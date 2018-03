Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"csodálatos\" békemenetet már kivesézték, ezért a miniszterelnök március 15-i beszédének megvitatásával nyitották a Sajtóklubot.","shortLead":"A \"csodálatos\" békemenetet már kivesézték, ezért a miniszterelnök március 15-i beszédének megvitatásával nyitották...","id":"20180320_bayer_zsolt_orban_beszed_patkanyok_elegtetel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9405ee1e-6d35-4358-bd47-6ff9a1ccd175","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_bayer_zsolt_orban_beszed_patkanyok_elegtetel","timestamp":"2018. március. 20. 10:32","title":"Bayer szerint patkányok, akik Orbán fenyegetőzése miatt \"ajvékolnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mégis a Sopron Basket rendezi a női final fourt április 20. és 22. között.","shortLead":"Mégis a Sopron Basket rendezi a női final fourt április 20. és 22. között.","id":"20180321_sopronba_hozzak_az_euroliga_negyes_dontojet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92471124-6f11-4ce6-9c6e-4af764e1a8a3","keywords":null,"link":"/sport/20180321_sopronba_hozzak_az_euroliga_negyes_dontojet","timestamp":"2018. március. 21. 14:42","title":"Sopronba hozzák az Euroliga négyes döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b46872a8-d8be-4489-92e8-78f00b6c570a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Választási lendületben van a magyar gazdaság, fűtik az uniós projektekre kifizetett előlegek, a béremelések, az alacsony kamatszint, és a nemzetközi környezet is kedvez neki – ebben nagyjából megegyezik a GKI és a Pénzügykutató friss prognózisa. A jövőt azonban megannyi bizonytalanság övezi.","shortLead":"Választási lendületben van a magyar gazdaság, fűtik az uniós projektekre kifizetett előlegek, a béremelések...","id":"20180321_Ket_prognozis_Fut_a_magyar_gazdasag_szekere_kerdes_hogy_meddig","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b46872a8-d8be-4489-92e8-78f00b6c570a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c130044a-d81d-4f1e-9ee8-bd264b307ab4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_Ket_prognozis_Fut_a_magyar_gazdasag_szekere_kerdes_hogy_meddig","timestamp":"2018. március. 21. 18:12","title":"Két prognózis: Fut a magyar gazdaság szekere, kérdés, hogy meddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kissé kampányízű sajtótájékoztatón jelentették be szerda délelőtt a Széna tér felújítását.","shortLead":"Kissé kampányízű sajtótájékoztatón jelentették be szerda délelőtt a Széna tér felújítását.","id":"20180321_kipaterolnak_a_buszallomast_a_fovarosi_szena_terrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ee3cb9-8362-4124-9ef7-f194d5b8c7a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_kipaterolnak_a_buszallomast_a_fovarosi_szena_terrol","timestamp":"2018. március. 21. 12:09","title":"Kipaterolnák a buszállomást a fővárosi Széna térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b167d5a8-c2f1-4d5c-8cf5-e49c768b9d93","c_author":"Kis Miklós","category":"gazdasag","description":"Esélyes, hogy a 2013-ban bevezetett fix tarifarendszer módosítása pontosan úgy történik, ahogy a bevezetése: hatásvizsgálat nélkül. A taxipiac koncentrációja folytatódhat, bár ez nem érdeke sem a sofőröknek, sem az utasoknak.","shortLead":"Esélyes, hogy a 2013-ban bevezetett fix tarifarendszer módosítása pontosan úgy történik, ahogy a bevezetése...","id":"20180320_Taxitarifa_emeles_a_vakrepules_folytatodik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b167d5a8-c2f1-4d5c-8cf5-e49c768b9d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0fc065-f61d-4250-85e8-8334d27b6104","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_Taxitarifa_emeles_a_vakrepules_folytatodik","timestamp":"2018. március. 20. 10:30","title":"Taxitarifa-emelés: a vakrepülés folytatódik, ami sem a sofőröknek, sem az utasoknak nem jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1834a6-4dee-45d4-93d3-8f7a5595ff40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megvédte a korábbi, gyermekelhelyezési ügyében támadott Juhász Pétert Sárosdi Lilla, aki akár a bíróságon is kész az Együtt-politikus mellett tanúskodni.\r

\r

","shortLead":"Megvédte a korábbi, gyermekelhelyezési ügyében támadott Juhász Pétert Sárosdi Lilla, aki akár a bíróságon is kész...","id":"20180320_A_Martonugyet_kirobbanto_szineszno_kesz_birosagon_is_tanuskodni_Juhasz_Peter_mellett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf1834a6-4dee-45d4-93d3-8f7a5595ff40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be54002-c9c4-4764-8d90-9bd71296501c","keywords":null,"link":"/elet/20180320_A_Martonugyet_kirobbanto_szineszno_kesz_birosagon_is_tanuskodni_Juhasz_Peter_mellett","timestamp":"2018. március. 20. 16:03","title":"A Marton-ügyet kirobbantó színésznő kész bíróságon is tanúskodni Juhász Péter mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba8f858-f87d-4dee-8ed1-b424d94bda82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amszterdamtól nem messze található Lisse élete felpezsdül tavaszonként, amikor megnyitják Keukenhofot. ","shortLead":"Az Amszterdamtól nem messze található Lisse élete felpezsdül tavaszonként, amikor megnyitják Keukenhofot. ","id":"20180321_holnaptol_majus_kozepeig_csodalhatjuk_a_szinorgiat_europa_viragoskertjeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eba8f858-f87d-4dee-8ed1-b424d94bda82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d193b5c-74c5-483e-b983-603789d09773","keywords":null,"link":"/elet/20180321_holnaptol_majus_kozepeig_csodalhatjuk_a_szinorgiat_europa_viragoskertjeben","timestamp":"2018. március. 21. 11:32","title":"Holnaptól május közepéig csodálhatjuk Európa virágoskertjének színorgiáját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél szerint megsértették a személyiségi jogait.","shortLead":"Szél szerint megsértették a személyiségi jogait.","id":"20180321_Szel_Bernadett_beperli_Nemeth_Szilardot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c278892-a97f-4331-873d-ddbf9212c0a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Szel_Bernadett_beperli_Nemeth_Szilardot","timestamp":"2018. március. 21. 14:47","title":"Szél Bernadett beperli Németh Szilárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]