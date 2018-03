Minden bizonnyal az állhat a háttérben, hogy a szenzációhajhászabbak a hamis hírek, mindenesetre a Massachusetts Institute of Technology (MIT) új, a Science-ben megjelent tanulmánya szerint sokkal több hamis hír jut el a Twitter-használókhoz, mint valóságos tartalommal bíró. A kutatók úgy vélik, a kamuhíreket 70 százalékkal nagyobb valószínűséggel retweetelik, mint az igaziakat, az utóbbiak egyébként hatszor annyi idő alatt jutnak el 1500 emberhez, mint az álhírek.

A vizsgálat meglehetősen nagyléptékű volt: a kutatók a 2006 és 2017 közötti időszakból vizsgáltak 126 ezer sztorit, amelyeket több mint 4,5 milliószor küldtek tovább körülbelül 3 millió fiókról. Hat független tényfeltáró szervezet segítségével állapították meg a hírek valóságtartalmát. Leginkább a politikával, a tudománnyal kapcsolatos álhírek és a városi legendák terjedtek, és közülük is ez utóbbiak, illetve a politikai álhírek szóródtak a leggyorsabban. Az is kiderült, hogy míg az igaz hírek csak ritkán jutnak el több mint ezer emberhez, addig a kamuk átlagosan 1000-100 000 felhasználót érnek el.

A kutatás egyébként azt az általános vélekedést is megcáfolta, hogy a netes robotok (botok) terjesztik leginkább az álhíreket. A szakemberek kifinomult bot-detektáló technológiát alkalmaztak a botok által létrehozott megosztások eltávolítására, azonban az eredmények nem változtak. A hamis hírek ezután is ugyanolyan arányban terjedtek. Ez pedig azt jelentette, hogy hús-vér emberek felelősek a hamis hírek terjesztéséért.

A kutatók a követők számát is vizsgálták, először ugyanis arra gondoltak, hogy a hamis híreket terjesztő Twitter-felhasználóknak több követőjük lehet, de ez az elképzelés is tévesnek bizonyult. A csapat a tweetek tartalmával is foglalkozott. Mint kiderült, a hamis információkat közvetítő tweetek sokkal több újdonságot tartalmaztak, ráadásul élénk érzelmi reakciókat váltottak ki, amelyek közül a legmarkánsabb a meglepetés és az undorodás volt. Az újdonság faktor és az érzelmi töltet viszont több retweethez vezet – summázták a kutatók.

