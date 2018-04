Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99eb0223-7241-4296-b7bc-aa97d9329443","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokkal azután, hogy a Google bejelentette, teljesen megújuló energiákat használ, hasonlóképp nyilatkozott az Apple is.","shortLead":"Napokkal azután, hogy a Google bejelentette, teljesen megújuló energiákat használ, hasonlóképp nyilatkozott az Apple is.","id":"20180415_apple_bejelentes_szazszazalekosan_megujulo_energiat_hasznalnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99eb0223-7241-4296-b7bc-aa97d9329443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07522a25-3a88-48d8-8c13-b2bb2cf22bd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180415_apple_bejelentes_szazszazalekosan_megujulo_energiat_hasznalnak","timestamp":"2018. április. 15. 15:12","title":"Százszázalékosan megújuló energiára váltott át az Apple, de van itt egy kis bibi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden idők legnagyobbnak tűnő ellenzéki megmozdulása zajlik a fővárosban, erről a kormányoldali média kevéssé vesz tudomást.","shortLead":"Minden idők legnagyobbnak tűnő ellenzéki megmozdulása zajlik a fővárosban, erről a kormányoldali média kevéssé vesz...","id":"20180414_tuntetes_Origo_hirado_szombat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b01fdea-5f3b-4acc-a6e7-899b66aa1291","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_tuntetes_Origo_hirado_szombat","timestamp":"2018. április. 14. 19:40","title":"Így (nem) számol be a tüntetésről az Origo és a közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447412b7-1b32-4c20-b96b-fd6ffd599348","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A testvérpár minden filmjét közösen jegyezte.","shortLead":"A testvérpár minden filmjét közösen jegyezte.","id":"20180415_Meghalt_Vittorio_Taviani_a_legendas_rendezopar_idosebb_tagja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447412b7-1b32-4c20-b96b-fd6ffd599348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0645c0b-b39b-4007-9f1e-75018e8315ae","keywords":null,"link":"/kultura/20180415_Meghalt_Vittorio_Taviani_a_legendas_rendezopar_idosebb_tagja","timestamp":"2018. április. 15. 14:46","title":"Meghalt Vittorio Taviani, a legendás rendezőpár idősebb tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9623fdd5-1ee6-4dc3-a0c3-83e6e84721ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan körvonalazódnak csak a negyedik Orbán-kormány tervei. Megszűnt a Magyar Nemzet, a falvakban tarolt a Fidesz, a fiatalok tömegesen költöznének külföldre, és újra előkerült a Heineken vörös csillaga is. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Lassan körvonalazódnak csak a negyedik Orbán-kormány tervei. Megszűnt a Magyar Nemzet, a falvakban tarolt a Fidesz...","id":"20180415_Es_akkor_Simicska_mar_megtudta_mihez_kezd_a_Fidesz_az_ujabb_ketharmaddal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9623fdd5-1ee6-4dc3-a0c3-83e6e84721ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec74264-c0d1-4940-9b90-073b1286e4be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180415_Es_akkor_Simicska_mar_megtudta_mihez_kezd_a_Fidesz_az_ujabb_ketharmaddal","timestamp":"2018. április. 15. 10:00","title":"És akkor Simicska már megtudta, mihez kezd a Fidesz az újabb kétharmaddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft azt ígéri, képes megvédeni a felhasználókat az adatvesztéstől, ha zsarolóvírus támadná meg a tárhelyet. És akkor is, ha véletlenül töröltek valamit.","shortLead":"A Microsoft azt ígéri, képes megvédeni a felhasználókat az adatvesztéstől, ha zsarolóvírus támadná meg a tárhelyet. És...","id":"20180414_microsoft_onedrive_tarhely_fajlok_vedelme","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5603adf3-dc93-4659-9d0f-4d9fb9ce4bea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180414_microsoft_onedrive_tarhely_fajlok_vedelme","timestamp":"2018. április. 14. 08:03","title":"Fontos új funkciók kerültek a OneDrive-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac2a043c-71cd-4775-ba1f-7fe0abcec5ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hóvihar, jégeső, orkánerejű szél pusztít az ország középnyugati vidékein.","shortLead":"Hóvihar, jégeső, orkánerejű szél pusztít az ország középnyugati vidékein.","id":"20180415_Durva_viharokkal_tert_vissza_a_tel_az_Egyesult_Allamokba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac2a043c-71cd-4775-ba1f-7fe0abcec5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431462b3-91ad-49cb-a164-325f5b810c7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_Durva_viharokkal_tert_vissza_a_tel_az_Egyesult_Allamokba","timestamp":"2018. április. 15. 09:54","title":"Durva viharokkal tért vissza a tél az Egyesült Államokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ma sem lehet a megszokott rend szerint közlekedni a fővárosban, ezúttal a Vivicitta miatt vannak változások.","shortLead":"Ma sem lehet a megszokott rend szerint közlekedni a fővárosban, ezúttal a Vivicitta miatt vannak változások.","id":"20180415_Ma_nincs_tuntetes_viszont_van_futoverseny_a_fovarosban_mutatjuk_a_valtozasokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a320a8e-b977-4cdf-86a0-84c7ec843ca3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180415_Ma_nincs_tuntetes_viszont_van_futoverseny_a_fovarosban_mutatjuk_a_valtozasokat","timestamp":"2018. április. 15. 11:27","title":"Ma nincs tüntetés, viszont van futóverseny a fővárosban, mutatjuk a változásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819feeb9-673a-45d0-a28f-4996795a3a6e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester City nyerte meg az angol labdarúgó bajnokságot, miután vetélytársa, a Manchester United meglepetésre hazai pályán kikapott a West Bromwich Albiontól. \r

","shortLead":"A Manchester City nyerte meg az angol labdarúgó bajnokságot, miután vetélytársa, a Manchester United meglepetésre hazai...","id":"20180415_A_Manchester_City_a_bajnok_Angliaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=819feeb9-673a-45d0-a28f-4996795a3a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028cf5cb-1836-4b3f-86b9-f5944098442f","keywords":null,"link":"/sport/20180415_A_Manchester_City_a_bajnok_Angliaban","timestamp":"2018. április. 15. 19:04","title":"A Manchester City a bajnok Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]