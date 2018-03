Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cce533a-7b64-43b4-90b6-82aebf9ce9db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnöke kiállt a kamerák elé, hogy kérdéseket tegyenek fel.","shortLead":"A Fidesz alelnöke kiállt a kamerák elé, hogy kérdéseket tegyenek fel.","id":"20180228_Nemeth_Szilard_csuklobol_utasitotta_el_a_kerdeseket_mert_Simicska","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cce533a-7b64-43b4-90b6-82aebf9ce9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d3cb4a-e207-456b-bf2d-f86b8059227d","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Nemeth_Szilard_csuklobol_utasitotta_el_a_kerdeseket_mert_Simicska","timestamp":"2018. február. 28. 15:54","title":"Németh Szilárd csuklóból utasította el a kérdéseket, mert Simicska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Labdarúgó-szövetség komoly pénzeket fizetne a fiatalok szerepeltetéséért, de ez sem érdekli a klubokat.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség komoly pénzeket fizetne a fiatalok szerepeltetéséért, de ez sem érdekli a klubokat.","id":"20180227_alig_jatszatjak_az_u20as_focistakat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9eed63-2d1a-4b48-832e-05930693b226","keywords":null,"link":"/sport/20180227_alig_jatszatjak_az_u20as_focistakat","timestamp":"2018. február. 27. 18:14","title":"Ennyire érdekli a magyar fociklubokat a fiatal tehetségek fejlődése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe0433c-5c74-4cf4-b1ab-42804ebad3a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 18-án lehet folytatni a gyűjtéseket. ","shortLead":"Május 18-án lehet folytatni a gyűjtéseket. ","id":"20180227_A_civiltorvenyes_es_a_vagyonnyilatkozatos_nepszavazasi_alairasgyujtest_is_abba_kell_hagyni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbe0433c-5c74-4cf4-b1ab-42804ebad3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4eac311-43fb-40f6-9eaa-3cf217730600","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_A_civiltorvenyes_es_a_vagyonnyilatkozatos_nepszavazasi_alairasgyujtest_is_abba_kell_hagyni","timestamp":"2018. február. 27. 10:23","title":"A civiltörvényes és a vagyonnyilatkozatos népszavazási aláírásgyűjtést is abba kell hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fca8e5-6c96-4f13-88e4-f3b3a08add1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aggódva nézik szülei közéleti aktivitását Kálló Dánielnek, a Független Diákparlament szóvivőjének, aki a Magyar Narancsnak adott interjút. A szervezet aktivistáit többször érte retorzió, kiközösítés az iskolájukban. Kálló szerint túl szolgaian gondolkozik az ország.","shortLead":"Aggódva nézik szülei közéleti aktivitását Kálló Dánielnek, a Független Diákparlament szóvivőjének, aki a Magyar...","id":"20180227_A_megalazott_diakparlamenti_szovivo_Beleneveltek_a_passzivitast_az_orszagba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35fca8e5-6c96-4f13-88e4-f3b3a08add1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77e481d-b027-4f4c-8660-1884de88498b","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_A_megalazott_diakparlamenti_szovivo_Beleneveltek_a_passzivitast_az_orszagba","timestamp":"2018. február. 27. 11:28","title":"A megalázott diákparlamenti szóvivő: \"Belenevelték a passzivitást az országba\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027c9681-9f20-490e-9ed1-de7ef78d13a0","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Kotta és közönség nélkül, elsősorban a maga szórakoztatására énekli a világ legjobb popdalait egy kanadai kórus. A Choir!Choir!Choir! névre hallgató, folyton változó összetételű, több száz fős énekkar úgy énekel Beatles-, David Bowie- és Radiohead-számokat, hogy attól jó értelemben kirázza az embert a hideg. Ez a kórus sokkal több annál, mint egy szimpla közös éneklés.","shortLead":"Kotta és közönség nélkül, elsősorban a maga szórakoztatására énekli a világ legjobb popdalait egy kanadai kórus...","id":"20180227_Semmi_meno_nincs_abban_hogy_egy_korusban_enekelsz_megis_ez_eleted_egyik_legjobb_elmenye","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=027c9681-9f20-490e-9ed1-de7ef78d13a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98dd8d9-3e30-4cf8-bcf5-37e898446379","keywords":null,"link":"/kultura/20180227_Semmi_meno_nincs_abban_hogy_egy_korusban_enekelsz_megis_ez_eleted_egyik_legjobb_elmenye","timestamp":"2018. február. 27. 20:00","title":"Ha boldog akar lenni, nyissa ki a száját!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2573afb3-c685-4c4e-a430-ce970e7a3984","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hajlítható szárnyak technológiája már eddig is létezett, ám ehhez nehéz hidraulikus rendszerre volt szükség. Most ezek nélkül sikerült elérni ugyanazt az eredményt. A technológiát az utasszállító repülőgépeknél is viszontláthatjuk.","shortLead":"A hajlítható szárnyak technológiája már eddig is létezett, ám ehhez nehéz hidraulikus rendszerre volt szükség. Most...","id":"20180227_nasa_hajlithato_szarny_repulogep","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2573afb3-c685-4c4e-a430-ce970e7a3984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895fdb86-1fea-445a-838a-2a2fb5f70364","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_nasa_hajlithato_szarny_repulogep","timestamp":"2018. február. 27. 09:03","title":"Áttörést ért el a NASA: olyan repülőgépet csinált, amelynek könnyen hajlítható a szárnya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f3b055-491f-49d9-aacf-27614250295f","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"cegauto","description":"A tél egyik leghidegebb éjszakáján a hvg.hu videósa csatlakozott a Menhely Alapítvány krízisszolgálata rohamkocsijának stábjához, és elindult velük azokhoz, akiknek az utcán kellett átvészelniük a fagyokat. Emberi sorsok, túlélési praktikák, és egy autó, amely sokaknak talán az életet jelenti.","shortLead":"A tél egyik leghidegebb éjszakáján a hvg.hu videósa csatlakozott a Menhely Alapítvány krízisszolgálata rohamkocsijának...","id":"20180228_autom_eletem_2_menhely","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8f3b055-491f-49d9-aacf-27614250295f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd30c3f4-8048-44eb-8dee-642918d6cea5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180228_autom_eletem_2_menhely","timestamp":"2018. február. 28. 12:12","title":"\"Azért, csak túléljük...bízom benne\" – bevetésen a Menhely Alapítvánnyal (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ce4972-4148-4771-87c0-6c3faba0da18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon is számít híveire a Fidesz: adott némi megosztanivalót nekik, hogy terjesszék a \"tényeket\".","shortLead":"A Facebookon is számít híveire a Fidesz: adott némi megosztanivalót nekik, hogy terjesszék a \"tényeket\".","id":"20180227_a_fidesznek_fontosak_lettek_a_tenyek_le_is_nyultak_egy_otletet_a_britektol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81ce4972-4148-4771-87c0-6c3faba0da18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af30818f-8200-41ed-a66f-ae65d23bd36f","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_a_fidesznek_fontosak_lettek_a_tenyek_le_is_nyultak_egy_otletet_a_britektol","timestamp":"2018. február. 27. 18:42","title":"A Fidesznek fontosak lettek a tények, le is nyúlt egy ötletet a britektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]