Hiába létezik az embert napi szinten érő függőségek sora, mint a vásárlás vagy a szex, az ezekkel járó elvonási tünetek aligha okoznának közvetlen életveszélyt. Ugyanez például egy kábítószerfüggő napi droganyagától való megvonása esetén már közel sem ilyen baráti végkifejletű.

A Honvédkórház Sürgősségi Betegellátó Centrumának vezetője, a digitális függőségeket is jól ismerő Zacher Gábor szerint az életünket átható digitalizáció miatt a különféle eszközök is legalább olyan veszélyt hordoznak magukban, mint a drog. Miközben pedig egy furcsa jelenség is megfigyelhető: a drogot és a cigit ismert káros hatásai miatt értelemszerűen nem adjuk a gyerek kezébe, a telefont viszont akár gondolkodás nélkül is rábízzuk a kisebbekre.

A SMART 2018 konferencián elhangzottak szerint mindez azért is gond, mert a szobában békésen ücsörgő és csetelő gyermek partnerei legtöbbször teljesen ismeretlenek maradnak a szülők előtt, így azt sem tudni, mit néz vagy olvas épp a neten, és a legfontosabb: kikkel kerül kapcsolatba akár egyetlen leírt mondat erejéig is.

Zacher szerint a mobil ma a legtöbbek számára egyszerű státuszszimbólum, mint inkább a napi életvitelt segítő eszköz: 3-400 ezret is hajlandók vagyunk kifizetni érte, miközben a többség jó eséllyel egyáltalán nem tudja kihasználni. Ugyanakkor azt érezhetjük, ha megvan, az társadalmi előrelépéssel és a mások szemében való nagyobb megbecsüléssel jár. Zacher mindezt humorosan ugyan, de a komoy üzenettel úgy összegezte:

ma már előbb nyúlunk a mobilunkhoz, mint magunkhoz. Ha jön egy lájk, lehet, hogy mosolyogva alszunk el, ha viszont negatív dologgal találkozunk lefekvés előtt, esélyes, hogy alvás helyett egész éjjel forgolódunk majd

Persze nemcsak a mobil, magától a nettől való függés is súlyos károkat képes okozni, és hiába is akarjuk, nem tudunk tőle megszabadulni. Az elhangzottak szerint egy mai magyar felnőtt naponta átlagosan 150-szer néz rá a mobiljára, ebben azonban még nincs benne a „normális” manővernek tekinthető telefonálás folyamata. És közben egy új jelenség is érezteti a hatását, az úgynevezett szexting, vagyis az elsősorban szexuális töltetű kapcsolatteremtés és üzenetváltás, amely ma már a 11-12 éves korúaknál is jelentkezik – miközben jó eséllyel fogalmuk sincs, mit is csinálnak éppen.

Zacher Gábor szerint a mai kor másik jelentős problémája, hogy a net nem felejt, a fiatalok emiatt már az online térben is igyekeznek minél jobban megfelelni a másiknak. Mindez nem ritkán szorongáshoz, szélsőségesebb esetben pedig öngyilkossághoz is vezethet, holott a megoldás egyszerűbb, mint gondolnánk: tudni kell lekapcsolódni.

