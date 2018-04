Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80eaa6b9-c192-4bfb-8ddf-651c2f22ae3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány örülhet, hogy csak a választás után kerül a plénum elé a jogállamiság helyzetéről szóló vizsgálati anyag. ","shortLead":"A kormány örülhet, hogy csak a választás után kerül a plénum elé a jogállamiság helyzetéről szóló vizsgálati anyag. ","id":"20180404_A_legsulyosabb_bunteteseket_vetne_be_Magyarorszag_ellen_az_EP_jelentese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80eaa6b9-c192-4bfb-8ddf-651c2f22ae3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00ace4c-4be1-4f22-9cb8-1c5bc8acde3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_A_legsulyosabb_bunteteseket_vetne_be_Magyarorszag_ellen_az_EP_jelentese","timestamp":"2018. április. 04. 09:05","title":"A legsúlyosabb büntetéseket vetné be Magyarország ellen az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765780d2-f17d-4e99-8a53-6e77c402afef","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nehéz helyzetben vannak a miskolci DK-sok: a taktikai szavazást népszerűsítő oldalak szerint a Jobbik jelöltje helyben megverheti a fideszes Csöbör Katalint. Mi a rosszabb, Orbán vagy Vona? Hogyan szavazzanak valakire, aki Gyurcsánynak is bilincset ígér? Nehéz dilemma ez. Videóriportunk a városról, ami annyira izgalmas, hogy a miniszterelnök kétszer is járt ott.","shortLead":"Nehéz helyzetben vannak a miskolci DK-sok: a taktikai szavazást népszerűsítő oldalak szerint a Jobbik jelöltje helyben...","id":"20180405_Gyurcsany_Ferenc_hivasara_varnak_a_miskolci_DKsok_hogy_atszavazzanak_Jakab_Peterre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=765780d2-f17d-4e99-8a53-6e77c402afef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f466d2-3395-4a5d-b8c6-d54419ebcdf4","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Gyurcsany_Ferenc_hivasara_varnak_a_miskolci_DKsok_hogy_atszavazzanak_Jakab_Peterre","timestamp":"2018. április. 05. 15:20","title":"Gyurcsány Ferenc jelére várnak a miskolci DK-sok ahhoz, hogy átszavazzanak a jobbikosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aafca79-6d6d-481a-a6a2-fe33ba1ae4a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zseniális dalban mondja el, milyen problémák vannak a jelenlegi oktatási rendszerben.","shortLead":"Zseniális dalban mondja el, milyen problémák vannak a jelenlegi oktatási rendszerben.","id":"20180404_Az_elmeleti_tesi_olyan_hiteles_mint_a_felplayback__az_oktatasi_rendszerrol_rappel_Molnar_Aron","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aafca79-6d6d-481a-a6a2-fe33ba1ae4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd8b220-16fa-4dd5-bd36-5c130caa9b84","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Az_elmeleti_tesi_olyan_hiteles_mint_a_felplayback__az_oktatasi_rendszerrol_rappel_Molnar_Aron","timestamp":"2018. április. 04. 20:59","title":"\"Az elméleti tesi olyan hiteles, mint a fél-playback\" - az oktatási rendszerről rappel Molnár Áron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bc2ea6-c692-44fa-a48e-6b80a6a9e8fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Be kell vonulnia a börtönbe Luiz Ináció Lula da Silva volt brazil államfőnek, a latin-amerikai ország legfelső bírósága úgy döntött, a korrupcióval vádolt politikus nem maradhat szabadlábon a jogerős ítélet meghozataláig sem. Lula szerint így akarják megakadályozni a választáson való indulását.","shortLead":"Be kell vonulnia a börtönbe Luiz Ináció Lula da Silva volt brazil államfőnek, a latin-amerikai ország legfelső bírósága...","id":"20180405_Napokon_belul_bortonbe_vonul_a_volt_brazil_elnok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85bc2ea6-c692-44fa-a48e-6b80a6a9e8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e62e44-a0b4-414e-9777-19caeda726e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Napokon_belul_bortonbe_vonul_a_volt_brazil_elnok","timestamp":"2018. április. 05. 10:28","title":"Napokon belül börtönbe vonul a volt brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec4f8fc0-5b90-4dc2-a31a-7ff1c4a02867","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Ha Simicska számolna azzal a lehetőséggel, hogy a saját milliárdjainak visszavételét támogatja, önmaga ellensége lenne. Ha azzal számol, hogy ezáltal kiváltja magát a gazemberek köréből, melyben vezető szerepet töltött be, kivásárolja magát a Jobbik plakátján említett lopós \"Ők\"-ből és bevásárolja magát a visszavevős \"Mi\"-be, akkor a saját érdekének megfelelően cselekszik.","shortLead":"Ha Simicska számolna azzal a lehetőséggel, hogy a saját milliárdjainak visszavételét támogatja, önmaga ellensége lenne...","id":"20180404_Revesz_Simicskat_a_bortonbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec4f8fc0-5b90-4dc2-a31a-7ff1c4a02867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89ab341-a2b6-423a-a31f-c5f6c942085a","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Revesz_Simicskat_a_bortonbe","timestamp":"2018. április. 04. 16:10","title":"Révész: Simicskát a börtönbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827d7f77-457f-43e1-a1b6-68221d5a94ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország is érintett abban az európai lisztériajárványban, amely több halálos áldozatot is követelt az elmúlt években. ","shortLead":"Magyarország is érintett abban az európai lisztériajárványban, amely több halálos áldozatot is követelt az elmúlt...","id":"20180405_A_madarinfluenza_es_sertespesti_utan_itt_az_ujabb_jarvany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=827d7f77-457f-43e1-a1b6-68221d5a94ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f05661-3bba-4658-a2f0-af3e04a8da60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_A_madarinfluenza_es_sertespesti_utan_itt_az_ujabb_jarvany","timestamp":"2018. április. 05. 10:53","title":"A madárinfluenza és a sertéspestis után itt az újabb járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c72f0a0-dbd0-4164-9c26-7f5448ef6d49","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csillagászat történelmének legnagyobb teleszkópja segítségével vizsgálták meg.","shortLead":"A csillagászat történelmének legnagyobb teleszkópja segítségével vizsgálták meg.","id":"20180404_kopkodo_fekete_lyukat_ilyen_reszletesseggel_meg_sosem_sikerult_megfigyelni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c72f0a0-dbd0-4164-9c26-7f5448ef6d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0cab3d-74e2-4fd1-abd8-ddaaf1fc53e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_kopkodo_fekete_lyukat_ilyen_reszletesseggel_meg_sosem_sikerult_megfigyelni","timestamp":"2018. április. 04. 16:40","title":"Köpködő fekete lyukat ilyen részletességgel még sosem sikerült megfigyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudják, honnan lesz pénz a Nemzeti Gárda határhoz vezényléséhez. Trump szerint keresik a forrásokat, illetve vizsgálják, mennyibe fog kerülni ez az egész a költségvetésnek.","shortLead":"Egyelőre nem tudják, honnan lesz pénz a Nemzeti Gárda határhoz vezényléséhez. Trump szerint keresik a forrásokat...","id":"20180406_trump_akar_negyezer_gardistat_is_a_mexikoi_hatarhoz_kuldhet_a_fal_felepiteseig","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2ede74-b517-4ba5-a6a9-5b16c0108d41","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_trump_akar_negyezer_gardistat_is_a_mexikoi_hatarhoz_kuldhet_a_fal_felepiteseig","timestamp":"2018. április. 06. 07:26","title":"Trump akár négyezer gárdistát is a mexikói határhoz küldhet a fal felépítéséig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]