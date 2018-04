Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sokaknak megéri a kisvállalati adózást választani, de aki így tesz, az kevesebb kedvezményt kaphat a szociális hozzájárulási adójára. Az Adózóna mutatta be a főbb tudnivalókat.","shortLead":"Sokaknak megéri a kisvállalati adózást választani, de aki így tesz, az kevesebb kedvezményt kaphat a szociális...","id":"20180418_Tobb_kedvezmenyrol_lemondhat_aki_a_kivat_valasztja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d594c4fd-dcf8-4f63-9945-6ffd79792ef1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180418_Tobb_kedvezmenyrol_lemondhat_aki_a_kivat_valasztja","timestamp":"2018. április. 18. 10:25","title":"Több kedvezményről lemondhat, aki a kivát választja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6514e64b-4142-4254-a292-4ef2b705da2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV Csatt című műsorában az ELTE Politikatudományi Intézetének adjunktusa, Antal Attila és a \"Soros-zsoldosokról\" listát készítő Figyelő főszerkesztője, Lánczi Tamás vitáztak. ","shortLead":"Az ATV Csatt című műsorában az ELTE Politikatudományi Intézetének adjunktusa, Antal Attila és a \"Soros-zsoldosokról\"...","id":"20180416_Az_ELTE_adjunktusa_vegyetek_fel_engem_is_a_Soroslistara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6514e64b-4142-4254-a292-4ef2b705da2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad183453-e14c-41d7-8ea4-181a0256038f","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Az_ELTE_adjunktusa_vegyetek_fel_engem_is_a_Soroslistara","timestamp":"2018. április. 16. 17:59","title":"Az ELTE adjunktusa: vegyetek fel engem is a Soros-listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25801edc-bece-4c39-adc2-b2bf576b0d15","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Semmi közük nincs azoknak az összegeknek a valósághoz, amennyit a pártok saját bevallásuk szerint elköltenek a választási kampányra. Húsz éve látszik, hogy a rendszerben kontroll nélkül folynak el a milliárdok, de a pártok megakadályozzák, hogy tenni lehessen ez ellen.","shortLead":"Semmi közük nincs azoknak az összegeknek a valósághoz, amennyit a pártok saját bevallásuk szerint elköltenek...","id":"20180417_partfinanszirozas_kampany_kamupartok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25801edc-bece-4c39-adc2-b2bf576b0d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61512de-0ef5-4aab-a9af-8ee58a14c573","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_partfinanszirozas_kampany_kamupartok","timestamp":"2018. április. 17. 14:00","title":"Hazugságra épül a pártfinanszírozás, és nem tehetünk semmit ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214240ed-004a-42e7-94d7-f42fe7fbcd0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Március elején az M3-ason tűnt fel egy hasonló \"versenyző\".","shortLead":"Március elején az M3-ason tűnt fel egy hasonló \"versenyző\".","id":"20180416_kezmuves_rendszam_alsoors","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=214240ed-004a-42e7-94d7-f42fe7fbcd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6add3d-9de0-4775-99fe-442b650f2f90","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180416_kezmuves_rendszam_alsoors","timestamp":"2018. április. 16. 12:19","title":"Ez a kézműves rendszám nem kerülhette el a rendőrök figyelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c95709-28b8-465b-af49-5abadfda0ed2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 2022-es katari világbajnokságra akár ki is bővíthetnék a csapatok számát, de úgy tűnik, az európai ligák ezt még a legkevésbé sem szeretnék. ","shortLead":"A 2022-es katari világbajnokságra akár ki is bővíthetnék a csapatok számát, de úgy tűnik, az európai ligák ezt még...","id":"20180417_Nagyon_odzkodnak_az_europai_ligak_attol_hogy_48_csapatos_legyen_a_kovetkezo_focivebe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69c95709-28b8-465b-af49-5abadfda0ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8309d2-cb5e-4cc0-a429-6022013b34a9","keywords":null,"link":"/sport/20180417_Nagyon_odzkodnak_az_europai_ligak_attol_hogy_48_csapatos_legyen_a_kovetkezo_focivebe","timestamp":"2018. április. 17. 14:54","title":"Nagyon ódzkodnak az európai ligák attól, hogy 48 csapatos legyen a következő focivébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Inkább élne a farkasokkal, mint hogy emberek között legyen.","shortLead":"Inkább élne a farkasokkal, mint hogy emberek között legyen.","id":"20180416_A_ferfi_akit_farkasok_neveltek_fel_csalodott_az_emberekben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0ce893-ab66-47d8-bb30-90ff15337e23","keywords":null,"link":"/elet/20180416_A_ferfi_akit_farkasok_neveltek_fel_csalodott_az_emberekben","timestamp":"2018. április. 16. 14:02","title":"A férfi, akit farkasok neveltek fel, csalódott az emberekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770d86ef-77a5-4a5b-a873-db07913c884c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A fonódó villamosokat érinti a baleset. ","shortLead":"A fonódó villamosokat érinti a baleset. ","id":"20180417_Elgazolt_egy_embert_a_villamos_a_Csorsz_utcanal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=770d86ef-77a5-4a5b-a873-db07913c884c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f570747-3ed4-4802-9b49-8bf1b01596f9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180417_Elgazolt_egy_embert_a_villamos_a_Csorsz_utcanal","timestamp":"2018. április. 17. 13:36","title":"Elgázolt egy embert a villamos a Csörsz utcánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabf9d14-d587-40fa-84c3-a58402171cde","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bronzkori emberi maradványokra bukkantak Jászberény határában.","shortLead":"Bronzkori emberi maradványokra bukkantak Jászberény határában.","id":"20180417_A_szemetbe_szortak_a_legyozottek_holttestet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cabf9d14-d587-40fa-84c3-a58402171cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2278c6-8939-4c31-a6c5-5b9eb4db9369","keywords":null,"link":"/kultura/20180417_A_szemetbe_szortak_a_legyozottek_holttestet","timestamp":"2018. április. 17. 14:16","title":"A szemétbe dobták a legyőzöttek holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]