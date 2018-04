Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyolcaddöntőben győzött a magyar sportoló.","shortLead":"A nyolcaddöntőben győzött a magyar sportoló.","id":"20180404_Tovabbjutott_Babos_Timea_a_mexikoi_tenisztornan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c24defc-1567-4d84-9769-ad5d0d7db21e","keywords":null,"link":"/sport/20180404_Tovabbjutott_Babos_Timea_a_mexikoi_tenisztornan","timestamp":"2018. április. 04. 08:46","title":"Továbbjutott Babos Tímea a mexikói tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c7eabd-d3f1-482f-9fc8-e7e0300a9e97","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Pedig az unió 20-34 év közötti munkavállalóinak csaknem harmada minden hétvégén tolja a szekeret.","shortLead":"Pedig az unió 20-34 év közötti munkavállalóinak csaknem harmada minden hétvégén tolja a szekeret.","id":"20180403_A_magyar_fiatalok_alig_dolgoznak_hetvegente","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6c7eabd-d3f1-482f-9fc8-e7e0300a9e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b0d9de-1fdd-438f-81a0-9d5559efbb81","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180403_A_magyar_fiatalok_alig_dolgoznak_hetvegente","timestamp":"2018. április. 03. 12:51","title":"A magyar fiatalok alig dolgoznak hétvégente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acad121-059a-40ea-b2a4-461d04f604b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az eBayen már többféle változatban is kapható, az Apple is kiadja hamarosan azt a kis kiegészítőt, amelyik fizikai Home gombbal egészíti ki a jubileumi iPhone-t. Mivel azonban ez a hír éppen április 1-jén jelent meg, sokak kételkednek valóságtartalmában.","shortLead":"Miután az eBayen már többféle változatban is kapható, az Apple is kiadja hamarosan azt a kis kiegészítőt, amelyik...","id":"20180403_aprilisi_trefanak_tartjak_az_apple_fizikai_home_gombjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9acad121-059a-40ea-b2a4-461d04f604b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76447d6a-c242-4bb6-b90b-66055783a253","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_aprilisi_trefanak_tartjak_az_apple_fizikai_home_gombjat","timestamp":"2018. április. 03. 19:00","title":"Áprilisi tréfa csak, hogy az Apple is megcsinálja a fizikai Home gombot az iPhone X-re?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eaa6b9-c192-4bfb-8ddf-651c2f22ae3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány örülhet, hogy csak a választás után kerül a plénum elé a jogállamiság helyzetéről szóló vizsgálati anyag. ","shortLead":"A kormány örülhet, hogy csak a választás után kerül a plénum elé a jogállamiság helyzetéről szóló vizsgálati anyag. ","id":"20180404_A_legsulyosabb_bunteteseket_vetne_be_Magyarorszag_ellen_az_EP_jelentese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80eaa6b9-c192-4bfb-8ddf-651c2f22ae3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00ace4c-4be1-4f22-9cb8-1c5bc8acde3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_A_legsulyosabb_bunteteseket_vetne_be_Magyarorszag_ellen_az_EP_jelentese","timestamp":"2018. április. 04. 09:05","title":"A legsúlyosabb büntetéseket vetné be Magyarország ellen az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik francia város polgármestere nagyon átverte a honfitársait.","shortLead":"Az egyik francia város polgármestere nagyon átverte a honfitársait.","id":"20180403_Tul_jol_sikerult_az_aprilisi_trefa_bocsanatot_kellett_kerni_miatta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a69317-7386-45be-a77e-73f58c919565","keywords":null,"link":"/elet/20180403_Tul_jol_sikerult_az_aprilisi_trefa_bocsanatot_kellett_kerni_miatta","timestamp":"2018. április. 03. 16:54","title":"Túl jól sikerült az áprilisi tréfa, bocsánatot kellett kérni miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A propagandaminiszter jól megmagyarázta, hogy miért titokban járja Orbán Viktor kormányfő az országot már hetek óta. \r

","shortLead":"A propagandaminiszter jól megmagyarázta, hogy miért titokban járja Orbán Viktor kormányfő az országot már hetek óta. \r

","id":"20180402_Rogan_Az_embereket_szeretnenk_megszolitani_nem_az_ujsaigrokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3373056-b615-4e71-a335-77d1a14701b5","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Rogan_Az_embereket_szeretnenk_megszolitani_nem_az_ujsaigrokat","timestamp":"2018. április. 02. 19:53","title":"Rogán: Az embereket szeretnénk megszólítani, nem az újságírókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089b0c16-3bc8-4a81-9878-5bf4216362ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár egy friss közvélemény-kutatás szerint nem az LMP-s Csárdi Antal a legesélyesebb ellenzéki. ","shortLead":"Bár egy friss közvélemény-kutatás szerint nem az LMP-s Csárdi Antal a legesélyesebb ellenzéki. ","id":"20180402_Nem_tisztul_a_kep_a_Belvarosban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=089b0c16-3bc8-4a81-9878-5bf4216362ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e231687e-835f-4b10-af35-565e32d59fc7","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Nem_tisztul_a_kep_a_Belvarosban","timestamp":"2018. április. 02. 22:05","title":"Szél Bernadett nem szeretné, ha belvárosi jelöltjük visszalépne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban a választások tisztaságát hivatott szolgálni a Facebook által már életbe léptetett intézkedéscsomag, amely segítségével a hamis információkat vagy agresszív propagandát terjesztő felhasználói fiókokat már az előtt blokkolják, hogy azok tömeges kárt okozhatnának.","shortLead":"Elsősorban a választások tisztaságát hivatott szolgálni a Facebook által már életbe léptetett intézkedéscsomag, amely...","id":"20180403_facebook_alhirek_manupalitiv_fotok_videok_torlese_cambridge_analytica_afp","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86e9bce-af9a-4ade-9d61-e2dbfe09291f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_facebook_alhirek_manupalitiv_fotok_videok_torlese_cambridge_analytica_afp","timestamp":"2018. április. 03. 07:02","title":"Beindult az úthenger: milliószámra törli a felhasználókat a Facebook, és jó oka van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]