[{"available":true,"c_guid":"778b235a-3e01-46a4-b479-ab82fcbaabf0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A dán TV2 információja szerint René Toft Hansen, a dánok olimpiai bajnok kézilabdázója a Telekom Veszprém csapatához szerződött.","shortLead":"A dán TV2 információja szerint René Toft Hansen, a dánok olimpiai bajnok kézilabdázója a Telekom Veszprém csapatához...","id":"20180227_dan_kezilabdasztarral_erosit_a_veszprem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=778b235a-3e01-46a4-b479-ab82fcbaabf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bfb244-866f-4132-8ef5-1c1cee535922","keywords":null,"link":"/sport/20180227_dan_kezilabdasztarral_erosit_a_veszprem","timestamp":"2018. február. 27. 22:01","title":"Dán kézilabdasztárral erősít a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgynevezett európai jogharmonizáció miatt hamarosan műszaki bizonyítványt is kell vinni a honosításhoz. ","shortLead":"Úgynevezett európai jogharmonizáció miatt hamarosan műszaki bizonyítványt is kell vinni a honosításhoz. ","id":"20180301_import_hasznalt_auto_muszaki_bizonyitvany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c14bf3b-8b38-4110-8991-87fc554bf0bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180301_import_hasznalt_auto_muszaki_bizonyitvany","timestamp":"2018. március. 01. 08:35","title":"Újabb papír kell a behozott autókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3dacdeb-d49e-4588-93bc-1c41e8cf11c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Angela Merkel is élesen kritizálta a legnagyobb németországi ételbank döntését, miszerint külföldieknek nem juttatnak az ingyenételből.","shortLead":"Angela Merkel is élesen kritizálta a legnagyobb németországi ételbank döntését, miszerint külföldieknek nem juttatnak...","id":"20180228_Nacik__csak_a_nemeteknek_jar_az_etelbank","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3dacdeb-d49e-4588-93bc-1c41e8cf11c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f847bb9-ec8c-490c-a90c-a20080a4e6f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180228_Nacik__csak_a_nemeteknek_jar_az_etelbank","timestamp":"2018. február. 28. 10:57","title":"„Nácik” – csak a németeknek jár az ételbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6312d5-e763-45c4-ac83-418d91f74fb5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Felmondanák az emberi jogok egyezményét is, zavarja a hatalmat.","shortLead":"Felmondanák az emberi jogok egyezményét is, zavarja a hatalmat.","id":"20180301_Moszkva_szakitani_akar_Strasbourggal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d6312d5-e763-45c4-ac83-418d91f74fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06af035-1dd7-4822-914e-db547cb62f2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180301_Moszkva_szakitani_akar_Strasbourggal","timestamp":"2018. március. 01. 11:17","title":"Moszkva szakítani akar Strasbourggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f00721-e589-4414-b5b2-bf9b69fa8784","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az illetékes főügyész életfogytiglani börtönbüntetés kiszabását kérte a volt boszniai szerb vezetőre, mert a 40 év börtönt túl enyhének találta. ","shortLead":"Az illetékes főügyész életfogytiglani börtönbüntetés kiszabását kérte a volt boszniai szerb vezetőre, mert a 40 év...","id":"20180227_ujra_birosag_ele_allhat_aprilisban_europa_egyik_legveresebb_tomeggyilkosanak_felelose","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f00721-e589-4414-b5b2-bf9b69fa8784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f74b280-6c7e-4786-b353-1ad86b195f15","keywords":null,"link":"/vilag/20180227_ujra_birosag_ele_allhat_aprilisban_europa_egyik_legveresebb_tomeggyilkosanak_felelose","timestamp":"2018. február. 27. 21:36","title":"Újra bíróság elé állhat áprilisban Európa egyik legvéresebb tömeggyilkosságának felelőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28141699-4837-4afd-84b6-dc7dd2dbe320","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európában elsőként Bécsben taníthatnak menekültstátusszal rendelkező tanárok.","shortLead":"Európában elsőként Bécsben taníthatnak menekültstátusszal rendelkező tanárok.","id":"20180301_Szeptembertol_migransok_is_tanithatnak_a_becsi_gimnaziumokban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28141699-4837-4afd-84b6-dc7dd2dbe320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f33eb5-326e-4624-bb63-b3fe43b10cdf","keywords":null,"link":"/elet/20180301_Szeptembertol_migransok_is_tanithatnak_a_becsi_gimnaziumokban","timestamp":"2018. március. 01. 10:49","title":"Szeptembertől migránsok is taníthatnak a bécsi gimnáziumokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5005b1b-2d7e-4f94-9d24-c48990b811b3","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az elmúlt négy évben szakpolitikai kérdéssé vált a menekültek és gazdasági bevándorlók kezelése, valamint a határvédelem. Cikksorozatunk első részében felvázoljuk, hogyan robbant be (a Jobbik által!) a köztudatba a migrációs válság, hogyan talált Orbán Viktor új értelmet politikájának, és hogyan maradt velünk a para akkor is, amikor újra egyedül maradtunk az országban. ","shortLead":"Az elmúlt négy évben szakpolitikai kérdéssé vált a menekültek és gazdasági bevándorlók kezelése, valamint...","id":"20180228_Orban_a_hosies_gator_a_menekulthullam_lement_a_retteges_maradt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5005b1b-2d7e-4f94-9d24-c48990b811b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3a6996-96d9-4c9a-bd03-367d372e5e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Orban_a_hosies_gator_a_menekulthullam_lement_a_retteges_maradt","timestamp":"2018. február. 28. 12:58","title":"Orbán, a hősies gátőr: a menekülthullám lement, a rettegés maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61107abc-f1c6-4827-bf1a-0d507c5fd651","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Puskások a négylábúak közt is vannak, nem is akármilyenek. ","shortLead":"Puskások a négylábúak közt is vannak, nem is akármilyenek. ","id":"20180228_Puskasaz_amerikai_rendorkutya_vetett_veget_egy_hihetetlen_uldozesnek__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61107abc-f1c6-4827-bf1a-0d507c5fd651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9f960f-b1ec-4fe0-9a0e-b7e49252aaf4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180228_Puskasaz_amerikai_rendorkutya_vetett_veget_egy_hihetetlen_uldozesnek__video","timestamp":"2018. február. 28. 17:16","title":"„Puskas” az amerikai rendőrkutya vetett véget egy hihetetlen üldözésnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]