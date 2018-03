Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fertőzést a romániai Újbereken, egy háztáji állományban diagnosztizálták.","shortLead":"A fertőzést a romániai Újbereken, egy háztáji állományban diagnosztizálták.","id":"20180314_Tolunk_negy_kilometerre_is_megjelent_a_sertespestis","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fa10a6-3805-48f1-93a5-e22aa2745597","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180314_Tolunk_negy_kilometerre_is_megjelent_a_sertespestis","timestamp":"2018. március. 14. 18:25","title":"A magyar határtól négy kilométerre is megjelent a sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9d55b0-7049-4bca-8559-c45cdf1c48bf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem megelőztük Moldovát és Koszovót is.","shortLead":"Majdnem megelőztük Moldovát és Koszovót is.","id":"20180314_Finnorszag_a_legboldogabb_a_magyarok_nem_annyira_vidamak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca9d55b0-7049-4bca-8559-c45cdf1c48bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5457ffa-0614-4ea5-ab7b-fd713a04d39b","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Finnorszag_a_legboldogabb_a_magyarok_nem_annyira_vidamak","timestamp":"2018. március. 14. 17:27","title":"Finnország a legboldogabb, a magyarok nem annyira vidámak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy csomó papírt mutatott a hölgy, de németül voltak - mondja Kósa Lajos a hvg.hu-nak az őt hihetetlenül magas összeg befektetési ígéretével felkereső nővel történt találkozójáról. Szerinte a nő csak fel akarta használni az ő nevét.","shortLead":"Egy csomó papírt mutatott a hölgy, de németül voltak - mondja Kósa Lajos a hvg.hu-nak az őt hihetetlenül magas összeg...","id":"20180313_Kosa_megprobaltam_lebeszelni_de_hajthatatlan_volt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10877233-fa80-4ab5-a9b5-c9e0dce82219","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Kosa_megprobaltam_lebeszelni_de_hajthatatlan_volt","timestamp":"2018. március. 13. 21:21","title":"Kósa: Megpróbáltam lebeszélni, de hajthatatlan volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e2712b4-0f15-4918-86d6-805b11f33e69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hírességek, politikusok és a tudományos élet szereplői emlékeznek a 76 évesen elhunyt elméleti fizikusra. ","shortLead":"Hírességek, politikusok és a tudományos élet szereplői emlékeznek a 76 évesen elhunyt elméleti fizikusra. ","id":"20180314_stephen_hawkingot_gyaszolja_a_vilag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e2712b4-0f15-4918-86d6-805b11f33e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b78fcf-e76f-486d-a6c7-7cc78c7de06f","keywords":null,"link":"/elet/20180314_stephen_hawkingot_gyaszolja_a_vilag","timestamp":"2018. március. 14. 11:50","title":"\"Repülj tovább, mint Superman a súlytalanságban\" – Stephen Hawkingot gyászolja a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a86934-4239-49f6-ac04-bc44fef77a4c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zágrábba szállítottak vissza öt afgán menekültet, aki 2016-ban Horvátországban lépett be az EU területére, s Szlovénia érintésével érkezett meg Ausztriába. A Dzsafari testvéreknek és gyermekeiknek azt után kellett távozniuk, hogy az Európai Unió Bírósága is Ausztriának adott igazat. Több százezer menekült helyzete bizonytalanodott el a döntés miatt.","shortLead":"Zágrábba szállítottak vissza öt afgán menekültet, aki 2016-ban Horvátországban lépett be az EU területére, s Szlovénia...","id":"20180314_Precedens_lehet_afganokat_toloncoltak_vissza_Horvatorszagba_Ausztriabol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7a86934-4239-49f6-ac04-bc44fef77a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c7f3ec-b478-4ea9-bfea-9f369f79fed6","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Precedens_lehet_afganokat_toloncoltak_vissza_Horvatorszagba_Ausztriabol","timestamp":"2018. március. 14. 07:28","title":"Precedens lehet: afgánokat toloncoltak vissza Horvátországba Ausztriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudja eladni a Lidl a sümegi egységét, erre 21 millió forinttal többet kér érte.","shortLead":"Nem tudja eladni a Lidl a sümegi egységét, erre 21 millió forinttal többet kér érte.","id":"20180314_Erdekes_taktika_nem_jottek_a_vevok_arat_emelt_a_Lidl","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fd0bb4-e7fc-4d47-8a44-5b6aa230cd14","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Erdekes_taktika_nem_jottek_a_vevok_arat_emelt_a_Lidl","timestamp":"2018. március. 14. 10:29","title":"Érdekes taktika: nem jöttek a vevők, árat emelt a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1c572e-a394-4448-9532-aafbf8f415b9","c_author":"Farkas Edina Lina-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Húsz éve jelent meg a Fekete Vonat első albuma, és meghozta a popzenei áttörést a romáknak. Kétrészes sorozatban térképezzük fel, hogy mi a helyzet ma, két évtizeddel később. Második cikkünkben arra kerestük a választ, hogy miért nem halljuk a rádiókban az olyan roma előadők dalait, mint Rostás Dorina, akinek Buli Buli című száma többmilliós letöltést ért el a YouTube-on.","shortLead":"Húsz éve jelent meg a Fekete Vonat első albuma, és meghozta a popzenei áttörést a romáknak. Kétrészes sorozatban...","id":"20180313_Talan_mert_tul_ciganyosak_a_dalok_roma_pop","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b1c572e-a394-4448-9532-aafbf8f415b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f62e34-dbd2-4410-9a2c-9852995dab17","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Talan_mert_tul_ciganyosak_a_dalok_roma_pop","timestamp":"2018. március. 13. 20:00","title":"Talán, mert túl cigányosak a dalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a684cf00-0064-4801-90b2-8d10fda9af65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2 millió 633 ezer 445 euró, vagyis több mint 800 millió forint ajándékozásáról foglalt hiteles közjegyzői okiratba nyilatkozatot Kósa Lajos megbízója – írja a szerdai Magyar Nemzet. ","shortLead":"2 millió 633 ezer 445 euró, vagyis több mint 800 millió forint ajándékozásáról foglalt hiteles közjegyzői okiratba...","id":"20180314_kosa_lajos_edesanyja_ajandekozas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a684cf00-0064-4801-90b2-8d10fda9af65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ffcc4b-bb04-4daf-83a8-aa699befa981","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_kosa_lajos_edesanyja_ajandekozas","timestamp":"2018. március. 14. 06:41","title":"Kósa Lajos édesanyja 800 milliót nyert volna a rejtélyes megbízással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]