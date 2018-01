[{"available":true,"c_guid":"863a668f-716e-4e25-a7f6-88771f816a4a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A katalán sztárcsapat Neymar távozása óta szeretné leigazolni a brazilt a Liverpool csapatától, a nyáron hiába próbálkoztak, de lehet, hogy a téli átigazolási időszakban nyélbe ütik az üzletet.","shortLead":"A katalán sztárcsapat Neymar távozása óta szeretné leigazolni a brazilt a Liverpool csapatától, a nyáron hiába...","id":"20180102_150_milliot_fizethet_a_Barca_Coutinhoert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=863a668f-716e-4e25-a7f6-88771f816a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1d9acd-c9b8-4113-b00a-419505c20e1d","keywords":null,"link":"/sport/20180102_150_milliot_fizethet_a_Barca_Coutinhoert","timestamp":"2018. január. 02. 13:43","title":"150 milliót fizethet a Barca Coutinhóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b106669-2076-4261-98f3-cb39a26c9f29","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A kreatív alkotói folyamatba sokféleképpen beavatkozhatunk, hogy hatékonyabbá és gyümölcsözőbbé tegyük – vallja a modern zene legendás és befolyásos alkotója, Brian Eno, aki rendhagyó módszereit a legnagyobbakon tesztelte. ","shortLead":"A kreatív alkotói folyamatba sokféleképpen beavatkozhatunk, hogy hatékonyabbá és gyümölcsözőbbé tegyük – vallja...","id":"20180102_Szeretne_kreativabb_lenni_Probalja_ki_ezeket_a_modszereket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b106669-2076-4261-98f3-cb39a26c9f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2162a8-e3b0-4ea0-a194-a5925e8a05be","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180102_Szeretne_kreativabb_lenni_Probalja_ki_ezeket_a_modszereket","timestamp":"2018. január. 02. 13:15","title":"Szeretne kreatívabb lenni? Próbálja ki ezt az 5 módszert!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e53a842-4620-4348-81e5-5a128a5a9b09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Immár képek is vannak a rákoskeresztúri szárnyvonalról.","shortLead":"Immár képek is vannak a rákoskeresztúri szárnyvonalról.","id":"20180103_Itt_vannak_az_uj_budapesti_metro_latvanytervei__fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e53a842-4620-4348-81e5-5a128a5a9b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269eb52d-cabf-47ba-b131-78c1b323bcb3","keywords":null,"link":"/itthon/20180103_Itt_vannak_az_uj_budapesti_metro_latvanytervei__fotok","timestamp":"2018. január. 03. 15:37","title":"Itt vannak az új budapesti metró látványtervei - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5ecd51-7ab8-4d29-bdce-a9cdc6deac84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásos januári CES-re egy valóban szemkápráztató képernyőt is hoz az LG. Több szempontból is egyedülálló készülékről van szó.","shortLead":"A szokásos januári CES-re egy valóban szemkápráztató képernyőt is hoz az LG. Több szempontból is egyedülálló...","id":"20180102_a_vilag_legnagyobb_es_legnagyobb_felbontasu_oled_kijelzoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb5ecd51-7ab8-4d29-bdce-a9cdc6deac84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5d10ad-7052-44d4-925b-b797d6598a72","keywords":null,"link":"/tudomany/20180102_a_vilag_legnagyobb_es_legnagyobb_felbontasu_oled_kijelzoje","timestamp":"2018. január. 02. 13:00","title":"Ekkora tv-t még nem látott: íme a világ legméretesebb és legnagyobb felbontású képernyője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5071d1-0b77-4ba5-9f4b-1f0265d48b83","c_author":"Samsung","category":"brandcontent","description":"Egy magyar kutatócsoport a Samsunggal együttműködve egyedülálló dolgot hozott létre, amelynek segítségével a színtévesztők is úgy láthatják a színeket, mint a hétköznapi emberek, legalábbis a képernyőn. ","shortLead":"Egy magyar kutatócsoport a Samsunggal együttműködve egyedülálló dolgot hozott létre, amelynek segítségével...","id":"20171212_Magyar_kutatok_adtak_vissza_a_szintevesztoknek_a_valodi_szineket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c5071d1-0b77-4ba5-9f4b-1f0265d48b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfe8ba7-857b-4ff5-874a-90276bb7cd44","keywords":null,"link":"/brandcontent/20171212_Magyar_kutatok_adtak_vissza_a_szintevesztoknek_a_valodi_szineket","timestamp":"2018. január. 03. 12:00","title":"Töltsön le színeket – forradalmi applikáció színtévesztőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2944b17f-0668-4e98-b4b2-4daa78c94f3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mint minden esztendőben, ezúttal is elsőként a Borászportál állt elő éves bornaptárával, amiben több mint ötven, már tutira befoglalt, kihagyhatatlannak jelzett programot jegyez. Mi is belelapoztunk a naptárba. Íme egy kis ízelítő.","shortLead":"Mint minden esztendőben, ezúttal is elsőként a Borászportál állt elő éves bornaptárával, amiben több mint ötven, már...","id":"20180102_Bornaptar_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2944b17f-0668-4e98-b4b2-4daa78c94f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed67fb9d-09a4-4398-8804-00db8ed51f71","keywords":null,"link":"/elet/20180102_Bornaptar_2018","timestamp":"2018. január. 03. 19:08","title":"Elő a naptárakkal, már most van vagy félszáz boros esemény, amit előjegyezhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd1f2f4-f91c-44b1-9938-f7879e9a27ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a cégtörlések száma drasztikusan mérséklődött, összességében csökkent a működő cégek száma Magyarországon.","shortLead":"Bár a cégtörlések száma drasztikusan mérséklődött, összességében csökkent a működő cégek száma Magyarországon.","id":"20180102_Joval_kevesebb_ceget_alapitottak_az_oevben_2016hoz_kepest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecd1f2f4-f91c-44b1-9938-f7879e9a27ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f78834-ff68-4c5e-adfd-6e51ff61c5b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180102_Joval_kevesebb_ceget_alapitottak_az_oevben_2016hoz_kepest","timestamp":"2018. január. 02. 09:49","title":"Jóval kevesebb céget alapítottak az óévben 2016-hoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df0ffc7-149e-45e5-b382-c4d829a3814d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már korábban is Izlandon volt a legkisebb különbség a nők és a férfiak fizetései között, de január elsejétől törvény írja elő, hogy tilos ugyanazért a munkáért többet fizetni egy férfinak, mint egy nőnek.","shortLead":"Már korábban is Izlandon volt a legkisebb különbség a nők és a férfiak fizetései között, de január elsejétől törvény...","id":"20180102_Kotelezo_egyenlo_bert_adni_a_noknek_es_a_ferfiaknak_Izlandon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9df0ffc7-149e-45e5-b382-c4d829a3814d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bb9c58-8fd1-45f9-ad42-6ca2d34f3146","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180102_Kotelezo_egyenlo_bert_adni_a_noknek_es_a_ferfiaknak_Izlandon","timestamp":"2018. január. 02. 11:04","title":"Kötelező egyenlő bért adni a nőknek és a férfiaknak Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]