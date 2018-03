Először a windowsos eszközökön mutatkozott be a Microsoft digitális asszisztense, a Cortana, és jelenleg a Windows 10-es PC-ken is elérhető. Ez persze nem elég a redmondi óriásnak, aki már az iOS-es és az androidos telefonokra is beköltöztette a Cortanát.

A legújabb hírek szerint a Cortana hamarosan integrálódik az Outlook e-mail appba az androidos és az iOS-es készülékeken, ami azt jelenti, hogy a felhasználók akár felolvastathatják majd az e-mailjeiket, és szóban diktálhatnak válaszokat.

A The Verge értesülése szerint a Microsoft már teszteli is a Cortana-integrációt az Outlook alkalmazásba, és azt is tervezik, hogy Bluetooth-támogatást nyújtanak majd az üzenetek hangos felolvasásához. Ez jól jöhet majd az autókban, amikor a felhasználó nem foghatja meg a telefonját. Azt most még nem tudni, hogy mikor jelenik meg az első bétaverzió.