[{"available":true,"c_guid":"9623fdd5-1ee6-4dc3-a0c3-83e6e84721ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan körvonalazódnak csak a negyedik Orbán-kormány tervei. Megszűnt a Magyar Nemzet, a falvakban tarolt a Fidesz, a fiatalok tömegesen költöznének külföldre, és újra előkerült a Heineken vörös csillaga is. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Lassan körvonalazódnak csak a negyedik Orbán-kormány tervei. Megszűnt a Magyar Nemzet, a falvakban tarolt a Fidesz...","id":"20180415_Es_akkor_Simicska_mar_megtudta_mihez_kezd_a_Fidesz_az_ujabb_ketharmaddal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9623fdd5-1ee6-4dc3-a0c3-83e6e84721ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec74264-c0d1-4940-9b90-073b1286e4be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180415_Es_akkor_Simicska_mar_megtudta_mihez_kezd_a_Fidesz_az_ujabb_ketharmaddal","timestamp":"2018. április. 15. 10:00","title":"És akkor Simicska már megtudta, mihez kezd a Fidesz az újabb kétharmaddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819feeb9-673a-45d0-a28f-4996795a3a6e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester City nyerte meg az angol labdarúgó bajnokságot, miután vetélytársa, a Manchester United meglepetésre hazai pályán kikapott a West Bromwich Albiontól. \r

","shortLead":"A Manchester City nyerte meg az angol labdarúgó bajnokságot, miután vetélytársa, a Manchester United meglepetésre hazai...","id":"20180415_A_Manchester_City_a_bajnok_Angliaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=819feeb9-673a-45d0-a28f-4996795a3a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028cf5cb-1836-4b3f-86b9-f5944098442f","keywords":null,"link":"/sport/20180415_A_Manchester_City_a_bajnok_Angliaban","timestamp":"2018. április. 15. 19:04","title":"A Manchester City a bajnok Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9927da87-d426-457b-9b90-aff4e79e9e00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változatlan az eredmény száz százalékos feldolgozottságnál.","shortLead":"Változatlan az eredmény száz százalékos feldolgozottságnál.","id":"20180414_Budan_is_maradtak_a_fideszes_nyertesek_Simicsko_es_Gulyas_Gergely","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9927da87-d426-457b-9b90-aff4e79e9e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f2edc8-d784-4a81-a62e-57981fb38949","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Budan_is_maradtak_a_fideszes_nyertesek_Simicsko_es_Gulyas_Gergely","timestamp":"2018. április. 14. 19:12","title":"Budán is maradtak a fideszes nyertesek: Varga után Simicskó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közeledik a feldolgozottság a száz százalékoshoz, megmutatjuk, mely körzetekben dőlhet el az ország sorsa.","shortLead":"Közeledik a feldolgozottság a száz százalékoshoz, megmutatjuk, mely körzetekben dőlhet el az ország sorsa.","id":"20180414_Meg_nehany_korzet_sorsa_kerdeses_ezeken_mulik_a_Fidesz_ketharmada","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e0340a-471d-4450-8cd0-6958facda3d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Meg_nehany_korzet_sorsa_kerdeses_ezeken_mulik_a_Fidesz_ketharmada","timestamp":"2018. április. 14. 18:05","title":"Még néhány körzet sorsa kérdéses, ezeken múlhat a Fidesz kétharmada?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1b1d03-2fec-4116-82ce-3bd5e9f0bdc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennyi pénzből már valódi luxusingatlant is lehetne vásárolni, ezúttal azonban csak egy autó jön ki belőle. Mondjuk ennek speciel nem 4, hanem 6 kereke van. És nemcsak az AMG, hanem a Brabus is dolgozott rajta.","shortLead":"Ennyi pénzből már valódi luxusingatlant is lehetne vásárolni, ezúttal azonban csak egy autó jön ki belőle. Mondjuk...","id":"20180415_legdragabb_hasznalt_auto_terepjaro_amg_mercedes_g_g63_6x6_brabus_tuning","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd1b1d03-2fec-4116-82ce-3bd5e9f0bdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455973c5-3986-478a-9f26-47ea202eac4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_legdragabb_hasznalt_auto_terepjaro_amg_mercedes_g_g63_6x6_brabus_tuning","timestamp":"2018. április. 15. 06:41","title":"Kapaszkodjon: 385 millió forint a legdrágább itthon hirdetett használt autó, egy terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c44ee7-c5d5-4f94-997c-5cf556ce969f","c_author":"Egyed László","category":"tudomany","description":"Bár nemrég már űrbéli körülmények között próbálták ki a grafént, a „XXI. század csodaanyagának” tömeges alkalmazásában még a Földön sem sikerült áttörést elérni. Az EU egymilliárd euróval próbál lendíteni az ügyön, amelyen magyar kutatók is dolgoznak.","shortLead":"Bár nemrég már űrbéli körülmények között próbálták ki a grafént, a „XXI. század csodaanyagának” tömeges alkalmazásában...","id":"201815__csodaanyag__grafenkutatas__azigeret_szep_szo__grafen_azalagut_vegen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0c44ee7-c5d5-4f94-997c-5cf556ce969f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5da82d-3bcc-49b3-9f89-d835a663b007","keywords":null,"link":"/tudomany/201815__csodaanyag__grafenkutatas__azigeret_szep_szo__grafen_azalagut_vegen","timestamp":"2018. április. 15. 18:30","title":"Ismerje meg a grafént: ez a XXI. század csodaanyaga, ami (sok) mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc01cf2c-4334-4502-88b1-69a4b374dc53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már most húszezren érdeklődnek iránta.","shortLead":"Már most húszezren érdeklődnek iránta.","id":"20180415_Meghirdettek_az_ujabb_ellenzeki_tuntetest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc01cf2c-4334-4502-88b1-69a4b374dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5643ab69-2eb0-4e0a-8a7c-4fe9038f3035","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Meghirdettek_az_ujabb_ellenzeki_tuntetest","timestamp":"2018. április. 15. 09:23","title":"Meghirdették az újabb ellenzéki tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfccb10-6c7b-42a2-9f47-75006558fcd0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"\"Derűs és harmonikus\" közösségi teret akarnak létrehozni a 392 millió felhasználóval rendelkező Weibo üzemeltetői. Az erőszakos tartalmak mellett tiltólistára tették a melegeket is.","shortLead":"\"Derűs és harmonikus\" közösségi teret akarnak létrehozni a 392 millió felhasználóval rendelkező Weibo üzemeltetői...","id":"20180414_Letiltja_a_kinai_Facebook_a_meleg_tartalmakat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcfccb10-6c7b-42a2-9f47-75006558fcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c60af6d-4e8e-4b4c-b73a-f7bd8c52beb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180414_Letiltja_a_kinai_Facebook_a_meleg_tartalmakat","timestamp":"2018. április. 14. 14:37","title":"Letiltja a kínai Facebook a meleg tartalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]