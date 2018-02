[{"available":true,"c_guid":"972039fc-1211-4b12-8b2b-9c22ae04fc72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden déltől egyig kellett terjeszteni az új plakátot, amelyen az ellenzék vezetőit Soros György mellé photoshoppolták.","shortLead":"Kedden déltől egyig kellett terjeszteni az új plakátot, amelyen az ellenzék vezetőit Soros György mellé photoshoppolták.","id":"20180131_Hadgyakorlatot_tartott_a_Fidesz_Facebookhadserege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=972039fc-1211-4b12-8b2b-9c22ae04fc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11f13b5-014e-48ba-abc3-13af25071858","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_Hadgyakorlatot_tartott_a_Fidesz_Facebookhadserege","timestamp":"2018. január. 31. 10:29","title":"Hadgyakorlatot tartott a Fidesz Facebook-hadserege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mostani botrányban érintett gyárban készült babatejporokban már 2005-ben is kimutatták a kórokozót.","shortLead":"A mostani botrányban érintett gyárban készült babatejporokban már 2005-ben is kimutatták a kórokozót.","id":"20180201_tobb_mint_egy_evtizede_szennyezhette_a_szalmonella_a_Lactalis_tejporait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef8a087-ec6e-4b12-be75-f41b24cd5964","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180201_tobb_mint_egy_evtizede_szennyezhette_a_szalmonella_a_Lactalis_tejporait","timestamp":"2018. február. 01. 21:27","title":"Több mint egy évtizede szennyezhette a szalmonella a Lactalis tejporait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bacfeb0-ffe8-420c-9a73-4dd25f0c392b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsőre sima előzésnek tűnt a dolog, aztán a sötét színű autó sofőrje megkavarta a dolgokat.","shortLead":"Elsőre sima előzésnek tűnt a dolog, aztán a sötét színű autó sofőrje megkavarta a dolgokat.","id":"20180131_elozes_baleset_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bacfeb0-ffe8-420c-9a73-4dd25f0c392b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a936bd-1de4-4f48-9be6-9ecceb541f89","keywords":null,"link":"/cegauto/20180131_elozes_baleset_video","timestamp":"2018. január. 31. 04:01","title":"Íme a rossz előzés tökéletes iskolapéldája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd54b7b6-6a9d-418a-a099-5dbcfcce6766","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzeti Bank elnökének 2017-es vagyonnyilatkozatában egyetlen változás van, már rögtön az első oldalon: az egy évvel korábbihoz képest itt már a nyilatkozóval közös háztartásban élő házastársként szerepel Matolcsy Zita.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank elnökének 2017-es vagyonnyilatkozatában egyetlen változás van, már rögtön az első oldalon...","id":"20180201_Matolcsy_Gyorgy_vagyonnyilatkozat_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd54b7b6-6a9d-418a-a099-5dbcfcce6766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5015dfeb-2895-4bae-83e4-108748001158","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Matolcsy_Gyorgy_vagyonnyilatkozat_2018","timestamp":"2018. február. 01. 00:23","title":"Matolcsy György vagyonnyilatkozatában csak Matolcsy Zita az újdonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984a6284-3aec-4d3c-a522-c5127988d73f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kész Zoltán javára, a Fidesz leváltása érdekében. ","shortLead":"Kész Zoltán javára, a Fidesz leváltása érdekében. ","id":"20180201_visszalepett_mesterhazy_veszpremben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=984a6284-3aec-4d3c-a522-c5127988d73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f04b78-348e-46a8-9137-e1b9f03faca8","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_visszalepett_mesterhazy_veszpremben","timestamp":"2018. február. 01. 19:37","title":"Visszalépett Mesterházy Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40513a3-6755-4a85-9a37-9e28ab2cc447","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyben toporgott – mármint anyagilag – Kósa Lajos 2017-ben, pedig 2017 októberétől már nem frakcióvezetői, hanem miniszteri díjazás járt neki. ","shortLead":"Egy helyben toporgott – mármint anyagilag – Kósa Lajos 2017-ben, pedig 2017 októberétől már nem frakcióvezetői, hanem...","id":"20180201_Hiaba_lett_miniszter_Kosa_Lajos_egy_vasat_sem_tudott_felretenni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f40513a3-6755-4a85-9a37-9e28ab2cc447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74137743-131e-4e75-b1e4-0d964f20f2d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Hiaba_lett_miniszter_Kosa_Lajos_egy_vasat_sem_tudott_felretenni","timestamp":"2018. február. 01. 00:25","title":"Hiába lett miniszter Kósa Lajos, egy vasat sem tudott félretenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0054590-053d-4897-a412-6b8f9d664604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-alelnök egy Volkswagen Jettába ruházott be a tavalyi év elején. Készpénzből 600 ezret gyűjtött, elfogyott viszont mind az 5400 dollárja.","shortLead":"A Fidesz-alelnök egy Volkswagen Jettába ruházott be a tavalyi év elején. Készpénzből 600 ezret gyűjtött, elfogyott...","id":"20180201_kubatov_gabor_vagyonnyilatkozat2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0054590-053d-4897-a412-6b8f9d664604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc4cb10-8ac6-4916-9903-32261aeef882","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_kubatov_gabor_vagyonnyilatkozat2018","timestamp":"2018. február. 01. 03:11","title":"Vett egy autót, és minden dollárját elköltötte Kubatov Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A következő 60 évben kritikus gondolkodásra és kreativitásra van szüksége a munkavállalókra. A magyar iskola ezeket gyűlöli és irtja. A zsúfolt tananyag értelmetlen, ha le is nyomják a gyerekek torkán, azt gyorsan elfelejtik. \r

\r

","shortLead":"A következő 60 évben kritikus gondolkodásra és kreativitásra van szüksége a munkavállalókra. A magyar iskola ezeket...","id":"20180131_Vekerdy_nemzetpusztito_a_magyar_oktatas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e912869-0859-43f3-abb7-b19f10459444","keywords":null,"link":"/kultura/20180131_Vekerdy_nemzetpusztito_a_magyar_oktatas","timestamp":"2018. január. 31. 10:13","title":"Vekerdy: Nemzetpusztító a magyar oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]