Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45ed3687-6be0-49ed-afe6-3d8717128a2c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Tovább gyengül a kereskedők iránti bizalom.","shortLead":"Tovább gyengül a kereskedők iránti bizalom.","id":"20180423_Fogalmuk_sincs_a_magyar_vasarloknak_a_jogaikrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45ed3687-6be0-49ed-afe6-3d8717128a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21a7a00-9f7d-4cad-b1ea-a4b7efd53d0a","keywords":null,"link":"/kkv/20180423_Fogalmuk_sincs_a_magyar_vasarloknak_a_jogaikrol","timestamp":"2018. április. 23. 10:59","title":"Fogalmuk sincs a magyar vásárlóknak a jogaikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19079ba6-0b2b-4823-a336-eb49f086b377","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számítások szerint ezek a várólistás készítmények több ezer magyar ember, közöttük onkológiai, valamint szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők gyógyulását vagy életkilátásainak javítását segíthetnék. A WHO előrejelzése szerint 2030-ra minden negyedik magyar érintett lesz valamilyen daganatos megbetegedésben.","shortLead":"Számítások szerint ezek a várólistás készítmények több ezer magyar ember, közöttük onkológiai, valamint szív- és...","id":"20180423_Tovabb_csuszik_a_mintegy_70_innovativ_gyogyszer_es_terapia_tbtamogatasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19079ba6-0b2b-4823-a336-eb49f086b377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec171be-3877-4331-8641-ad63a462c1de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_Tovabb_csuszik_a_mintegy_70_innovativ_gyogyszer_es_terapia_tbtamogatasa","timestamp":"2018. április. 23. 10:58","title":"Tovább csúszik a mintegy 70 innovatív gyógyszer és terápia tb-támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d149750e-527e-49be-9381-8016d420bd7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn sokkolta a közéletet és külön a felcsútiakat az ország gázszerelője, Mészáros Lőrinc, hogy lemond.","shortLead":"Hétfőn sokkolta a közéletet és külön a felcsútiakat az ország gázszerelője, Mészáros Lőrinc, hogy lemond.","id":"20180424_Felolvastak_Meszaros_Lorinc_lemondo_levelet_a_felcsuti_kepviseloknek__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d149750e-527e-49be-9381-8016d420bd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbce9a6-6132-4837-983e-25f0ae230440","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Felolvastak_Meszaros_Lorinc_lemondo_levelet_a_felcsuti_kepviseloknek__video","timestamp":"2018. április. 24. 16:45","title":"Felolvasták Mészáros Lőrinc lemondó levelét a felcsúti képviselőknek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a vagyonnyilatkozatában nem is kellett volna feltüntetnie, az ajándékozás utáni illetéket akkor is meg kellett volna fizetnie a miniszterelnök-helyettesnek a svédországi vadászatok után – írja az Index a Transparency Internationalre (TI) és Deák Dániel egyetemi tanárra, nemzetközi adójogi szakértőre hivatkozva. Az adóhivatal ezt egészen másképp látja.\r

\r

","shortLead":"Ha a vagyonnyilatkozatában nem is kellett volna feltüntetnie, az ajándékozás utáni illetéket akkor is meg kellett volna...","id":"20180423_semjen_zsolt_svedorszagi_vadaszatok_nav_illetek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24488d8-a563-4489-9cc3-90c06753b2be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_semjen_zsolt_svedorszagi_vadaszatok_nav_illetek","timestamp":"2018. április. 23. 11:35","title":"A NAV szerint Semjén nem tartozhat milliókkal a svéd vadászatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vége az ingyenességnek az Infoparknál, akárcsak Kelenföldön.","shortLead":"Vége az ingyenességnek az Infoparknál, akárcsak Kelenföldön.","id":"20180423_fizetos_parkolas_Budapest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21e61be-29a9-49c8-a12b-0e56710e39c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_fizetos_parkolas_Budapest","timestamp":"2018. április. 23. 09:25","title":"Pénzeket elő: ezeken a helyeken is fizetős lesz a parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Imrich K. azt mondta, neki mindegy, hogy az úszószövetség volt elnöke „megdöglik vagy kivirágzik”.","shortLead":"Imrich K. azt mondta, neki mindegy, hogy az úszószövetség volt elnöke „megdöglik vagy kivirágzik”.","id":"20180423_gyarfas_tamas_zsarolas_imrich_k_fenyo_gyilkossag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038e10d2-43bf-4e47-9b64-4db6b7cb4697","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_gyarfas_tamas_zsarolas_imrich_k_fenyo_gyilkossag","timestamp":"2018. április. 23. 08:54","title":"Tagad Gyárfás Tamás állítólagos zsarolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vérvétellel már ki lehet mutatni a pajzsmirigy-túlműködést. ","shortLead":"Egy vérvétellel már ki lehet mutatni a pajzsmirigy-túlműködést. ","id":"20180424_Foleg_a_noket_erinti_a_pajzsmirigytulmukodes__ime_a_tunetek_amire_figyelni_kell","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd123c1-9c36-4723-8d4c-5605bfe67400","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Foleg_a_noket_erinti_a_pajzsmirigytulmukodes__ime_a_tunetek_amire_figyelni_kell","timestamp":"2018. április. 24. 10:27","title":"Főleg a nőket érinti a pajzsmirigy-túlműködés - íme a tünetek, amire figyelni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Két férfi vitte el egy rokonuk autóját, de a rendőrök hamar megtalálták.","shortLead":"Két férfi vitte el egy rokonuk autóját, de a rendőrök hamar megtalálták.","id":"20180424_autolopas_szilaspogony","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4036b9-1441-4462-bfca-7218aa623b72","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180424_autolopas_szilaspogony","timestamp":"2018. április. 24. 18:21","title":"Jól \"eldugták\" a piros Opelt a szilaspogonyi tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]