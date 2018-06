Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bbdbdee-6fbf-40af-84d6-cc599e9bafc9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Emellett még 18,8 millió euró, azaz 6 milliárd forint büntetést is kell fizetnie a Real Madrid labdarúgójának az El Mundo című lap értesülése szerint.","shortLead":"Emellett még 18,8 millió euró, azaz 6 milliárd forint büntetést is kell fizetnie a Real Madrid labdarúgójának az El...","id":"20180615_elfogadta_a_keteves_bortonbuntetest_cristiano_ronaldo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bbdbdee-6fbf-40af-84d6-cc599e9bafc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0682d8-ea87-43e2-b80b-f8599278180f","keywords":null,"link":"/sport/20180615_elfogadta_a_keteves_bortonbuntetest_cristiano_ronaldo","timestamp":"2018. június. 15. 17:10","title":"Elfogadta a kétéves börtönbüntetést Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lesz jó vége a kereskedelmi háborúnak – figyelmeztették az amerikai elnököt, de ő hajthatatlan.","shortLead":"Nem lesz jó vége a kereskedelmi háborúnak – figyelmeztették az amerikai elnököt, de ő hajthatatlan.","id":"20180615_Trump_ujabb_fegyvert_sutott_el_a_kereskedelmi_haboruban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8403ef45-c213-416e-b31c-22ae9a398ff9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Trump_ujabb_fegyvert_sutott_el_a_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. június. 15. 16:22","title":"Trump újabb fegyvert sütött el a kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d1ca11-3592-49e8-aed9-29ffbb1a93ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiborultak az állatvédők az orosz szurkolók ünneplésén.","shortLead":"Kiborultak az állatvédők az orosz szurkolók ünneplésén.","id":"20180616_A_moszkvai_utcakon_is_vegigment_egy_medve_de_abbol_botrany_lett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63d1ca11-3592-49e8-aed9-29ffbb1a93ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6499eb6-a4a1-4c01-92c4-7bbc92227cb6","keywords":null,"link":"/elet/20180616_A_moszkvai_utcakon_is_vegigment_egy_medve_de_abbol_botrany_lett","timestamp":"2018. június. 16. 13:55","title":"A moszkvai utcákon is végigment egy medve, de abból botrány lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d184149a-76b4-4917-b9fd-b31e8af51132","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most először közös albumot adott ki a házaspár.","shortLead":"Most először közös albumot adott ki a házaspár.","id":"20180617_Itt_egy_nagy_meglepetes_Beyoncetol_es_JayZtol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d184149a-76b4-4917-b9fd-b31e8af51132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344a1fad-a7bd-444c-87c6-2a167a961887","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Itt_egy_nagy_meglepetes_Beyoncetol_es_JayZtol","timestamp":"2018. június. 17. 07:50","title":"Itt egy nagy meglepetés Beyoncétól és Jay-Z-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Illiberális és unortodox vezetők diktálnak hirtelen a nyugati szövetségi rendszeren belül is. Orbán Viktor menő meghívók sorát kaphatja hamarosan, ám kérdéses, mennyire örülhet. A nehézkes és kiszámítható nyugati államok elestével épp azon fővárosokban diadalmaskodhat az önzés politikája, ahol nem csak a menekülteket akarják visszautasítani, de a magyarok érdekeit is. A heti belpolitikai elemzésünk igencsak globálisra sikerült.","shortLead":"Illiberális és unortodox vezetők diktálnak hirtelen a nyugati szövetségi rendszeren belül is. Orbán Viktor menő...","id":"20180615_Orban_kezdhet_rettegni_akkora_gyozelmet_arathat_hogy_beledoglunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e57d592-0a53-4550-99d7-cb65afcdb2dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Orban_kezdhet_rettegni_akkora_gyozelmet_arathat_hogy_beledoglunk","timestamp":"2018. június. 15. 14:10","title":"Orbán kezdhet rettegni: akkora győzelmet arathat, hogy beledöglünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az olasz partoktól elküldött hajón lévők több mint ötöde kiskorú, de Hidvéghi Balázs szerint ez egy \"Soros-hajó\". ","shortLead":"Az olasz partoktól elküldött hajón lévők több mint ötöde kiskorú, de Hidvéghi Balázs szerint ez egy \"Soros-hajó\". ","id":"20180615_Soroshajonak_nevezi_a_Fidesz_a_gyerekekkel_teli_menekulthajot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfe9361-ce86-4e27-b515-da50a8e652ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Soroshajonak_nevezi_a_Fidesz_a_gyerekekkel_teli_menekulthajot","timestamp":"2018. június. 15. 16:48","title":"\"Soros-hajónak\" nevezi a Fidesz a gyerekekkel teli menekülthajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a6cce5-6fbe-450c-a01f-68cda2ebb538","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Pótlóbuszok, ideiglenes buszsáv, és minden, ami ezzel jár – egészen szeptemberig. ","shortLead":"Pótlóbuszok, ideiglenes buszsáv, és minden, ami ezzel jár – egészen szeptemberig. ","id":"20180615_Keszuljon_a_kaoszra_szombattol_potlobuszok_jarnak_a_4es_6os_egy_reszen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90a6cce5-6fbe-450c-a01f-68cda2ebb538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c10e63f-e291-4e2d-98d4-d49a1df51f32","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_Keszuljon_a_kaoszra_szombattol_potlobuszok_jarnak_a_4es_6os_egy_reszen","timestamp":"2018. június. 15. 15:27","title":"Készüljön a káoszra: szombattól pótlóbuszok járnak a 4-es, 6-os egy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5783c7bd-2c4d-42d6-b5bb-a27f0cfa500e","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Nemcsak a Nagy Imre-per ítéletét írták meg jó előre, hanem a kivégzések hírének közzétételéről, a várható tiltakozások „kezeléséről” is mindenre kiterjedő intézkedési terv készült. Kádárék végül a felejtetés – azóta is sokszor felmelegített – taktikáját választották. Nagy Imrét kereken 60 éve, 1958. június 16-án végezték ki.","shortLead":"Nemcsak a Nagy Imre-per ítéletét írták meg jó előre, hanem a kivégzések hírének közzétételéről, a várható tiltakozások...","id":"201824__nagy_imreper__torvenyesitett_justizmord__felejtetes__gyilkos_propaganda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5783c7bd-2c4d-42d6-b5bb-a27f0cfa500e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bca0894-3353-4312-92af-564a8f148fc9","keywords":null,"link":"/kultura/201824__nagy_imreper__torvenyesitett_justizmord__felejtetes__gyilkos_propaganda","timestamp":"2018. június. 16. 07:00","title":"Gyilkos propaganda: amikor el kellett mondani, hogy Nagy Imrét megölték...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]