[{"available":true,"c_guid":"c7ee01dd-0ac8-4a3d-a7f5-419c54b377f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltérített androidos mobilok, meghekkelt kormányzati weboldalak, kutatási célokra használt szuperszámítógép – a közös bennük, hogy a bűnözők kriptovalutákat próbálnak bányászni a segítségükkel. Ez a bűnözők új kedvence.","shortLead":"Eltérített androidos mobilok, meghekkelt kormányzati weboldalak, kutatási célokra használt szuperszámítógép – a közös...","id":"20180319_kriptopenz_banyasz_virus_android_pc","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7ee01dd-0ac8-4a3d-a7f5-419c54b377f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c453dc-9521-4fd9-a48e-c39a311b9e84","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_kriptopenz_banyasz_virus_android_pc","timestamp":"2018. március. 19. 07:02","title":"Melegszik a telefonja mostanában? Nem véletlen, és elég rosszat jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanaz a mélabús zongoraszó.","shortLead":"Ugyanaz a mélabús zongoraszó.","id":"20180318_deutsch_tamas_video_brusszel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e6879c-f9e4-4ee0-ae76-54442c4b1039","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_deutsch_tamas_video_brusszel","timestamp":"2018. március. 18. 11:53","title":"Deutsch Tamás megcsinálta bécsi videóját - Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa4a5df-5f23-43ef-a184-95e1d344746d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gesztely és Újharangod valamint Vilmány és Fony között járhatatlan még az út.","shortLead":"Gesztely és Újharangod valamint Vilmány és Fony között járhatatlan még az út.","id":"20180319_ket_jarhatatlan_ut_van_meg_a_vonatok_elvileg_kozlekednek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aa4a5df-5f23-43ef-a184-95e1d344746d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81da571-14b4-480b-863e-333bd390515f","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_ket_jarhatatlan_ut_van_meg_a_vonatok_elvileg_kozlekednek","timestamp":"2018. március. 19. 06:06","title":"Két járhatatlan út van még, a vonatok elvileg közlekednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy döntött a YouTube, nem hagyja, hogy az összeesküvés-elméletekkel kapcsolatos videók megtévesszék a felhasználóikat.","shortLead":"Úgy döntött a YouTube, nem hagyja, hogy az összeesküvés-elméletekkel kapcsolatos videók megtévesszék a felhasználóikat.","id":"20180319_wikipedia_linkek_lesznek_az_osszeeskuves_elmeletes_youtube_videok_mellett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfeb7d7-1b09-4903-bfa0-bcf5ac6c3916","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_wikipedia_linkek_lesznek_az_osszeeskuves_elmeletes_youtube_videok_mellett","timestamp":"2018. március. 19. 15:03","title":"Jól figyeljen, ha ezt a jelölést látja a YouTube-on, jó eséllyel összeesküvés-elméletes videó van ön előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee838d0-6404-4c8b-86b3-629b5f72d87d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Budapesti kerületek és vidéki nagyvárosok önkormányzatai végeztek az utóbbi években közvélemény-kutatásokat. Előfordult, hogy a megkötött szerződés tárgya városmarketing vagy turizmus volt, esetleg a médiafogyasztás szokásai, de a trükk az, hogy a címekkel ellentétben a kérdőívekkel sokkal inkább azt szerették volna kideríteni, milyen is a kormány és az ellenzék közötti aktuális erőviszony. A kutatási eredményeket nem hozták nyilvánosságra, de a hvg.hu megszerezte a dokumentumokat. A kerületek és a városok százmilliónál is többet költöttek erre.","shortLead":"Budapesti kerületek és vidéki nagyvárosok önkormányzatai végeztek az utóbbi években közvélemény-kutatásokat...","id":"20180319_Kozpenzen_mertek_meg_az_onkormanyzatok_veszelybene_a_Fidesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bee838d0-6404-4c8b-86b3-629b5f72d87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549b6e0f-fb8f-46ff-bc7b-c0aa88fbcb8c","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Kozpenzen_mertek_meg_az_onkormanyzatok_veszelybene_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 19. 06:30","title":"Közpénzen mérték meg az önkormányzatok, veszélyben van-e a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ed465b-c631-475e-afae-9e5d57df608a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia segített Putyinnak – állítja Vlagyimir Putyin orosz elnök kampánystábjának szóvivője. A hivatalban lévő államfő minden korábbinál jobb eredménnyel nyert jogot arra, hogy újabb hat évre hivatalában maradjon. \r

","shortLead":"Nagy-Britannia segített Putyinnak – állítja Vlagyimir Putyin orosz elnök kampánystábjának szóvivője. A hivatalban lévő...","id":"20180318_Orosz_valasztasok__koszonet_Londonnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79ed465b-c631-475e-afae-9e5d57df608a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f79c299-c58b-45e7-9896-16c257069f81","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_Orosz_valasztasok__koszonet_Londonnak","timestamp":"2018. március. 18. 22:58","title":"Orosz választások – köszönet Londonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány állítja: a felhasználók szívesebben osztják meg a kamuhíreket a Twitteren, mint azokat, amelyek valóban igazak.","shortLead":"Egy új tanulmány állítja: a felhasználók szívesebben osztják meg a kamuhíreket a Twitteren, mint azokat, amelyek...","id":"20180318_kamuhirek_terjedese_a_twitteren_mit_kutatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d60d2c8-758a-4298-9fea-3696c8526e99","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_kamuhirek_terjedese_a_twitteren_mit_kutatas","timestamp":"2018. március. 18. 15:03","title":"Feketén-fehéren kiderült: szívesen osztunk meg kamuhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df80924d-c61e-4638-bd36-72633b1cfb9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kósa Lajosra állítólag valaki rábízott 1300 milliárd forintot, a miniszter cáfolatánál pedig nem sok furcsább magyarázatot hallhattunk eddig; megnéztük, miként tapsolták el az uniós ezermilliárdokat, és azt is, mit kapott Budapest az elmúlt években a kormánytól. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kósa Lajosra állítólag valaki rábízott 1300 milliárd forintot, a miniszter cáfolatánál pedig nem sok furcsább...","id":"20180318_Es_akkor_Kosa_Lajos_tolmacsot_kert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df80924d-c61e-4638-bd36-72633b1cfb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b090041-25a7-4b3f-94e2-9046b5f9b2b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180318_Es_akkor_Kosa_Lajos_tolmacsot_kert","timestamp":"2018. március. 18. 07:00","title":"És akkor Kósa Lajos tolmácsot kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]