[{"available":true,"c_guid":"f2805c6f-fdca-4b5f-b8f0-399068e919c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A busz üvegei közé befolyt a víz, és úgy tűnik, ez csak az utasnak tűnik fel.","shortLead":"A busz üvegei közé befolyt a víz, és úgy tűnik, ez csak az utasnak tűnik fel.","id":"20180415_volanbusz_ablak_viz_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2805c6f-fdca-4b5f-b8f0-399068e919c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6575d28e-a93d-4550-b3e7-71eb4b6cd7db","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_volanbusz_ablak_viz_video","timestamp":"2018. április. 15. 16:21","title":"Világszenzáció a Volánbusznál: lassan akvárium is lehetne a busz ablaka – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fbdaf7-a3c8-43d4-808c-88913cf09831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A listázottak meg a listázók is túlélik a rendszerek váltásait – üzente a Helsinki Bizottság alapítója, Kőszeg Ferenc a Facebookon. ","shortLead":"A listázottak meg a listázók is túlélik a rendszerek váltásait – üzente a Helsinki Bizottság alapítója, Kőszeg Ferenc...","id":"20180416_Koszeg_Ferenc_Orbant_Pintert_Szajert_es_Bakondit_hianyolja_a_Figyelo_listajarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58fbdaf7-a3c8-43d4-808c-88913cf09831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054322c4-de98-4f12-899e-e9bb662b67bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Koszeg_Ferenc_Orbant_Pintert_Szajert_es_Bakondit_hianyolja_a_Figyelo_listajarol","timestamp":"2018. április. 16. 10:59","title":"Kőszeg Ferenc Orbánt, Pintért, Szájert és Bakondit hiányolja a Figyelő listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fedfe6c-e888-4914-8dc7-96ceab3dad82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Biden azt mondta, reméli, lesz másik jelölt, de az év végéig megfontolja, hogy induljon-e. ","shortLead":"Biden azt mondta, reméli, lesz másik jelölt, de az év végéig megfontolja, hogy induljon-e. ","id":"20180416_Obama_alelnoke_lehet_Trump_kihivoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fedfe6c-e888-4914-8dc7-96ceab3dad82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2992a58e-9eae-4f34-8a49-4e6c4b230f77","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_Obama_alelnoke_lehet_Trump_kihivoja","timestamp":"2018. április. 16. 17:16","title":"Obama alelnöke lehet Trump kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6de1df-47b9-4e84-b413-31161b442bcb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A szombati, budapesti tüntetés szervezőinek és résztvevőinek példáját vasárnap két vidéki városban is követték.","shortLead":"A szombati, budapesti tüntetés szervezőinek és résztvevőinek példáját vasárnap két vidéki városban is követték.","id":"20180416_pecsen_es_debrencenben_is_sokan_tuntettek_a_kormay_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e6de1df-47b9-4e84-b413-31161b442bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0499702f-e577-4127-8cce-6cd8bcbe51c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_pecsen_es_debrencenben_is_sokan_tuntettek_a_kormay_ellen","timestamp":"2018. április. 16. 07:31","title":"Pécsen és Debrencenben is sokan tüntettek a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbb792b-b2a0-4cc7-89ac-123943c36c11","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elvileg elkezdődhetne nemsokára az észak-balatoni vasútvonal korszerűsítése. Budapest és Tapolca között a beruházás után is változatlan maradna a menetidő, de Balatonfüredről már hamarabb elérhető lenne vonattal Budapest az elképzelések szerint.","shortLead":"Elvileg elkezdődhetne nemsokára az észak-balatoni vasútvonal korszerűsítése. Budapest és Tapolca között a beruházás...","id":"20180416_egy_ora_40_percre_alatt_erne_fel_a_vonat_balatonfuredrol_budapestre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abbb792b-b2a0-4cc7-89ac-123943c36c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a11efb0-bc9a-42f9-a3c6-e83d6bae9a43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_egy_ora_40_percre_alatt_erne_fel_a_vonat_balatonfuredrol_budapestre","timestamp":"2018. április. 16. 05:57","title":"1 óra 40 perc alatt érne fel a vonat Balatonfüredről Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c248f61-6ea6-48e4-9b5a-ccb12a51a531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány körzet az utolsó pillanatig billegett ugyan a nagyon kicsi szavazatkülönbség miatt, ám végül sehol sem fordult meg a sorrend, miután a külföldről érkező és az átjelentkezőktől kapott szavazatokat is összesítette a Nemzeti Választási Bizottság. ","shortLead":"Néhány körzet az utolsó pillanatig billegett ugyan a nagyon kicsi szavazatkülönbség miatt, ám végül sehol sem fordult...","id":"20180414_Biztos_a_Fidesz_ketharmada_a_billego_valasztokorzetek_eredmenye_nem_valtozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c248f61-6ea6-48e4-9b5a-ccb12a51a531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff7c9f9-b4a2-4139-b650-0f3d3211170c","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Biztos_a_Fidesz_ketharmada_a_billego_valasztokorzetek_eredmenye_nem_valtozott","timestamp":"2018. április. 14. 23:14","title":"Biztos a Fidesz kétharmada, a billegő választókörzetek eredménye nem változott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64fef29-96ec-431e-8800-a91471fd2fb5","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A Handó Tünde vezette Országos Bírósági Hivatal nem szakmai kérdésekre koncentrál, hanem a bíróságok egyfajta értékrend szerinti átalakítását próbálja meg elérni – véli Rajmon Balázs többek között a Hunvald-per egykori bírája, aki szerint eközben a bírósági rendszer minden szempontból elképesztően elmaradott.","shortLead":"A Handó Tünde vezette Országos Bírósági Hivatal nem szakmai kérdésekre koncentrál, hanem a bíróságok egyfajta értékrend...","id":"20180416_Rajmon_Balazs_ugyved_korabbi_buntetobiro","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d64fef29-96ec-431e-8800-a91471fd2fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f54e1d-fc3a-4bba-99f9-39448ca3fffd","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Rajmon_Balazs_ugyved_korabbi_buntetobiro","timestamp":"2018. április. 16. 06:30","title":"Rajmon Balázs: A bírói vezetői kinevezések ma főleg lojalitás alapján dőlnek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton nagy csatában kikapott vasárnap a 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna első fordulójában.","shortLead":"Fucsovics Márton nagy csatában kikapott vasárnap a 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói...","id":"20180415_Fucsovics_nagy_csataban_bucsuzott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9d8487-1cfe-435e-a333-139530c70475","keywords":null,"link":"/sport/20180415_Fucsovics_nagy_csataban_bucsuzott","timestamp":"2018. április. 15. 21:11","title":"Fucsovics nagy csatában búcsúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]