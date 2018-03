Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88ddbaf5-bc67-4af7-b252-44f8ef3bdfcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Találkozunk három hónap múlva, Monsieur Juncker!","shortLead":"Találkozunk három hónap múlva, Monsieur Juncker!","id":"20180322_Brusszel_mokamestere_kifejtette_mi_az_EU_lenyege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88ddbaf5-bc67-4af7-b252-44f8ef3bdfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cb4558-65b8-4b01-83ad-ed4aa408c152","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Brusszel_mokamestere_kifejtette_mi_az_EU_lenyege","timestamp":"2018. március. 22. 19:45","title":"Brüsszel mókamestere kifejtette, mi az EU lényege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c44844e6-35c8-4557-9a63-9b5abcebad41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megszűnik a Kuvée nevű startup, mely wifi-kapcsolattal és színes érintőképernyővel rendelkező borosüvegeket gyártott.","shortLead":"Megszűnik a Kuvée nevű startup, mely wifi-kapcsolattal és színes érintőképernyővel rendelkező borosüvegeket gyártott.","id":"20180323_Elkapkodtak_az_elso_szeriat_aztan_senkinek_nem_kellett_az_internetre_csatlakozo_borosuveg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c44844e6-35c8-4557-9a63-9b5abcebad41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad7ac5b-a6e3-4934-98e5-7dc69d2ecc05","keywords":null,"link":"/kkv/20180323_Elkapkodtak_az_elso_szeriat_aztan_senkinek_nem_kellett_az_internetre_csatlakozo_borosuveg","timestamp":"2018. március. 23. 12:16","title":"Elkapkodták az első szériát, aztán senkinek nem kellett az internetre csatlakozó borosüveg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7624d04b-c1fa-46d7-a404-d5c7ce90f842","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Hatvanezer hektár van víz alatt. Pont négy évvel ezelőtt államosították a vízgazdálkodási társulatokat, átvették a csatornákat, elvették a vagyonukat. Ezek majd fele meg is szűnt, az átvett vagyonuk ellenértékét még azóta sem kapták meg. A közcélú csatornákon folyik rendesen a munka, ám a földekről a vizet a főcsatornákba vezető árkoknak most nincs gazdájuk.","shortLead":"Hatvanezer hektár van víz alatt. Pont négy évvel ezelőtt államosították a vízgazdálkodási társulatokat, átvették...","id":"20180323_Eluszhat_a_fel_Alfold","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7624d04b-c1fa-46d7-a404-d5c7ce90f842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6078bb4-84d4-416c-b332-fbbe3ab6fe1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Eluszhat_a_fel_Alfold","timestamp":"2018. március. 23. 15:45","title":"\"Nagy baj lesz, urak\": miközben a felek pereskednek, elúszhat a fél Alföld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9d056a-1dea-4b30-a04e-6aa7cbdd67dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mint korábban megírtuk, a közlekedési szabályok megsértése miatt ötvenezer forintos bírságokat kaptak a február 23-i diáktüntetés egyes résztvevői. Azóta kiderült, megbüntették a hvg.hu munkatársát is, pedig ő csak tudósított az eseményről.","shortLead":"Mint korábban megírtuk, a közlekedési szabályok megsértése miatt ötvenezer forintos bírságokat kaptak a február 23-i...","id":"20180323_A_hvghu_munkatarsat_is_otvenezer_forintra_buntettek_a_diaktuntetesen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b9d056a-1dea-4b30-a04e-6aa7cbdd67dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66790796-3eae-44a6-8270-568e9552314a","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_A_hvghu_munkatarsat_is_otvenezer_forintra_buntettek_a_diaktuntetesen","timestamp":"2018. március. 23. 16:20","title":"50 000 forintra büntették a hvg.hu munkatársát, mert tudósított a diáktüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdb2b20-2598-4ca6-8beb-15b42717d405","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180323_Tudta_hogy_Zugloban_lesz_az_elso_nogo_zona","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fdb2b20-2598-4ca6-8beb-15b42717d405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635ec5e2-cfec-428e-93dd-e00297df1ee8","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Tudta_hogy_Zugloban_lesz_az_elso_nogo_zona","timestamp":"2018. március. 23. 14:11","title":"Tudta, hogy Zuglóban lesz az első no-go zóna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök többek között azt nehezményezi, hogy nem foglalkozik a törvény a bevándorlók gyerekeinek nyújtott segítséggel.","shortLead":"Az elnök többek között azt nehezményezi, hogy nem foglalkozik a törvény a bevándorlók gyerekeinek nyújtott segítséggel.","id":"20180323_Trump_vetoval_fenyegette_meg_a_koltsegvetest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664acf2a-0133-49d0-b163-b56aa321d79b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Trump_vetoval_fenyegette_meg_a_koltsegvetest","timestamp":"2018. március. 23. 18:06","title":"Trump vétóval fenyegette meg a költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2b5550-f24a-4e9e-a56f-5aa9fd1f17a1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több ország is mentesül az amerikai importvámok alól, legalábbis egyelőre. Az EU is köztük van. ","shortLead":"Több ország is mentesül az amerikai importvámok alól, legalábbis egyelőre. Az EU is köztük van. ","id":"20180322_Trump_az_utolso_pillanatban_megkonyorult_Europan_es_hat_masik_orszagon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e2b5550-f24a-4e9e-a56f-5aa9fd1f17a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35957a61-ee42-4e5d-9cf2-8572abdf12de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Trump_az_utolso_pillanatban_megkonyorult_Europan_es_hat_masik_orszagon","timestamp":"2018. március. 22. 19:04","title":"Trump az utolsó pillanatban megkönyörült Európán és hat másik országon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ccc6f1-23f5-478c-abaf-99307ec4b7a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel az új megoldással az ígéretek szerint minden korábbinál gyorsabban rálelhetünk majd a ránk váró üres parkolóhelyre.","shortLead":"Ezzel az új megoldással az ígéretek szerint minden korábbinál gyorsabban rálelhetünk majd a ránk váró üres...","id":"20180323_evente_egy_napot_toltunk_parkolohely_keresessel_a_ford_most_egy_uj_otlettel_rukkolt_elo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45ccc6f1-23f5-478c-abaf-99307ec4b7a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2331e4c6-6ba0-4937-bea3-88f493c22161","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_evente_egy_napot_toltunk_parkolohely_keresessel_a_ford_most_egy_uj_otlettel_rukkolt_elo","timestamp":"2018. március. 23. 08:21","title":"Évente egy napot töltünk parkolóhely-kereséssel, a Ford most egy új ötlettel rukkolt elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]