A laptopok mobiltelefonnal való keresztezése nem annyira új keletű dolog, hiszen évekkel ezelőtt a Motorola is próbálkozott hasonlóval Atrix névre keresztelt fejlesztésével. Az "agyatlan" laptopba agyként becsúsztatható telefon nem volt átütő siker, így nem is sokan próbálkoztak vele, de tavaly a Samsung csúcstelefonjainál és a Huawei Mate 10 Prónál is felütötte a fejét a telefon számítógépként való használhatósága – ezeket egy kábellel (és a Samsung esetében egy dokkolóval) egy képernyőhöz kell csak csatlakozatni. Mindeközben a Razer egy olyan megoldáson dolgozott, amelyhez új telefonját és a régi receptet vette alapul.

A Samsung megoldása: dokkolón csatlakozó telefon, külön képernyő, egér és billentyűzet. © László Ferenc

A Razer megoldása: egy notebook-váz, amit a telefon kelt életre © Razer

A Las Vegas-i CES 2018 szakkiállításon bemutatott Razer Project Linda nevű koncepcióhoz szükség van egyre a gyártó androidos, Razer Phone nevű telefonjából, valamint arra a laptopszerű eszközre, ami még nem készült el. Azért csak "szerű", mert az egység önmagában lényegében csak egy képernyő-billentyűzet-akkumulátor, nincs "agya". Éppen ezért kell hozzá a telefon, amit a notebookokon megszokott érintőpad helyére kell beilleszteni.

Amint a "laptop" érzékeli, hogy beletettük a telefont, immár idézőjelek nélküli laptoppá változik, amelyben a számítási feladatokat maga a telefon (processzora, memóriája stb.) végzi. Ezen felül az ily módon csatlakoztatott telefon a touchpad és az adja a hangot is. Van más is: minthogy a mobil is akkumulátorról működik, a két masina közötti energiafelhasználás ugyancsak megoszlik, ezáltal a Razer Phone további üzemidővel képes megtoldani a lemerülőben lévő gépet. (Más megközelítésből: a telefon nem merül le gyorsan a nagy feladattól, a laptopos rész aksija ugyanis visszafele is táplál energiát.)

A fejlesztés egyelőre prototípus szintjén létezik, de az ötlet továbbra is jónak tűnik. Egyébként pár éve is az volt, de azóta talán fejlődtek annyit a telefonok, hogy most már az ötleten túl is jó, gyakorlatban jól használható megoldás tud így összeállni.

