[{"available":true,"c_guid":"6b1b0edc-fd5a-4a15-b726-fa9e01842e07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Teljesen pontosan ki lehet számolni, mennyi nyugdíjat kaphatnak, akik idén mennek nyugdíjba, kihirdették ugyanis, hogy a korábbi évtizedek nyugdíjjárulékai mennyit értek volna 2017-ben. Ennek a részleteit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Teljesen pontosan ki lehet számolni, mennyi nyugdíjat kaphatnak, akik idén mennek nyugdíjba, kihirdették ugyanis...","id":"20180308_Iden_megy_nyugdijba_Mostantol_szamolhat_mennyit_ertek_a_korabbi_befizetesei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b1b0edc-fd5a-4a15-b726-fa9e01842e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbf52e4-5d6a-4120-8fd8-774d8c9f0143","keywords":null,"link":"/kkv/20180308_Iden_megy_nyugdijba_Mostantol_szamolhat_mennyit_ertek_a_korabbi_befizetesei","timestamp":"2018. március. 08. 09:46","title":"Idén megy nyugdíjba? Mostantól számolhat, mennyit értek a korábbi befizetései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6780d526-ee35-4ecb-80ba-143f58815893","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szijjártó Péter által felügyelt Eximbanknál nagy a jövés-menés, Puskás András a Budapest Bankhoz távozott, helyére Dancsó József érkezett. Előbbit Rogán bizalmasának tartják, utóbbi a Magyar Államkincstárat vezette korábban és volt Orosháza polgármestere is. De nem ez az egyetlen változás.","shortLead":"A Szijjártó Péter által felügyelt Eximbanknál nagy a jövés-menés, Puskás András a Budapest Bankhoz távozott, helyére...","id":"20180309_Tavaly_meg_sorosozott_most_az_Eximbank_egyik_igazgatoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6780d526-ee35-4ecb-80ba-143f58815893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eee0cae-c671-41e7-a471-5035313f1285","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Tavaly_meg_sorosozott_most_az_Eximbank_egyik_igazgatoja","timestamp":"2018. március. 09. 09:23","title":"Tavaly még sorosozott, most az Eximbank egyik igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57583387-89f5-4fa8-8369-ce9fa4a45b21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új üzletpolitikát követ az Apple, sorra készíti el prémiumtermékeinek olcsóbb változatát. Hamarosan „jóárasított” HomePoddal rukkolhat ki.","shortLead":"Új üzletpolitikát követ az Apple, sorra készíti el prémiumtermékeinek olcsóbb változatát. Hamarosan „jóárasított”...","id":"20180309_olcsobb_homepodot_adhat_ki_iden_az_apple","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57583387-89f5-4fa8-8369-ce9fa4a45b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e01ce56-e91c-46ac-a0d5-4da10c3886d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180309_olcsobb_homepodot_adhat_ki_iden_az_apple","timestamp":"2018. március. 09. 17:01","title":"Jóárasít az Apple: hamarosan olcsóbb HomePod érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9f0f4e-fd15-416b-a4cb-6306cb40cab0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Együtt videójában is van szomorú aláfestő zongorázás, és a Bécsben lekamerázott utcákkal ellentétben Józsefvárosban tényleg koszosak az utcák. ","shortLead":"Az Együtt videójában is van szomorú aláfestő zongorázás, és a Bécsben lekamerázott utcákkal ellentétben Józsefvárosban...","id":"20180308_az_egyutt_elkeszitette_jozsefvarosban_lazar_becsi_videojat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c9f0f4e-fd15-416b-a4cb-6306cb40cab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ce8d31-6e98-4c4c-abd6-cd847e69fea7","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_az_egyutt_elkeszitette_jozsefvarosban_lazar_becsi_videojat","timestamp":"2018. március. 08. 17:43","title":"Az Együtt elkészítette Józsefvárosban Lázár bécsi videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f7c4b5-fceb-4301-81e0-9bdc6a5eadb4","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Inkább röhögjék ki, csak ne beszéljünk a lényegről.","shortLead":"Inkább röhögjék ki, csak ne beszéljünk a lényegről.","id":"20180308_gomperz_lazar_menni_vienna","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9f7c4b5-fceb-4301-81e0-9bdc6a5eadb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52da786-c95c-4c22-9cdb-1f8f55505689","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_gomperz_lazar_menni_vienna","timestamp":"2018. március. 08. 10:55","title":"Gomperz: Lázár menni Vienna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208366b3-7ef8-4c93-befc-0575c18600c5","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Lassan lejár a magánkiadók által kínált tankönyvek engedélye, és az érintettek nem tudják, mi vár rájuk. A problémát fokozza az új alaptanterv bevezetése. Irányváltásra azonban a NER egyik büszkeségében, az erőből átvitt tankönyves államosításban remény sincs. Magyar kiadók inkább külföldön kamatoztatják tudásukat.","shortLead":"Lassan lejár a magánkiadók által kínált tankönyvek engedélye, és az érintettek nem tudják, mi vár rájuk. A problémát...","id":"20180309_Az_iden_valhat_teljesse_a_tankonyvpiaci_allamositas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=208366b3-7ef8-4c93-befc-0575c18600c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"645bcc38-cd2b-4bcd-9b07-6a2de0619c25","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Az_iden_valhat_teljesse_a_tankonyvpiaci_allamositas","timestamp":"2018. március. 09. 06:30","title":"Az Orbán-terv működik, a magyar kiadók inkább külföldi diákokat gazdagítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd6f105-0f4b-4acf-99fa-29b02675a383","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mun Dzse In szerint a Koreai-félsziget atomfegyvermentessé tétele tényleg egyenesbe jut, ha összejön a nagy találkozás.","shortLead":"Mun Dzse In szerint a Koreai-félsziget atomfegyvermentessé tétele tényleg egyenesbe jut, ha összejön a nagy találkozás.","id":"20180309_a_delkoreai_elnok_egyszerre_dicserte_trumpot_es_kim_dzsong_unt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd6f105-0f4b-4acf-99fa-29b02675a383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a2c29b-7019-4660-a104-6ae13e08ebe3","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_a_delkoreai_elnok_egyszerre_dicserte_trumpot_es_kim_dzsong_unt","timestamp":"2018. március. 09. 07:59","title":"A dél-koreai elnök egyszerre dicsérte Trumpot és Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0c7a3a-6377-47f2-a86b-548167c4a341","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatóknak lehetőségük volt megfigyelni a 2017 VR12-t, ami legközelebb csak 177 év múlva tér vissza a Föld közelébe.","shortLead":"A kutatóknak lehetőségük volt megfigyelni a 2017 VR12-t, ami legközelebb csak 177 év múlva tér vissza a Föld közelébe.","id":"20180308_aszteroida_2017_vr12_csillagaszat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a0c7a3a-6377-47f2-a86b-548167c4a341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90eb07c-e25e-4129-ae49-695fe135b83b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180308_aszteroida_2017_vr12_csillagaszat","timestamp":"2018. március. 08. 09:03","title":"Egy 457 méteres aszteroida robogott el a Föld mellett, és sikerült lefotózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]