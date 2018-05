Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a55ac07e-2772-4ed6-85ca-98e0e172d4c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oroszországban jelenleg lényegében a zéróhoz közelít az elektromos autók iránt mutatott érdeklődés.","shortLead":"Oroszországban jelenleg lényegében a zéróhoz közelít az elektromos autók iránt mutatott érdeklődés.","id":"20180501_zsiguli_lada_oroszorszag_villanyauto_elektromos_auto_akkumulator_eladas_nissan_leaf_tesla","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55ac07e-2772-4ed6-85ca-98e0e172d4c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667fadee-d32c-42cd-aa5d-c024f4931270","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_zsiguli_lada_oroszorszag_villanyauto_elektromos_auto_akkumulator_eladas_nissan_leaf_tesla","timestamp":"2018. május. 01. 08:21","title":"A Zsiguli hazájában magasról tesznek a villanyautókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a704d9-73b8-4e9f-93be-6bd06021bc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demonstrációt szerveztek hétfő estére ahhoz a budapesti klubhoz, ahová három napja nem engedték be a Parno Graszt zenekar roma tagjait.","shortLead":"Demonstrációt szerveztek hétfő estére ahhoz a budapesti klubhoz, ahová három napja nem engedték be a Parno Graszt...","id":"20180430_Keszenleti_rendorok_a_Remix_diszkonal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77a704d9-73b8-4e9f-93be-6bd06021bc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3e4979-fc22-4dae-9a54-925ce0839be2","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Keszenleti_rendorok_a_Remix_diszkonal","timestamp":"2018. április. 30. 23:39","title":"Készenléti rendőrök a Remix diszkónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29835823-526e-4da3-bde0-8b73fcd5c2e8","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"\"Ha ma ide nem engednek be, akkor holnap a sarki ABC-ből is ki leszünk tiltva\" - mondta annak a hétfő esti tüntetésnek a szónoka, amelyet a Remix diszkóhoz szerveztek roma civilek.","shortLead":"\"Ha ma ide nem engednek be, akkor holnap a sarki ABC-ből is ki leszünk tiltva\" - mondta annak a hétfő esti tüntetésnek...","id":"20180501_Video_Tuntetes_volt_a_Nyugati_teri_diszkonal_ahova_nem_engedtek_be_a_roma_zeneszeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29835823-526e-4da3-bde0-8b73fcd5c2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab5ec11-7dc8-452f-abec-bac6dac3d10d","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_Video_Tuntetes_volt_a_Nyugati_teri_diszkonal_ahova_nem_engedtek_be_a_roma_zeneszeket","timestamp":"2018. május. 01. 08:26","title":"Videó: Romák tüntettek a Remix diszkónál, de Kis Grofó mégis fellépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0c2f61-a71e-42d7-b57e-51966a6da11c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új törvényi szabályozás miatt vannak olyan italok, amelyek ára megháromszorozódott. 