„Az vagy, amit megeszel”

Hogy mekkora igazság rejtőzik ebben a közmondásban, arra egyre több tanulmány a bizonyíték. Immár nem ördögtől való állítás, hogy a mentális betegségek az emésztőrendszerből is kiindulhatnak, hiszen számos kutatás rámutat, hogy a bél mikrobái igencsak veszélyesek lehetnek az emberek számára. Nem is gondolnánk, hogy a jóllakottságon túl fáradtságot, melankóliát, lehangoltságot, hosszú távon idegállapottal összefüggő betegségeket is előidézhetnek. Sőt, egyes szakértők ki is jelentették, hogy a nyugati társadalomban egyre gyakrabban tapasztalható depresszió hátterében a megváltozott étkezési szokások és a bélben keletkező toxinok is állhatnak.

Mivel manapság minden hatodik nő és minden nyolcadik férfi élete során legalább egyszer rövidebb-hosszabb ideig tartó depresszióban szenved, itt az ideje tudatosan foglalkoznunk azzal, hogy a feldolgozott élelmiszerek, azaz a mai civilizációs étrend nemcsak a daganatos, a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel (például cukorbetegséggel) áll kapcsolatban, de gyulladásfokozó hatása miatt egyértelmű, hogy bűnös a rossz kedélyállapot, a motiválatlanság vagy depresszió kialakulásában is. Végső soron: öröklött genetikai hajlam hiányában is lehangolttá, depresszióssá teheti bármelyikünket az egészségtelen életmód.

Egyes kutatások szerint például az Omega-3 zsírsav hiánya olyan agyműködési zavarokhoz vezethet, amelyek hatására nehezebben birkózunk meg például a stresszel vagy a különböző veszteségekkel, és az így kialakult állapot vezethet a már népbetegségnek számító mentális zavarhoz. Tehát fogyasszunk rendszeresen lenmagolajat, tökmagolajat, csukamájolajat, tőkehalmájat, heringet, tonhalat, busát vagy akár halolaj kapszulát. Egyre több vizsgálat bizonyítja, hogy akik emellett sok teljes kiőrlésű gabonát, gyümölcsöt, zöldséget, olívaolajat, alacsony zsírtartalmú tejtermékeket, antioxidánsokat fogyasztanak, kevésbé vannak kitéve a depressziónak.

Ennek az étkezési módnak már neve is van, és az úgynevezett DASH-diétát már vizsgálták is kamaszlányoknál, akiknél egyértelművé vált, hogy ez a táplálkozási forma jó módja lehet számos mentális betegség legyőzésének. Márpedig ezeknek a problémáknak közel fele tizenéves korban alakul ki.

Hogy mi a tudományos magyarázata az antidepresszáns diéta sikerének? A növényhangsúlyos diétánál a növényi rost addig ügyködik a bélben, míg rövidláncú zsírsavakat hoz létre, így azok, akik több rostot esznek, többféle bélbaktériummal rendelkeznek. Ezzel szemben az állati eredetű élelmiszerek nemcsak testzsírokat termelnek, de gyulladást is okozhatnak a testünkben. A gyulladás pedig nemcsak a véredényeket károsítja, de ahogy fentebb is írtuk, fokozza a depresszió és más mentális betegségek kockázatát is. Tehát a kör bezárult.

A mozgás mint pszichoterápia

A depresszió még mindig rejtélyes és misztikus állapot, amikor olyan mélyre merül alá az érintett, ami már a normális életvitelét gátolja. Sajnos sokan ilyenkor csak inaktív elszenvedői a mindennapoknak, pedig tudatos hozzáállással képesek lennének a saját hajuknál fogva kihúzni magukat a mélység bugyraiból.

Az egészséges táplálkozás mellett ugyanis van még egy fontos szegmens, amellyel a depresszió tekintetében hihetetlen pozitív változásokat lehet elérni, és ez a testmozgás. A rendszeres testedzés kiváló módja a depresszió megelőzésének vagy kezelésének. Azt még nem tudni, hogy melyik edzésforma a legjobb, és hogy az edzés abbahagyása után a depresszió visszatér-e. Abban azonban a szakértők is egyetértenek, hogy a rendszeres testedzés javítja a hangulatot, elősegíti a jobb alvást, fokozza az energiaszintet, segít blokkolni a negatív gondolatokat, illetve elvonatkoztatni a hétköznapi gondoktól. Sőt, Jeffrey Fremon és Linda Wilcocon Craighed 1987-ban kijelentették: a sport a pszichoterápiával azonos hatású.

Az edzés ugyanis megváltoztathatja az agyban lévő ingerületátvivő anyagok és hormonok szintjét is. Növeli a boldogsághormonként ismert endorfin, az örömérzetért felelős szerototin, a motiváltságot eredményező dopamin szintjét, serkenti a sejtnövekedést a hippocampusban vagy éppen lebontja a kortizol stresszhormont.

Hogy mégis milyen mozgásforma a legjobb?

Kültéri sport, túrázás: a természet nyugtatóan hat az elmére. A növények, a fák közelében való tartózkodás enyhíti a szorongást, a túrázás tehát kiváló testmozgás a test és a lélek szempontjából is.

Futás, kocogás: úgy működik, mint egy antidepresszáns. A futás ráadásul ritmusos, repetitív (ismétlődő) mozdulatokból áll, ez is az egyik oka annak, hogy nyugtató hatású.

Jóga: a rendszeres gyakorlásnak köszönhetően a lehangoltság, a düh és a szorongás jelentős csökkenését tapasztalták.

Természetesen nagy egyéni eltérések lehetnek, hogy kinek mi válik be, hiszen míg egyeseknek az úszás monotonitása, a tánc zeneisége jön be, másoknak a csapatsportok közösségépítő ereje vagy a küzdősportok erőteljessége okoz edzés után jó érzést.

A lényeg, hogy mozogjunk, tartsuk a testünket aktívan, mert a jóllétünkbe fektetett energia új energiákat generál, amitől a lelkünk is jobban érzi magát. Jó táplálkozással együtt pedig minden esélyünk meglehet arra, hogy ezekkel a természetes módszerekkel saját magunkat rántsuk ki a bajból.