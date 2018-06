Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b4ea708-e361-4023-ac69-f33e47d55d08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3 milliárd forint értékű áru égett el szerdán a Ramiris raktárában, a rendőrség rongálás gyanújával indított büntetőeljárást.","shortLead":"3 milliárd forint értékű áru égett el szerdán a Ramiris raktárában, a rendőrség rongálás gyanújával indított...","id":"20180615_Buntetoeljarast_inditott_a_rendorseg_a_Sesztakkozeli_ceget_erinto_tuzeset_kapcsan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b4ea708-e361-4023-ac69-f33e47d55d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1a6af3-1037-4063-969f-e5afdad2eee7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Buntetoeljarast_inditott_a_rendorseg_a_Sesztakkozeli_ceget_erinto_tuzeset_kapcsan","timestamp":"2018. június. 15. 13:02","title":"Büntetőeljárást indított a rendőrség a Seszták-közeli céget érintő tűzeset kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113bf249-a44b-4d31-a6bb-84b78ab5d5ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanulót azonnal elkülönítették, és megkezdték a kezelését.","shortLead":"A tanulót azonnal elkülönítették, és megkezdték a kezelését.","id":"20180615_ujabb_tbcs_egyetemistat_kezelnek_pecsen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113bf249-a44b-4d31-a6bb-84b78ab5d5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00948548-609e-4a61-b782-d8a0da7774dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_ujabb_tbcs_egyetemistat_kezelnek_pecsen","timestamp":"2018. június. 15. 17:50","title":"Újabb tbc-s egyetemistát kezelnek Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b99bc04-272a-40a6-8f78-91664dfd01df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vidám szín, praktikus karosszéria, patika állapot - mit többet kívánhat még az oldtimer szovjet technikára vágyó vásárló?","shortLead":"Vidám szín, praktikus karosszéria, patika állapot - mit többet kívánhat még az oldtimer szovjet technikára vágyó...","id":"20180617_lada_kereklampas_kombi_vaz_oldtimer_veteran_hasznalt_auto_szovjet_orosz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b99bc04-272a-40a6-8f78-91664dfd01df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811dd78d-3b92-460a-b280-9acbfe98717d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_lada_kereklampas_kombi_vaz_oldtimer_veteran_hasznalt_auto_szovjet_orosz","timestamp":"2018. június. 17. 06:41","title":"Ennek a 3,6 millió forintos kereklámpás Ladának még a rendszáma is találó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55824382-7039-455f-b4c3-ef489531c631","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csúfos választási vereség után új elnököt választ az MSZP, Molnár Gyula előző elnök a sajtó megkerülésével érkezett meg a Villányi úti konferenciaközpontba.","shortLead":"A csúfos választási vereség után új elnököt választ az MSZP, Molnár Gyula előző elnök a sajtó megkerülésével érkezett...","id":"20180617_Sorsfordito_dontes_elott_az_MSZP_a_tet_felemelkedes_vagy_bukas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55824382-7039-455f-b4c3-ef489531c631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3d282e-bee0-4945-9d5e-ee2aeecf1d74","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_Sorsfordito_dontes_elott_az_MSZP_a_tet_felemelkedes_vagy_bukas","timestamp":"2018. június. 17. 10:59","title":"\"Sorsfordító döntés előtt az MSZP, a tét felemelkedés vagy bukás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ebc2275-f3cb-429b-8d01-ab0c007a8796","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tyereskova 1963. június 16-án szállt fel a Vosztok-6-tal, és közel három nap alatt 48-szor megkerülte a Földet.\r

\r

","shortLead":"Tyereskova 1963. június 16-án szállt fel a Vosztok-6-tal, és közel három nap alatt 48-szor megkerülte a Földet.\r

\r

","id":"20180616_Meg_a_hazassagat_is_a_part_intezte_55_eve_eloszor_jart_no_az_urben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ebc2275-f3cb-429b-8d01-ab0c007a8796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acec027c-79b8-4651-b971-22e03bfe58e2","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_Meg_a_hazassagat_is_a_part_intezte_55_eve_eloszor_jart_no_az_urben","timestamp":"2018. június. 16. 09:42","title":"Még a házasságát is a párt intézte: 55 éve először járt nő az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f616c2-32e6-4fe8-989d-28356dbe32ab","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"\"Vannak korok, amikor az emberek szívesen alávetik magukat azoknak, akiket szinte emberfeletti képességekkel ruháznak fel. Aztán jönnek más, demokratikusabb korok, amikor ledöntik ezek szobrait\" - ezt üzeni a mai politikusoknak a CEU történész professzora. A HVG-portréban: Klaniczay Gábor.","shortLead":"\"Vannak korok, amikor az emberek szívesen alávetik magukat azoknak, akiket szinte emberfeletti képességekkel ruháznak...","id":"201820_klaniczay_gabor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24f616c2-32e6-4fe8-989d-28356dbe32ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aff5778-ae4c-4368-bad6-92534cf02463","keywords":null,"link":"/kultura/201820_klaniczay_gabor","timestamp":"2018. június. 16. 18:30","title":"Klaniczay Gábor: \"Nagy a felelősség a gyűlöletkampányok elindítóin\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f9be52-f18f-4aae-9cdd-62c3279d759b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Épp ma 36 éve, hogy a magyar válogatott 10-1-re győzött El Salvador csapata ellen a spanyolországi futball-világbajnokságon. ","shortLead":"Épp ma 36 éve, hogy a magyar válogatott 10-1-re győzött El Salvador csapata ellen a spanyolországi...","id":"20180615_magyar_diadalra_emlekezik_a_futballvilag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85f9be52-f18f-4aae-9cdd-62c3279d759b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9107d9-83b8-41cd-a5db-97adb3842f9b","keywords":null,"link":"/sport/20180615_magyar_diadalra_emlekezik_a_futballvilag","timestamp":"2018. június. 15. 14:01","title":"Magyar diadalra emlékezik a futballvilág – kár, hogy 36 évvel ezelőttire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fe1aca-eced-432e-9c27-f8b19207ded2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nincs foci-vb németek és brazilok nélkül, és nincs foci-vb német és brazil győzelmi esélyek nélkül. De estére meglesz a véleményünk arról is, valóban érvényes-e a mondat második része idén is: végre mindkét válogatott bemutatkozik Oroszországban. Kövesse az eseményeket, a világbajnokság híreit, érdekességeit vasárnap is a hvg.hu percről percre összeállításával.","shortLead":"Nincs foci-vb németek és brazilok nélkül, és nincs foci-vb német és brazil győzelmi esélyek nélkül. De estére meglesz...","id":"20180617_Lehet_hogy_ma_ismerkedunk_meg_2018_vilagbajnokaval__a_vb_4_napja_percrol_percre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62fe1aca-eced-432e-9c27-f8b19207ded2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166ca7d8-4a81-4c43-8f65-098c3d9c0b2d","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Lehet_hogy_ma_ismerkedunk_meg_2018_vilagbajnokaval__a_vb_4_napja_percrol_percre","timestamp":"2018. június. 17. 11:20","title":"Lehet, hogy ma ismerkedünk meg 2018 világbajnokával - a vb 4. napja percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]