[{"available":true,"c_guid":"5f9f5d1c-caf1-4e8a-9500-e5e26255e0ce","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vasárnap választást tartanak Svédországban, amely így a fő csatatere lesz a liberális Európa híveinek és ellenfeleinek. A skandináv államot Trumpék, Orbánék és Putyinék is a bevándorlás miatt élhetetlenné vált helynek festik le.","shortLead":"Vasárnap választást tartanak Svédországban, amely így a fő csatatere lesz a liberális Európa híveinek és ellenfeleinek...","id":"20180909_svedorszag_valasztas_sd_sap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f9f5d1c-caf1-4e8a-9500-e5e26255e0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f205bfb-d34e-4960-882f-c26933325ab4","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_svedorszag_valasztas_sd_sap","timestamp":"2018. szeptember. 09. 07:00","title":"Sorsdöntő választás: elhiszi-e Svédország, hogy élhetetlen hellyé tették a bevándorlók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca218554-e74a-4b6e-ab52-80d4ea6a3d8c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak sikerült kidolgozniuk egy módszert, amely bizonyos sejtek átprogramozása révén lehetővé teszi, hogy akár a nagyméretű nyílt sebekben is beinduljon a bőrképződés.","shortLead":"Amerikai kutatóknak sikerült kidolgozniuk egy módszert, amely bizonyos sejtek átprogramozása révén lehetővé teszi...","id":"20180907_sejtek_atprogramozasa_nyilt_sebek_gyogyitasa_borkepzodes_bazalis_keratinocitak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca218554-e74a-4b6e-ab52-80d4ea6a3d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9062f974-c468-44b8-bf3d-115f06485051","keywords":null,"link":"/tudomany/20180907_sejtek_atprogramozasa_nyilt_sebek_gyogyitasa_borkepzodes_bazalis_keratinocitak","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:13","title":"Kitaláltak valamit a nyílt sebek begyógyítására, de még a bőr öregedésének visszafordításában is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81563ab1-4657-4ef2-af18-872b24707581","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a csatorna költözésére gyanakodtunk, de valójában minden ott székelő cég emblémáját levették.","shortLead":"Már a csatorna költözésére gyanakodtunk, de valójában minden ott székelő cég emblémáját levették.","id":"20180908_hir_tv_bontas_echo_tv_szinergiak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81563ab1-4657-4ef2-af18-872b24707581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b89de9-b765-458b-acfc-6f5c89ba5565","keywords":null,"link":"/kkv/20180908_hir_tv_bontas_echo_tv_szinergiak","timestamp":"2018. szeptember. 08. 13:08","title":"A Hír Tv logóját is lebontották a székháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagramnál dolgozó névtelen források szerint a cég már javában dolgozik egy IG Shopping névre keresztelt alkalmazáson, ami lényegében egy webshop lesz. Az Instagram-felhasználók azon cégek termékeit látnák benne, amelyeket követnek a platformon.","shortLead":"Az Instagramnál dolgozó névtelen források szerint a cég már javában dolgozik egy IG Shopping névre keresztelt...","id":"20180908_instagram_online_vasarlas_e_kereskedelem_ig_shopping","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120b58f2-498f-4a1f-8403-89019cd51a58","keywords":null,"link":"/tudomany/20180908_instagram_online_vasarlas_e_kereskedelem_ig_shopping","timestamp":"2018. szeptember. 08. 08:03","title":"Ha igaz a pletyka, bevásárolni is lehet majd az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd68ac89-6533-4f94-8a7e-fcb398010c18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Csilla névre hallgató csetbot-asszisztens nemcsak felkutatja a legmegfelelőbb lakást, hanem a hitelkiválasztásban is segít. A hús-vér asszisztenseknek állítólag nincs okuk a féltékenységre, az ő munkájukra is szükség lesz.","shortLead":"A Csilla névre hallgató csetbot-asszisztens nemcsak felkutatja a legmegfelelőbb lakást, hanem a hitelkiválasztásban is...","id":"20180907_Ez_a_robotlanyt_arra_terveztek_hogy_a_lakasalmait_valositsa_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd68ac89-6533-4f94-8a7e-fcb398010c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a6a3d1-baf3-4ffb-9cbd-207e4b78d49f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180907_Ez_a_robotlanyt_arra_terveztek_hogy_a_lakasalmait_valositsa_meg","timestamp":"2018. szeptember. 07. 12:43","title":"Ezt a robotlányt arra tervezték, hogy a lakásálmait valósítsa meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4025b6d-1773-4f26-b491-e36e0f5ea85f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kisalföld úgy tudja, a közelmúltban minden pincére ott hagyta a Rába Hotelt, az annak aljában működő söröző ezért nem is fogad külsős vendégeket.\r

","shortLead":"A Kisalföld úgy tudja, a közelmúltban minden pincére ott hagyta a Rába Hotelt, az annak aljában működő söröző ezért nem...","id":"20180908_az_osszes_pincer_felmondott_a_legnagyobb_gyori_hotelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4025b6d-1773-4f26-b491-e36e0f5ea85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ae9771-09ae-4a8d-b879-34b089c15eb0","keywords":null,"link":"/kkv/20180908_az_osszes_pincer_felmondott_a_legnagyobb_gyori_hotelben","timestamp":"2018. szeptember. 08. 11:01","title":"Az összes pincér felmondott a legnagyobb győri hotelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a70c1d7-493a-4c44-b90c-7577a332e922","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 700 ember esetében hozott ítéletet egy egyiptomi bíróság abban a perben, amelyet Mohammed Murszi, megbuktatott elnök szimpatizánsai, a Muszlim Testvériség tagjai ellen folytattak. 75 embert halálra is ítéltek.","shortLead":"Több mint 700 ember esetében hozott ítéletet egy egyiptomi bíróság abban a perben, amelyet Mohammed Murszi...","id":"20180908_75_embert_iteltek_halalra_Egyiptomban_a_Muszlim_Testveriseg_tagjai_elleni_perben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a70c1d7-493a-4c44-b90c-7577a332e922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40fac07-24e1-4c80-86ff-05ac92c19ea4","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_75_embert_iteltek_halalra_Egyiptomban_a_Muszlim_Testveriseg_tagjai_elleni_perben","timestamp":"2018. szeptember. 08. 17:14","title":"75 embert ítéltek halálra Egyiptomban a Muszlim Testvériség tagjai elleni perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egyre több olyan alkalmazás készül, amelyekkel nem csak hatékonyabbá, könnyebbé is tehetők az iskolai évek. Ehhez ajánlunk néhány remek alternatívát, köztük ingyenes darabokat is.","shortLead":"Egyre több olyan alkalmazás készül, amelyekkel nem csak hatékonyabbá, könnyebbé is tehetők az iskolai évek. Ehhez...","id":"20180908_iskolai_alkalmazasok_android_ios_oktatas_iskolakezdes_classdojo_wolframalpha_the_human_body_tortenelmi_naptar_istudiez_orarend_alkalmazas_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc62240-b2e5-4713-8e4e-67942cb6a2a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180908_iskolai_alkalmazasok_android_ios_oktatas_iskolakezdes_classdojo_wolframalpha_the_human_body_tortenelmi_naptar_istudiez_orarend_alkalmazas_ingyen","timestamp":"2018. szeptember. 08. 20:00","title":"Ha a füzetek már megvannak: mutatunk néhány hasznos alkalmazást az iskolához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]