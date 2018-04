Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb0e5a4b-46f8-45da-8b31-c016e2454311","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az IndyCarban nagyon beválltak az idei technikai módosítások, melyeknek köszönhetően megszámlálhatatlanul sok előzésre kerül sor.","shortLead":"Az IndyCarban nagyon beválltak az idei technikai módosítások, melyeknek köszönhetően megszámlálhatatlanul sok előzésre...","id":"20180428_forma_1_indycar_series_autoverseny_elozes_aerodinamika_izgalom_kuzdelem_f1","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb0e5a4b-46f8-45da-8b31-c016e2454311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b02ee66-4e05-4493-aa1d-9cb66d72c9b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_forma_1_indycar_series_autoverseny_elozes_aerodinamika_izgalom_kuzdelem_f1","timestamp":"2018. április. 28. 12:36","title":"999 előzés négy versenyen: nem, ez sajnos nem a Forma–1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbef17ce-6298-4abb-81df-5d135f693ee1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiégett szombaton egy kínai család tetőtéri lakása Pécsen. Négyéves gyermekük összes játéka odaveszett a tűzben.","shortLead":"Kiégett szombaton egy kínai család tetőtéri lakása Pécsen. Négyéves gyermekük összes játéka odaveszett a tűzben.","id":"20180429_jatekait_siratja_a_szombati_tuz_utan_egy_negyeves_kisfiu_pecsen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbef17ce-6298-4abb-81df-5d135f693ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89d24b6-1058-4f03-b9fc-9fea264edfcd","keywords":null,"link":"/elet/20180429_jatekait_siratja_a_szombati_tuz_utan_egy_negyeves_kisfiu_pecsen","timestamp":"2018. április. 29. 15:40","title":"Játékait siratja a szombati tűz után egy négyéves kisfiú Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba770114-880b-405e-b034-4de6c7ff2e60","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Remélhetőleg ma már nálunk sem vitatja senki, hogy a szebbik nem képviselői nemcsak kedvelik a bort, hanem legalább annyira értenek is hozzá, mint a férfiak. Egyre többször mutatják meg magukat együtt a hazai női borászok, még ha nincs is önálló szövetségük, mint az olaszoknak.","shortLead":"Remélhetőleg ma már nálunk sem vitatja senki, hogy a szebbik nem képviselői nemcsak kedvelik a bort, hanem legalább...","id":"20180427_Nok_nokkel_a_toketol_a_poharig","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba770114-880b-405e-b034-4de6c7ff2e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec408d4d-71b4-4243-b2e0-e23a521f1715","keywords":null,"link":"/elet/20180427_Nok_nokkel_a_toketol_a_poharig","timestamp":"2018. április. 27. 18:44","title":"30 éves fennállását ünnepelte az olasz borásznők szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993806ad-e9e6-4f89-adc8-8ac599cc18d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középső és az északi országrészben várhatóak heves zivatarok, hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékkal.","shortLead":"A középső és az északi országrészben várhatóak heves zivatarok, hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékkal.","id":"20180429_riasztast_adtak_ki_tobb_jarasra_az_erkezo_vihar_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=993806ad-e9e6-4f89-adc8-8ac599cc18d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8d416c-a7ea-4896-969e-e5223f224593","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_riasztast_adtak_ki_tobb_jarasra_az_erkezo_vihar_miatt","timestamp":"2018. április. 29. 14:44","title":"Riasztást adtak ki több járásra az érkező vihar miatt – térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c314bcf7-a10a-498b-adbc-b68114ab5948","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Létező problémára kínál megoldást egy új jelzés Németországban, igaz, az nem hivatalos.","shortLead":"Létező problémára kínál megoldást egy új jelzés Németországban, igaz, az nem hivatalos.","id":"20180428_kresz_tabla_kozlekedesi_tabla","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c314bcf7-a10a-498b-adbc-b68114ab5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cfd93f-b589-4bbb-b6f4-b426727a7d78","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_kresz_tabla_kozlekedesi_tabla","timestamp":"2018. április. 28. 13:06","title":"Itt egy új \"KRESZ-tábla\", amire idehaza is nagy szükség lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75816976-665d-4107-ba12-5bafb789bbce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a technológia elterjed, az jelentős lökést adhat az elektromos autózásnak.","shortLead":"Ha a technológia elterjed, az jelentős lökést adhat az elektromos autózásnak.","id":"20180428_elektromos_auto_tolto_a_vilag_leggyorsabb_toltoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75816976-665d-4107-ba12-5bafb789bbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdafd98e-2f45-437c-9f5f-3cb4a3b06f2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_elektromos_auto_tolto_a_vilag_leggyorsabb_toltoje","timestamp":"2018. április. 28. 12:07","title":"A németek megcsinálták a világ leggyorsabb autótöltőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138004da-7e81-4b86-b8d1-8c4f7fd82a9c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hetente öt, majd hat járat indul Budapestről Krakkóba. ","shortLead":"Hetente öt, majd hat járat indul Budapestről Krakkóba. ","id":"20180427_Szombaton_indul_egy_uj_repulojarat_Budapestrol_Lengyelorszagba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=138004da-7e81-4b86-b8d1-8c4f7fd82a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b2f0ae-4a72-44da-abcb-b794eec56361","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Szombaton_indul_egy_uj_repulojarat_Budapestrol_Lengyelorszagba","timestamp":"2018. április. 27. 17:47","title":"Szombaton indul egy új repülőjárat Budapestről Lengyelországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5950e26-cd84-4324-b2b3-25f9c2ef8e6d","c_author":"","category":"vilag","description":"A jelentős törvényhozási többséggel rendelkező örményországi kormánypárt bejelentette, nem indít jelöltet a parlamenti miniszterelnök választáson, hogy ezzel is csökkentse a feszültséget. Ezzel viszont teljessé vált az április közepe óta bársonyos forradalom győzelme.","shortLead":"A jelentős törvényhozási többséggel rendelkező örményországi kormánypárt bejelentette, nem indít jelöltet a parlamenti...","id":"20180429_Teljesse_valt_az_ormeny_forradalom_gyozelme","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5950e26-cd84-4324-b2b3-25f9c2ef8e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748c72ad-01d9-440c-aec1-a663d98b5a1c","keywords":null,"link":"/vilag/20180429_Teljesse_valt_az_ormeny_forradalom_gyozelme","timestamp":"2018. április. 29. 10:16","title":"Teljessé vált az örmény forradalom győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]