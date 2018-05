Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebb7a87f-aa90-4849-928e-eafeded4758c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Na, mit? Természetesen az Európai Uniót, mert itthon minden rendben.","shortLead":"Na, mit? Természetesen az Európai Uniót, mert itthon minden rendben.","id":"20180501_A_COFjogasz_megszakert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebb7a87f-aa90-4849-928e-eafeded4758c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef868af5-4f7b-497b-84a0-cc0df9eda2fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_A_COFjogasz_megszakert","timestamp":"2018. május. 01. 10:30","title":"A CÖF-jogász megszakért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tucat olyan Zuckerberg-kamuprofil is aktív a Facebookon, amely állítólagos nyereményért cserébe pénzzel akarja lehúzni a felhasználókat.","shortLead":"Több tucat olyan Zuckerberg-kamuprofil is aktív a Facebookon, amely állítólagos nyereményért cserébe pénzzel akarja...","id":"20180501_facebook_atveres_hoax_scam_mark_zuckerberg_sherly_sandberg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3cd1e3-3222-4a8a-a702-042917af37c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_facebook_atveres_hoax_scam_mark_zuckerberg_sherly_sandberg","timestamp":"2018. május. 01. 09:03","title":"Ez roppant kínos: tele van a Facebook ál-Zuckerbergekkel, akik átverik a gyanútlan felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a8ad46-368f-4446-86d9-d04ca7aa3cb6","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Május 1-től kedvezményes havi motoros e-matrica is váltható.","shortLead":"Május 1-től kedvezményes havi motoros e-matrica is váltható.","id":"20180430_Megjott_a_csaknem_felaru_sztradamatrica_a_motorosoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6a8ad46-368f-4446-86d9-d04ca7aa3cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f1591b-65ae-40d2-9560-30dcc0a1dd5b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180430_Megjott_a_csaknem_felaru_sztradamatrica_a_motorosoknak","timestamp":"2018. április. 30. 08:38","title":"Megjött a csaknem félárú sztrádamatrica a motorosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d7a4a4-33cb-433f-bd31-f555783cbdad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Május elsején gyertyagyújtással emlékeznek az elhunyt labdarúgóra. Lapértesülés szerint a fiatalember autóbalesetben hunyt el.","shortLead":"Május elsején gyertyagyújtással emlékeznek az elhunyt labdarúgóra. Lapértesülés szerint a fiatalember autóbalesetben...","id":"20180430_Meghalt_az_Ujpest_17_eves_focistaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07d7a4a4-33cb-433f-bd31-f555783cbdad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42de70f7-803b-405e-bb8d-28720f32405b","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Meghalt_az_Ujpest_17_eves_focistaja","timestamp":"2018. április. 30. 14:30","title":"Meghalt az Újpest 17 éves focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da128ab-547e-459f-afbe-083dc1514edd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb fejezet, miért nem érdemes a \"büntetőt\" játszani a közlekedésben.","shortLead":"Újabb fejezet, miért nem érdemes a \"büntetőt\" játszani a közlekedésben.","id":"20180501_autos_video_autopalya_kina","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2da128ab-547e-459f-afbe-083dc1514edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b646c6-65ec-4559-b4e8-ac6a887266e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_autos_video_autopalya_kina","timestamp":"2018. május. 01. 09:19","title":"Videó: csúnyán átverték az autópályán gonoszkodót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f9bebd-c74b-45c0-8093-9cdaa189ffec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aziz Belkharmoud eljátszott a gondolattal, mi lenne, ha a Tesla elektromos hajót is építene. Elég jó kis végeredmény született.","shortLead":"Aziz Belkharmoud eljátszott a gondolattal, mi lenne, ha a Tesla elektromos hajót is építene. Elég jó kis végeredmény...","id":"20180501_tesla_elektromos_hajo_koncepcio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46f9bebd-c74b-45c0-8093-9cdaa189ffec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22828fb7-8b7c-4bf6-903f-d3b487688acf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_tesla_elektromos_hajo_koncepcio","timestamp":"2018. május. 01. 11:21","title":"Ha a Tesla hajót is gyártana, biztosan így nézne ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nikol Pasinján nem kapott elég szavazatot az örmény parlament rendkívüli ülésén. Ha a második szavazáson is elbukik, a parlamentet fel kell oszlatni az alkotmány szerint.","shortLead":"Nikol Pasinján nem kapott elég szavazatot az örmény parlament rendkívüli ülésén. Ha a második szavazáson is elbukik...","id":"20180501_egyelore_nem_lesz_miniszterelnok_az_ormeny_ellenzek_vezetoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edf2373-fa79-4fd0-a0c1-dae0bac949af","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_egyelore_nem_lesz_miniszterelnok_az_ormeny_ellenzek_vezetoje","timestamp":"2018. május. 01. 19:48","title":"Egyelőre nem lesz miniszterelnök az örmény ellenzék vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10dc8e32-42a4-4063-b1f0-478c8e84bf24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RTL Híradó információi szerint alig pár hete vette a sofőr azt az autót, amellyel karamboloztak hétfő hajnalban Veresegyházán. Négyen ültek bent, hárman túlélték, az Újpest 17 éves focistájának életét nem tudták megmenteni.","shortLead":"Az RTL Híradó információi szerint alig pár hete vette a sofőr azt az autót, amellyel karamboloztak hétfő hajnalban...","id":"20180501_ittas_sofor_vezethette_az_autot_amelyben_az_ujpest_fiatal_focistaja_elhunyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10dc8e32-42a4-4063-b1f0-478c8e84bf24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f4e739-b63f-407c-860c-32d3000767cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_ittas_sofor_vezethette_az_autot_amelyben_az_ujpest_fiatal_focistaja_elhunyt","timestamp":"2018. május. 01. 20:57","title":"Ittas sofőr vezethette az autót, amelyben az Újpest fiatal focistája elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]