ellenére egy szűk körben rendezett ünnepségen mégis átvette a metrópótlásra szánt első két magyar buszt.","shortLead":"A BKV a korábbi kifogások ellenére egy szűk körben rendezett ünnepségen mégis átvette a metrópótlásra szánt első két...","id":"20180120_Megis_forgalomba_allnak_a_fapados_buszok_Ebben_is_erdekelt_Meszaros_Lorinc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=274b8fcf-70f8-4650-b92b-4f1f767a0ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed1534a-8a8d-42f1-8a08-b89f800864ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180120_Megis_forgalomba_allnak_a_fapados_buszok_Ebben_is_erdekelt_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. január. 20. 10:09","title":"Mégis forgalomba állnak a fapados buszok. Ebben is érdekelt Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feaea85f-98bc-442b-b76e-484cc130a4ec","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"gazdasag","description":"Amióta az uniós eljárás nyomán egyenlők az esélyek az étkezésijegy-piacon, veszít egyeduralmából az Erzsébet-utalvány. Ám ha összeházasítják az MKB Szép-kártyájával, abból Mészáros Lőrinc húzhat extrahasznot.","shortLead":"Amióta az uniós eljárás nyomán egyenlők az esélyek az étkezésijegy-piacon, veszít egyeduralmából az Erzsébet-utalvány...","id":"201803__cafeteria__francia_visszateres__elbukott_milliardok__ujraosztott_lapok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feaea85f-98bc-442b-b76e-484cc130a4ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09fce93-4fd7-427e-870b-c58e69393995","keywords":null,"link":"/gazdasag/201803__cafeteria__francia_visszateres__elbukott_milliardok__ujraosztott_lapok","timestamp":"2018. január. 20. 10:00","title":"Ebben a kártyacsatában Jolly Joker lehet Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f0d3ac-b3f8-4896-9198-74195f03a896","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Alice In Chains tavaly új lemezen dolgozott, melynek megjelenését az idei évre ígérte. Szóval, új dalokra is számíthatunk.","shortLead":"Az Alice In Chains tavaly új lemezen dolgozott, melynek megjelenését az idei évre ígérte. Szóval, új dalokra is...","id":"20180119_A_Budapest_Parkban_koncertezik_a_grungekorszak_legendaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6f0d3ac-b3f8-4896-9198-74195f03a896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3569b7c9-cbd6-45d2-a329-984f16d279c4","keywords":null,"link":"/kultura/20180119_A_Budapest_Parkban_koncertezik_a_grungekorszak_legendaja","timestamp":"2018. január. 19. 15:12","title":"A Budapest Parkban koncertezik a grunge-korszak legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305420ef-e87c-456d-8c7a-9feedfc7e2c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung GDDR6-os memóriachipje a mostani csúcskészülékekben lévő memóriáknál is érezhetően gyorsabb, viszont kevesebbet fogyaszt.","shortLead":"A Samsung GDDR6-os memóriachipje a mostani csúcskészülékekben lévő memóriáknál is érezhetően gyorsabb, viszont...","id":"20180119_samsung_gddr6_memoria_tomeggyartas_sebesseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=305420ef-e87c-456d-8c7a-9feedfc7e2c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3314536-8af7-49c4-9d74-d05a8fc998b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180119_samsung_gddr6_memoria_tomeggyartas_sebesseg","timestamp":"2018. január. 19. 12:03","title":"Itt a Samsung idei első nagy dobása, indul az újfajta memória gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy kamion és két személygépkocsi ütközött össze.","shortLead":"Egy kamion és két személygépkocsi ütközött össze.","id":"20180119_beallt_az_m0_ket_kilometeres_a_dugo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4d1077-3b22-41d0-8b0a-cec9eed45c85","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180119_beallt_az_m0_ket_kilometeres_a_dugo","timestamp":"2018. január. 19. 18:20","title":"Beállt az M0, két kilométeres a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19565553-776f-478c-8bdf-e1975f6b5484","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mostani oktatási rendszer szorongó felnőtteket nevel a diákokból, az oktatásban elmaradt a rendszerváltás, a tanulók túlterheltek, sokszor felesleges ismereteket is el kell sajátítaniuk – hangzott el a pénteki délután diáktüntetésen Budapesten. A szervezők szerint követeléseik azonnaliak, ha január végéig a kormány nem reagál azokra, újabb tüntetések jöhetnek.","shortLead":"A mostani oktatási rendszer szorongó felnőtteket nevel a diákokból, az oktatásban elmaradt a rendszerváltás, a tanulók...","id":"20180119_komoly_rendori_biztositast_kap_a_kossuth_teri_diaktuntetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19565553-776f-478c-8bdf-e1975f6b5484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab47e0a-7839-4f27-aa87-623cdd9848a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180119_komoly_rendori_biztositast_kap_a_kossuth_teri_diaktuntetes","timestamp":"2018. január. 19. 15:44","title":"\"A diákokat 12 év szigorított fegyházra ítélik\": ezrek tüntettek a Kossuth térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ca0be3-c503-4a6d-afbf-b29ed98aff22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számos tévhit kering az Egyesült Államok gazdag lakóiról, különösen azok körében, akiknek nincs hétjegyű összeg a bankszámlájukon. ","shortLead":"Számos tévhit kering az Egyesült Államok gazdag lakóiról, különösen azok körében, akiknek nincs hétjegyű összeg...","id":"20180120_Hat_meghokkento_teny_amit_csak_kevesen_tudnak_az_amerikai_milliomosokrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24ca0be3-c503-4a6d-afbf-b29ed98aff22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c474ce4c-082d-4e42-9ae4-4f4a9ea0f4de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180120_Hat_meghokkento_teny_amit_csak_kevesen_tudnak_az_amerikai_milliomosokrol","timestamp":"2018. január. 20. 07:15","title":"Hat meghökkentő tény, amit csak kevesen tudnak az amerikai milliomosokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3cacf-b2f5-41d1-8806-5354975f9ce0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Autobahnon történő gyári teszteknek megvan az a hátránya, hogy a még be nem jelentett autókat videóra veszik. Így történt ez most is.","shortLead":"Az Autobahnon történő gyári teszteknek megvan az a hátránya, hogy a még be nem jelentett autókat videóra veszik...","id":"20180119_lebukott_a_teljesen_uj_3as_bmw_autopalyan_videoztak_le_a_2019es_tipust","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3cacf-b2f5-41d1-8806-5354975f9ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c230a8b-893b-4fd8-9f69-0ad9c2a9473f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180119_lebukott_a_teljesen_uj_3as_bmw_autopalyan_videoztak_le_a_2019es_tipust","timestamp":"2018. január. 19. 11:27","title":"Lebukott a teljesen új 3-as BMW, autópályán videózták le a 2019-es típust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]