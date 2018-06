[{"available":true,"c_guid":"09ca0e4f-7743-40ba-9e67-89cf414896ff","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":" „Könnyű fizikai munka azonnali kezdéssel Nyugat-Európában! Rendkívül magas fizetés, szállás, ellátás és kiutazás biztosított, nyelvtudás és szaktudás nem szükséges. Jelentkezni a [email protected] e-mail-címen lehet.” Ön jelentkezne erre az álláshirdetésre? Szinte minden második magyar megtenné. Az építőipari munkákat keresők vannak a legnagyobb veszélyben.","shortLead":" „Könnyű fizikai munka azonnali kezdéssel Nyugat-Európában! Rendkívül magas fizetés, szállás, ellátás és kiutazás...","id":"20180618_Majdnem_minden_masodik_kulfoldon_munkat_kereso_magyar_bedol_az_emberkereskedoknek__VIDEO","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09ca0e4f-7743-40ba-9e67-89cf414896ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300da3d8-7118-4dcc-b951-1aa53661cb5d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180618_Majdnem_minden_masodik_kulfoldon_munkat_kereso_magyar_bedol_az_emberkereskedoknek__VIDEO","timestamp":"2018. június. 18. 13:44","title":"Majdnem minden második, külföldön munkát kereső magyar bedőlne a kamuhirdetéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620c18c2-acc2-4c6e-80f9-9b05f1854bb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság szerint a Miniszterelnökségen belül működő közbeszerzési felügyeleti főosztály átengedte a szabálytalan közbeszerzéseket, ezért most százmilliárdos nagyságrendű támogatásmegvonást tartanak indokoltnak. ","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint a Miniszterelnökségen belül működő közbeszerzési felügyeleti főosztály átengedte...","id":"20180618_Level_Brusszelbol_szabalytalan_kozbeszerzeseket_bonyolitott_a_Lazarvezette_Miniszterelnokseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=620c18c2-acc2-4c6e-80f9-9b05f1854bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5688a1d-755e-4def-a190-cfc29f794bd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_Level_Brusszelbol_szabalytalan_kozbeszerzeseket_bonyolitott_a_Lazarvezette_Miniszterelnokseg","timestamp":"2018. június. 18. 08:53","title":"Levél Brüsszelből: szabálytalan közbeszerzéseket bonyolított a Lázár-vezette Miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sztár szerint már a csoportkör után búcsúzhatnak az argentinok a vébétől. ","shortLead":"A sztár szerint már a csoportkör után búcsúzhatnak az argentinok a vébétől. ","id":"20180618_Maradona_sotet_jovot_josol_az_argentinoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a65a85-c40e-4174-af42-50da31957656","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Maradona_sotet_jovot_josol_az_argentinoknak","timestamp":"2018. június. 18. 09:17","title":"Maradona sötét jövőt jósol az argentinoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cb64cf-5567-4307-8388-d7fadb82b3be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Preier Bálint 85 nap alatt 4000 kilométert tekert le Ázsiában azért, hogy pénzt gyűjtsön egy épülő mosonmagyaróvári hospice háznak. 600 ezer forintot keresett. ","shortLead":"Preier Bálint 85 nap alatt 4000 kilométert tekert le Ázsiában azért, hogy pénzt gyűjtsön egy épülő mosonmagyaróvári...","id":"20180617_4000_kilometert_biciklizett_adomanyokert_egy_mosonmagyarovari_teniszedzo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2cb64cf-5567-4307-8388-d7fadb82b3be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173b4bb0-0e59-444b-b447-dc89e5b8cd9a","keywords":null,"link":"/elet/20180617_4000_kilometert_biciklizett_adomanyokert_egy_mosonmagyarovari_teniszedzo","timestamp":"2018. június. 17. 21:13","title":"4000 kilométert biciklizett Ázsiában azért, hogy pénzt gyűjtsön egy hospice háznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Emmi minisztere arról is beszél Nagyváradon, hogy Szent István közvetlen kapcsolatba került a mindenhatóval, amikor felkenték királynak. A Szent László Napok célja a családokhoz és fiatalokhoz közelebb vinni a Szent László-i eszmeiséget.\r

\r

","shortLead":"Az Emmi minisztere arról is beszél Nagyváradon, hogy Szent István közvetlen kapcsolatba került a mindenhatóval, amikor...","id":"20180618_Kasler_Miklos_a_Szen_Korona_tan_a_vilagon_egyedulallo_erokent_nemzetosszetarto_erove_valt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d3506a-d816-4c31-9728-b4d85b44a38b","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Kasler_Miklos_a_Szen_Korona_tan_a_vilagon_egyedulallo_erokent_nemzetosszetarto_erove_valt","timestamp":"2018. június. 18. 12:17","title":"Kásler Miklós: A Szent Korona-tan a világon egyedülálló erőként nemzetösszetartó erővé vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lap mint adatkezelő ezzel szerintük megsértette a GDPR-ben foglalt kötelezettségeit. Ugyanakkor nem tudnak vele mit kezdeni, mert olyan hatáskörrel nem rendelkeznek.","shortLead":"A kormányközeli lap mint adatkezelő ezzel szerintük megsértette a GDPR-ben foglalt kötelezettségeit. Ugyanakkor nem...","id":"20180618_NAIH_A_Figyelo_listazasa_adatvedelmi_szempontbol_is_aggalyos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711362d0-1afa-4cf3-a997-2e06a92f4c44","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_NAIH_A_Figyelo_listazasa_adatvedelmi_szempontbol_is_aggalyos","timestamp":"2018. június. 18. 17:35","title":"NAIH: A Figyelő listázása adatvédelmi szempontból is aggályos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d184149a-76b4-4917-b9fd-b31e8af51132","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most először közös albumot adott ki a házaspár.","shortLead":"Most először közös albumot adott ki a házaspár.","id":"20180617_Itt_egy_nagy_meglepetes_Beyoncetol_es_JayZtol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d184149a-76b4-4917-b9fd-b31e8af51132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344a1fad-a7bd-444c-87c6-2a167a961887","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Itt_egy_nagy_meglepetes_Beyoncetol_es_JayZtol","timestamp":"2018. június. 17. 07:50","title":"Itt egy nagy meglepetés Beyoncétól és Jay-Z-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065081ba-efaf-4a2f-9478-13ef96bbe9ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neymar ugyan már többé-kevésbé kiheverte sérülését, de Tite szerint még nincs csúcsformában.","shortLead":"Neymar ugyan már többé-kevésbé kiheverte sérülését, de Tite szerint még nincs csúcsformában.","id":"20180617_A_brazilok_szovetsegi_kapitanya_szerint_nem_szaz_szazalekos_csapata_sztarjatekosa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=065081ba-efaf-4a2f-9478-13ef96bbe9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99dfc5d2-1a2c-4c68-912f-735ec1ef53a0","keywords":null,"link":"/elet/20180617_A_brazilok_szovetsegi_kapitanya_szerint_nem_szaz_szazalekos_csapata_sztarjatekosa","timestamp":"2018. június. 17. 11:04","title":"A brazilok szövetségi kapitánya szerint nem száz százalékos csapata sztárjátékosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]