[{"available":true,"c_guid":"40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vontatni kezdték az egyik repülőt, mire a vontatást végző gépből származó füst a hajtóművön át bejutott az utastérbe. A Magyar Nemzet információi szerint pillanatok alatt pánik alakult ki. \r

","shortLead":"Vontatni kezdték az egyik repülőt, mire a vontatást végző gépből származó füst a hajtóművön át bejutott az utastérbe...","id":"20180323_Panik_Ferihegyen_csuszdan_kellett_kimenteni_egy_repulo_utasait","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db59173-9801-4bbe-bc98-e08276d6d3f2","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Panik_Ferihegyen_csuszdan_kellett_kimenteni_egy_repulo_utasait","timestamp":"2018. március. 23. 10:09","title":"Pánik Ferihegyen, csúszdán kellett kimenteni egy repülő utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160eaf46-17db-46dc-9390-92cd5d9640d2","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A magyar kézilabdázás igazi legendája vonult vissza ma hivatalosan a válogatottságtól: a Magyarország-Hollandia női Európa-bajnoki selejtező előtt \"munkahelyén\", a győri Audi Arénában elbúcsúztatták Görbicz Anitát. A mezszámát visszavonultatták, többé nem lesz 13-as a nemzeti csapatban.","shortLead":"A magyar kézilabdázás igazi legendája vonult vissza ma hivatalosan a válogatottságtól: a Magyarország-Hollandia női...","id":"20180322_gorbicz_anita_visszavonult_a_valogatottsagtol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=160eaf46-17db-46dc-9390-92cd5d9640d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19915337-5427-4811-bd34-edad94bdfa07","keywords":null,"link":"/sport/20180322_gorbicz_anita_visszavonult_a_valogatottsagtol","timestamp":"2018. március. 22. 20:05","title":"Elköszönt Görbicz Anita, a korszakos zseni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194f9f81-4ae0-491a-af2e-1d04b98e4ba8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték pénteken a londoni metróban tavaly szeptemberben megkísérelt pokolgépes merénylet tettesét.","shortLead":"Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték pénteken a londoni metróban tavaly szeptemberben megkísérelt pokolgépes...","id":"20180323_eletfogytiglant_kapott_a_londoni_metrorobbanto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=194f9f81-4ae0-491a-af2e-1d04b98e4ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f1a845-83a5-46ce-8573-70d62fdeb29c","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_eletfogytiglant_kapott_a_londoni_metrorobbanto","timestamp":"2018. március. 23. 16:54","title":"Életfogytiglant kapott a londoni metrórobbantó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Zoom.hu információi a fővárosi kormányhivatal több munkatársa is különös találkozón vett részt a napokban, a téma pedig az volt, hogyan nyomnák meg a Fidesz kampányát még a választások előtt.","shortLead":"A Zoom.hu információi a fővárosi kormányhivatal több munkatársa is különös találkozón vett részt a napokban, a téma...","id":"20180323_Allitolag_kormanyhivatalnokokat_mozgosit_a_Fidesz_a_kampanyhajraban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae5ef8c-a2c0-402d-8116-c735556fc8eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Allitolag_kormanyhivatalnokokat_mozgosit_a_Fidesz_a_kampanyhajraban","timestamp":"2018. március. 23. 14:05","title":"Állítólag kormányhivatalnokokat mozgósít a Fidesz a kampányhajrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aee2e6a-dce4-41bd-9f4a-25a303d60ec8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hamarosan elindul A Nagy Duett hatodik évada Liptai Claudia műsorvezetésével.\r

\r

","shortLead":"Hamarosan elindul A Nagy Duett hatodik évada Liptai Claudia műsorvezetésével.\r

\r

","id":"20180323_Ket_uj_zsuritag_erkezik_kasza_Tibi_melle_A_Nagy_Duettbe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aee2e6a-dce4-41bd-9f4a-25a303d60ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf46c030-08cb-4c24-8384-77b462fa1e2f","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_Ket_uj_zsuritag_erkezik_kasza_Tibi_melle_A_Nagy_Duettbe","timestamp":"2018. március. 23. 11:42","title":"Két új zsűritag érkezik Kasza Tibi mellé A Nagy Duettbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8d8d63-a6bb-44eb-b151-5f407efc38dc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Ford ikonikus sportkocsijának legújabb kiadása nem egy agysebész pontosságú Porsche, hanem sokkal inkább egy nehézsúlyú bokszoló. Nagyon erős, brutális a hangja, 10 fokozatú a váltója és még egy PlayStationt is beleépítettek.","shortLead":"A Ford ikonikus sportkocsijának legújabb kiadása nem egy agysebész pontosságú Porsche, hanem sokkal inkább...","id":"20180324_2018_ford_mustang_kiprobaltuk_menetproba_teszt_sportauto_sportkocsi_kupe_kabrio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb8d8d63-a6bb-44eb-b151-5f407efc38dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83711b16-1118-405e-9321-bb9097f0c3fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180324_2018_ford_mustang_kiprobaltuk_menetproba_teszt_sportauto_sportkocsi_kupe_kabrio","timestamp":"2018. március. 24. 12:30","title":"Nem szike, bokszkesztyű: nagyot üt a 2018-as Ford Mustang, kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06df4da-dcc3-4e14-9676-e1b501952083","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Finoman szólva sem úgy sikerült az új szövetségi kapitány bemutatkozása, amilyenre szerette volna. ","shortLead":"Finoman szólva sem úgy sikerült az új szövetségi kapitány bemutatkozása, amilyenre szerette volna. ","id":"20180323_magyar_kazah_felkeszulesi_osszefoglalo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f06df4da-dcc3-4e14-9676-e1b501952083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f0d1ba-ea9e-4886-ac16-57f69badb2f8","keywords":null,"link":"/sport/20180323_magyar_kazah_felkeszulesi_osszefoglalo","timestamp":"2018. március. 23. 20:55","title":"Kínos égés: 3-2-re alázták Szalaiékat a kazahok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9313072-273d-4784-a248-9fb037e1152a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A trükkös büntetőrúgást Leo Tapia, egy argentin freestyle-focista mutatta be, és valóban nagyon látványos. Talán csak az lehet vele a gond, hogy könnyen kiismerhető, így túl sokszor nem lehet elsütni.","shortLead":"A trükkös büntetőrúgást Leo Tapia, egy argentin freestyle-focista mutatta be, és valóban nagyon látványos. Talán csak...","id":"20180323_Ennel_trukkosebb_11es_rugast_aligha_latott__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9313072-273d-4784-a248-9fb037e1152a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96016cec-bbed-484d-a650-aa852968c905","keywords":null,"link":"/sport/20180323_Ennel_trukkosebb_11es_rugast_aligha_latott__video","timestamp":"2018. március. 23. 13:09","title":"Ennél trükkösebb 11-es rúgást aligha látott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]