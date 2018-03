Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4573a25c-9fc2-43b2-bd6e-e3b01b34f562","c_author":"","category":"itthon","description":"Az elmúlt 24 órában több helyen is komoly fennakadásokat okozott a szokatlan márciusi havazás. ","shortLead":"Az elmúlt 24 órában több helyen is komoly fennakadásokat okozott a szokatlan márciusi havazás. ","id":"20180318_Kepeken_a_marciusi_nagy_fagy__galeria","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4573a25c-9fc2-43b2-bd6e-e3b01b34f562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb2c74e-b14a-4bb0-8796-e0c3a903d00d","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Kepeken_a_marciusi_nagy_fagy__galeria","timestamp":"2018. március. 18. 12:58","title":"Képeken a márciusi nagy fagy - galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa7e1d5-dbe3-4148-88cb-f218b102572f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség arra kéri az egyik délnyugat-austini városrész lakosait, hogy ne hagyják el otthonaikat, miután néhány hét alatt egy negyedik robbanás is történt városban. ","shortLead":"A rendőrség arra kéri az egyik délnyugat-austini városrész lakosait, hogy ne hagyják el otthonaikat, miután néhány hét...","id":"20180319_ujabb_robbanas_tortent_austinban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa7e1d5-dbe3-4148-88cb-f218b102572f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23cf0d5-9120-4f77-806d-05498e2f3182","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_ujabb_robbanas_tortent_austinban","timestamp":"2018. március. 19. 16:15","title":"Tehetetlen a rendőrség, újabb robbanás történt Austinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f0f65a-34fc-4bab-88dc-1fc53812c223","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hajdú-bihari megyeszékhelyen megbénította a tömegközlekedést a szombaton érkezett ítéletidő, a szakemberek folyamatosan dolgoznak a pálya és a felsővezeték megtisztításán, de azt kérik: hétfő reggel mindenki időben induljon el a munkahelyére. ","shortLead":"A hajdú-bihari megyeszékhelyen megbénította a tömegközlekedést a szombaton érkezett ítéletidő, a szakemberek...","id":"20180318_sikerult_felszabaditani_az_egyik_villamosvonalat_debrecenben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99f0f65a-34fc-4bab-88dc-1fc53812c223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c8a025-831c-4f50-b690-b9f0243ea912","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_sikerult_felszabaditani_az_egyik_villamosvonalat_debrecenben","timestamp":"2018. március. 18. 18:23","title":"Sikerült felszabadítani az egyik villamosvonalat Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4706fce9-924b-41d4-b103-8577d784c72c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többfelé lassan halad a forgalom a Budapestre vezető utakon. ","shortLead":"Többfelé lassan halad a forgalom a Budapestre vezető utakon. ","id":"20180319_itt_vannak_a_friss_utinfok_tobb_helyen_tortent_baleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4706fce9-924b-41d4-b103-8577d784c72c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741520a0-019c-4fce-8022-00a2e46fe1f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_itt_vannak_a_friss_utinfok_tobb_helyen_tortent_baleset","timestamp":"2018. március. 19. 06:59","title":"Itt vannak a friss útinfók, több helyen történt baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2829425-0185-4bac-9435-623a62b9ec83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rendőrakadémia című vígjáték-sorozatban szereplő Jones, azaz Michael Winslow méltó követője lehet az a 19 éves ghánai fiatalember, aki elmondása szerint több mint ötven állat hangját képes utánozni. ","shortLead":"A Rendőrakadémia című vígjáték-sorozatban szereplő Jones, azaz Michael Winslow méltó követője lehet az a 19 éves ghánai...","id":"20180319_konkurenciat_kapott_afrikabol_a_rendorakademia_hires_hangutanzoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2829425-0185-4bac-9435-623a62b9ec83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6b81da-cf4c-4e64-899d-ac4dbf9007ef","keywords":null,"link":"/elet/20180319_konkurenciat_kapott_afrikabol_a_rendorakademia_hires_hangutanzoja","timestamp":"2018. március. 19. 08:45","title":"Konkurenciát kapott Afrikából a Rendőrakadémia híres hangutánzója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberek majdnem fele saját otthonában hűlt ki.","shortLead":"Az emberek majdnem fele saját otthonában hűlt ki.","id":"20180319_Majdnem_ketszazan_fagytak_meg_az_idei_telen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced25407-c63e-4630-a991-d6099eb6d2d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Majdnem_ketszazan_fagytak_meg_az_idei_telen","timestamp":"2018. március. 19. 10:27","title":"Majdnem kétszázan fagytak meg az idei télen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e80132-f5fb-43f8-b3b8-764ee3b4cd05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet egy Baranya megyei településen járt, ahol nincs panasz a rendszerre.","shortLead":"A Magyar Nemzet egy Baranya megyei településen járt, ahol nincs panasz a rendszerre.","id":"20180319_Fel_penzbol_tudott_kozvilagitast_kiepiteni_aki_kihagyta_az_Eliost","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59e80132-f5fb-43f8-b3b8-764ee3b4cd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6e65e9-ad05-4e65-b56b-8dcbc1f04847","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Fel_penzbol_tudott_kozvilagitast_kiepiteni_aki_kihagyta_az_Eliost","timestamp":"2018. március. 19. 08:16","title":"Fél pénzből tudott közvilágítást kiépíteni, aki kihagyta az Eliost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Firefox legújabb verziójában néhány kattintással beállítáhatjuk, hogy a weboldalak többé ne küldjenek idegesítő értesítéseket.","shortLead":"A Firefox legújabb verziójában néhány kattintással beállítáhatjuk, hogy a weboldalak többé ne küldjenek idegesítő...","id":"20180319_mozilla_firefox_59_weboldal_ertesites_nemitasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01744090-4714-4c83-8acd-9fc96cb8437e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_mozilla_firefox_59_weboldal_ertesites_nemitasa","timestamp":"2018. március. 19. 20:03","title":"Most frissítse a Firefoxot, és eltünthetheti számítógépéről azt, ami talán a legidegesítőbb a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]