Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e9a95ad-2a34-43a0-8997-29ba57db0bf8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IBM Think 2018 konferencián az amerikai vállalat felvillantja, mit gondol az előttünk álló év(tized)ekről. Egy jövőbe mutató fejlesztés máris előkerült: a filléres költséggel gyártható aprócska \"komputer\" akkora teljesítményt képvisel, mint a kilencvenes években egy szép nagy számítógép.","shortLead":"Az IBM Think 2018 konferencián az amerikai vállalat felvillantja, mit gondol az előttünk álló év(tized)ekről...","id":"20180320_ibm_a_vilag_legkisebb_szamitogepe_miniatur_komputer_1mm","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e9a95ad-2a34-43a0-8997-29ba57db0bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45a254c-db99-4ada-9c1d-1c9008af0051","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_ibm_a_vilag_legkisebb_szamitogepe_miniatur_komputer_1mm","timestamp":"2018. március. 20. 10:03","title":"Az IBM előállt a világ legkisebb számítógépével, ami 1 mm x 1 mm-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f60f819-285a-49bd-8a58-66801f923553","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nagy Lépés Futárszolgálat egyik alapítója biciklis futárcégtől jött, a másik gyógypedagógus. ","shortLead":"A Nagy Lépés Futárszolgálat egyik alapítója biciklis futárcégtől jött, a másik gyógypedagógus. ","id":"20180320_autista_es_a_sztrokbol_felepult_dolgozoja_is_van_az_egyik_budapesti_futarszolgalatnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f60f819-285a-49bd-8a58-66801f923553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49179d0c-b62d-419d-b06a-a86a93fc1e85","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_autista_es_a_sztrokbol_felepult_dolgozoja_is_van_az_egyik_budapesti_futarszolgalatnak","timestamp":"2018. március. 20. 21:36","title":"Autista és a sztrókból felépült dolgozója is van az egyik budapesti futárszolgálatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A világ legdrágább anyagának számító kaliforniumból foglalt le 1,4 kilogrammnyit a török rendőrség Ankarában. A csempészek elleni akcióban talált radioaktív anyag értéke meghaladja a hetvenmillió dollárt. \r

","shortLead":"A világ legdrágább anyagának számító kaliforniumból foglalt le 1,4 kilogrammnyit a török rendőrség Ankarában...","id":"20180319_70_millio_dollar_erteku_radioaktiv_anyagot_foglaltak_le_Ankaraban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e308d255-0091-474d-8a0d-a186f202a584","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_70_millio_dollar_erteku_radioaktiv_anyagot_foglaltak_le_Ankaraban","timestamp":"2018. március. 19. 21:47","title":"70 millió dollár értékű radioaktív anyagot foglaltak le Ankarában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétszámjegyű növekedést mértek a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáiban és az árbevételben is.","shortLead":"Kétszámjegyű növekedést mértek a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáiban és az árbevételben is.","id":"20180320_Megrohamoztak_a_magyarok_a_szallodakat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9db8558-988f-487d-ae0b-632ff88ce20f","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_Megrohamoztak_a_magyarok_a_szallodakat","timestamp":"2018. március. 20. 09:19","title":"Megrohamozták a magyarok a szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d1a44e-2557-4ec4-bf75-0af1afc4c2a3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 45 éves Sudant életkorával kapcsolatos szövődmények miatt kellett elaltatni.","shortLead":"A 45 éves Sudant életkorával kapcsolatos szövődmények miatt kellett elaltatni.","id":"20180320_vegveszelyben_az_eszaki_szelesszaju_orrszarvu","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64d1a44e-2557-4ec4-bf75-0af1afc4c2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419f95de-5826-4d54-873e-984ab97351be","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_vegveszelyben_az_eszaki_szelesszaju_orrszarvu","timestamp":"2018. március. 20. 08:30","title":"Elpusztult az utolsó hím északi szélesszájú orrszarvú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e04c97c-bd1d-4640-87d1-ac024597b42f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cadillac Escala még tanulmányautóként nyűgözött le szinte mindenkit, most ha minden jól megy gyártásig is eljut a fenséges autó. ","shortLead":"A Cadillac Escala még tanulmányautóként nyűgözött le szinte mindenkit, most ha minden jól megy gyártásig is eljut...","id":"20180320_cadillac_escala","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e04c97c-bd1d-4640-87d1-ac024597b42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5318053-e4bf-4dad-b272-7ad68a82a1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_cadillac_escala","timestamp":"2018. március. 20. 16:27","title":"Ez a Cadillac végre méltó lenne régi nagy híréhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"csodálatos\" békemenetet már kivesézték, ezért a miniszterelnök március 15-i beszédének megvitatásával nyitották a Sajtóklubot.","shortLead":"A \"csodálatos\" békemenetet már kivesézték, ezért a miniszterelnök március 15-i beszédének megvitatásával nyitották...","id":"20180320_bayer_zsolt_orban_beszed_patkanyok_elegtetel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9405ee1e-6d35-4358-bd47-6ff9a1ccd175","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_bayer_zsolt_orban_beszed_patkanyok_elegtetel","timestamp":"2018. március. 20. 10:32","title":"Bayer szerint patkányok, akik Orbán fenyegetőzése miatt \"ajvékolnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Beszállítói láncot épít ki Kína ólomhűtéses atomreaktorok gyártásához a kínai tudományos akadémia (CAS) atomenergia biztonsági intézetének (INEST) hétfői tájékoztatása szerint. ","shortLead":"Beszállítói láncot épít ki Kína ólomhűtéses atomreaktorok gyártásához a kínai tudományos akadémia (CAS) atomenergia...","id":"20180319_olomhuteses_atomreaktor_kina_atomeromu_inest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f10c184-f9bf-4924-894b-147935a593da","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_olomhuteses_atomreaktor_kina_atomeromu_inest","timestamp":"2018. március. 19. 22:18","title":"Kit érdekel Paks II. és az oroszok? Kínában már kitalálták az újfajta atomerőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]